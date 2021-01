Le secret d'une vie longue et saine ? Manger moins

Crédit photo, Getty Images Légende image, la limitation des calories implique une réduction permanente du régime alimentaire

Dans un restaurant situé dans un avenir pas si lointain, un homme et une femme ont leur premier rendez-vous. Une fois que le stress est passé tout va bien.

L'homme a 33 ans, dit-il, a été célibataire pendant la plupart de ces années et, bien qu'il n'en parle pas, il sait qu'il cherche à s'installer et à fonder une famille. La femme répond qu'elle a 52 ans, qu'elle a été mariée, divorcée et qu'elle a eu des enfants au début de la vingtaine. Il n'en avait aucune idée - elle avait l'air d'avoir son âge, ou plus jeune.

C'est le rêve de Julie Mattison, du National Institute on Ageing (NIA) aux États-Unis. Elle imagine un moment où l'âge chronologique passera d'une année à l'autre, mais où l'âge biologique pourra être réglé sur une autre durée, où les personnes âgées ne seront plus ce qu'elles sont aujourd'hui.

A ne pas manquer sur BBC Afrique :

Cela semble tiré par les cheveux, mais notre société a déjà fait de grands progrès vers cet objectif, grâce aux avancées de la médecine et à l'amélioration des modes de vie sains. En 2014, par exemple, l'enquête américaine sur la santé a révélé que 16 % des personnes âgées de 50 à 64 ans souffraient chaque jour de maladies chroniques. Trois décennies plus tôt, ce chiffre était de 23 %.

En d'autres termes, en plus de bénéficier d'une plus longue durée de vie, nous connaissons également une "durée de vie en bonne santé" plus longue - et cette dernière s'avère encore plus malléable. Pour paraphraser et mettre à jour un discours de John F Kennedy prononcé lors de la première conférence de la Maison Blanche sur le vieillissement en 1961, la vie peut en effet être ajoutée aux années, plutôt que de simplement ajouter des années à la vie.

L'espérance de vie s'avère encore plus malléable que la durée de vie

Alors, que devons-nous faire pour améliorer encore plus la durée et la qualité de notre vie ? Les chercheurs du monde entier poursuivent diverses idées, mais pour la chercheuse Julie Mattison, et ses collègues, la réponse est un simple changement de régime alimentaire. Ils pensent que la clé d'une meilleure vieillesse pourrait être de réduire la quantité de nourriture dans nos assiettes, grâce à une approche appelée "restriction calorique".

Ce régime va plus loin que la réduction des aliments gras de temps en temps ; il s'agit de réduire progressivement et prudemment la taille des portions de façon permanente. Depuis le début des années 1930, une réduction de 30 % de la quantité de nourriture consommée par jour est liée à une vie plus longue et plus active des vers, des mouches, des rats, des souris et des singes. Dans tout le règne animal, en d'autres termes, la restriction calorique s'est avérée être le meilleur remède aux ravages de la vie. Et il est possible que les humains aient tout autant à gagner.

Crédit photo, Getty Images Légende image, Les aliments riches en calories peuvent être difficiles à éviter aujourd'hui

L'idée que ce qu'une personne mange influence sa santé est sans doute antérieure à tous les récits historiques qui subsistent aujourd'hui. Mais, comme c'est souvent le cas pour toute discipline scientifique, les premiers récits détaillés proviennent de la Grèce antique. Hippocrate, l'un des premiers médecins à affirmer que les maladies étaient naturelles et non surnaturelles, a observé que de nombreux maux étaient associés à la gloutonnerie ; les Grecs obèses avaient tendance à mourir plus jeunes que les Grecs minces, c'était clair et écrit sur le papyrus.

Se répandant à partir de cet épicentre de la science, ces idées ont été adoptées et adaptées au fil des siècles. Et à la fin du XVe siècle, Alvise Cornaro, un aristocrate infirme d'un petit village près de Venise en Italie, a fait basculer la sagesse dominante sur sa tête, et sur lui-même.

Si l'indulgence était néfaste, l'ascèse alimentaire serait-elle utile ? Pour le savoir, Cornaro, 40 ans, ne mangeait que 350g de nourriture par jour, soit environ 1000 calories selon des estimations récentes. Il mangeait du pain, de la panatela ou du bouillon, et des œufs. Pour la viande, il choisissait le veau, la chèvre, le bœuf, la perdrix, le muguet et toute volaille disponible. Il achetait du poisson pêché dans les rivières locales.

Pour regarder ce contenu, veuillez activer JavaScript ou essayer un autre navigateur. Légende vidéo, Un nutritionniste donne de bonnes raisons de ne pas servir des sodas aux enfants.

Limité en quantité mais pas en variété, Cornaro a affirmé avoir atteint une "santé parfaite" jusqu'à sa mort, plus de 40 ans plus tard. Bien qu'il ait changé sa date de naissance en vieillissant, affirmant avoir atteint sa 98ème année, on pense qu'il avait environ 84 ans lorsqu'il est mort - ce qui reste un exploit impressionnant au 16ème siècle, époque où l'on considérait que 50 ou 60 ans étaient des personnes âgées. En 1591, son petit-fils a publié son tome posthume en trois volumes intitulé "Discours sur la vie sobre", qui a poussé les restrictions alimentaires à se généraliser et a redéfini le vieillissement lui-même.

Grâce à une amélioration supplémentaire de la santé au soir de la vie, les personnes âgées, en pleine possession de leurs capacités mentales, seraient capables de mettre à profit des décennies de connaissances accumulées, affirmait Carnaro. Avec son régime alimentaire, la beauté est devenue l'âge, et non la jeunesse.

Les épreuves de la longévité

Cornaro était un homme intéressant, mais ses découvertes ne doivent être considérées comme des faits par aucune branche de la science. Même s'il était fidèle à sa parole et n'a pas souffert de problèmes de santé pendant près d'un demi-siècle, ce qui semble peu probable, il était l'exemple d'un cas - non représentatif de l'ensemble de l'humanité.

Mais depuis une étude fondamentale réalisée en 1935 sur des rats blancs, il a été démontré qu'une restriction alimentaire de 30 à 50 % prolonge la durée de vie, retardant ainsi la mort due à des troubles et maladies liés à l'âge. Bien sûr, ce qui fonctionne pour un rat ou tout autre organisme de laboratoire peut ne pas fonctionner pour un humain.

Crédit photo, Getty Images Légende image, Cela peut sembler évident, mais ce que vous choisissez de mettre dans votre chariot peut avoir un effet profond sur la durée et la qualité de votre vie

Les essais à long terme, qui suivent les humains du début de l'âge adulte jusqu'à leur mort, sont rares. "Je ne considère pas qu'une étude de la longévité chez l'homme soit un programme de recherche finançable", déclare Julie Mattison.

"Même si l'on commence à étudier les humains à 40 ou 50 ans, on peut envisager 40 ou 50 ans de plus [d'étude]. De plus, ajoute-t-elle, s'assurer que des facteurs étrangers - exercice, tabagisme, traitements médicaux, bien-être mental - n'influencent pas les résultats finaux de l'essai est presque impossible pour notre espèce socialement et culturellement complexe.

Pour regarder ce contenu, veuillez activer JavaScript ou essayer un autre navigateur. Légende vidéo, Faire reculer le diabète chez les enfants en Afrique sub-saharienne

C'est pourquoi, à la fin des années 1980, deux essais indépendants à long terme - l'un à la NIA et l'autre à l'université du Wisconsin - ont été mis en place pour étudier la restriction calorique et le vieillissement chez les singes rhésus. Non seulement nous partageons 93 % de notre ADN avec ces primates, mais nous vieillissons de la même manière.

Lentement, après l'âge moyen (environ 15 ans chez les singes rhésus), le dos commence à se bander, la peau et les muscles s'affaissent et, là où il pousse encore, les poils passent du brun roux au gris. Les similitudes sont encore plus marquées. Chez ces primates, la fréquence et la gravité des cancers, du diabète et des maladies cardiaques augmentent avec l'âge. "Ils sont un excellent modèle pour étudier le vieillissement", déclare Rozalyn Anderson, gérontologue de l'université du Wisconsin.

Sherman est le plus vieux singe rhésus jamais enregistré, avec près de 20 ans de plus que la durée de vie moyenne de son espèce en captivité

Et ils sont faciles à contrôler. Nourri de biscuits spécialement préparés, le régime alimentaire des 76 singes de l'université du Wisconsin et des 121 de la NIA est adapté à leur âge, leur poids et leur appétit naturel. Tous les singes reçoivent l'ensemble des nutriments et des minéraux dont leur corps a besoin. C'est juste que la moitié des singes, le groupe à calories restreintes (ou CR), mange 30 % de moins.

Ils sont loin d'être sous-alimentés ou affamés. Prenez Sherman, un singe de 43 ans de la NIA. Selon Mattison, depuis qu'il a été mis au régime CR en 1987, à l'âge de 16 ans, Sherman n'a montré aucun signe manifeste de faim qui soit bien caractérisé dans son espèce.

Crédit photo, Getty Images Légende image, Les singes rhésus soumis à un régime alimentaire plus strict et moins calorique ont vécu plus longtemps

Sherman est le plus vieux singe rhésus jamais enregistré, près de 20 ans de plus que la durée de vie moyenne de son espèce en captivité. Alors que les jeunes singes développaient des maladies et mouraient, il semblait être immunisé contre le vieillissement. Même à l'âge de 30 ans, il aurait été considéré comme un vieux singe, mais il n'en avait pas l'air et n'agissait pas comme tel.

Il en va de même, à des degrés divers, pour le reste de sa troupe expérimentale à la NIA. "Nous avons une incidence plus faible de diabète et une incidence plus faible de cancer dans les groupes CR", déclare Mattison. En 2009, l'essai de l'Université du Wisconsin a publié des résultats tout aussi spectaculaires.

Non seulement les singes CR avaient l'air remarquablement plus jeunes - avec plus de poils, moins de fléchissement et des poils bruns au lieu de gris - que les singes qui avaient reçu une alimentation standard, mais ils étaient aussi en meilleure santé à l'intérieur, sans pathologie. Les cancers, tels que l'adénocarcinome intestinal commun, ont été réduits de plus de 50 %.

Le risque de maladie cardiaque a également été réduit de moitié. Et alors que 11 des singes ad libitum ("à son gré", en latin) ont développé un diabète et que cinq d'entre eux ont montré des signes de prédiabète, la régulation du glucose sanguin semblait saine chez tous les singes CR. Pour eux, le diabète n'était pas une chose.

Dans l'ensemble, seuls 13 % des singes du groupe CR étaient morts de causes liées à l'âge en 20 ans. Dans le groupe ad libitum, 37% étaient morts, soit près de trois fois plus. Dans une étude actualisée de l'Université du Wisconsin en 2014, ce pourcentage est resté stable.

Les résultats montrent que le vieillissement lui-même est un objectif raisonnable pour une intervention clinique et un traitement médical - Rozalyn Anderson.

"Nous avons démontré que le vieillissement peut être manipulé chez les primates", explique M. Anderson. "Il est en quelque sorte ignoré parce qu'il est évident, mais c'est extrêmement important sur le plan conceptuel ; cela signifie que le vieillissement lui-même est un objectif raisonnable pour une intervention clinique et un traitement médical".

Si le vieillissement peut être retardé, en d'autres termes, toutes les maladies qui lui sont associées suivront. "S'attaquer à chaque maladie une à la fois ne va pas allonger de manière significative la durée de vie des gens parce qu'ils vont mourir d'autre chose", explique M. Anderson. "Si vous guérissiez tous les cancers, vous ne compenseriez pas les décès dus aux maladies cardiovasculaires, à la démence ou aux maladies associées au diabète. Alors que si vous allez après le vieillissement, vous pouvez compenser le tout en une seule fois".

Crédit photo, Getty Images Légende image, La restriction calorique implique une réduction permanente du régime alimentaire

Manger moins semblait certainement aider les singes, mais la restriction calorique est beaucoup plus dure pour les gens dans le monde réel. D'une part, notre accès à des repas réguliers et riches en calories est maintenant plus facile que jamais ; avec des entreprises comme Deliveroo et UberEats, il n'est plus nécessaire de se rendre à pied au restaurant. Et deuxièmement, la prise de poids est tout simplement plus naturelle pour certaines personnes.

"Il y a une énorme composante génétique à tout cela et il est beaucoup plus difficile pour certaines personnes que pour d'autres de rester mince", explique M. Anderson. "Nous connaissons tous quelqu'un qui peut manger un gâteau entier sans que rien ne se passe, il a exactement la même apparence. Et puis quelqu'un d'autre passe devant une table avec un gâteau dessus et il doit augmenter sa taille de pantalon".

Idéalement, la quantité et les types d'aliments que nous mangeons devraient être adaptés à ce que nous sommes - notre prédisposition génétique à la prise de poids, la façon dont nous métabolisons les sucres, la façon dont nous stockons les graisses et d'autres flux physiologiques qui dépassent le champ d'application de l'enseignement scientifique pour le moment, et peut-être pour toujours.

Mais une prédisposition à l'obésité peut être utilisée comme un guide pour les choix de vie plutôt que comme une fatalité. "J'ai personnellement des antécédents génétiques d'obésité dans ma famille et je pratique une forme souple de restriction calorique", déclare Susan Roberts, diététicienne à l'université Tufts de Boston. "Je maintiens mon IMC à 22, et j'ai calculé que cela nécessite de manger 80 % de ce que je mangerais si mon IMC était de 30 comme tous les autres membres de ma famille". Elle souligne que ce n'est pas difficile - elle suit son propre programme de gestion du poids en utilisant un outil appelé iDiet pour l'aider à manger moins mais à éviter de se sentir affamée ou privée de plaisir. Si ce n'était pas possible, ajoute-t-elle, elle ne pratiquerait pas la restriction calorique.

Non seulement Mme Roberts a constaté les problèmes d'obésité dans sa famille, mais elle connaît les avantages de la RC mieux que quiconque. Depuis plus de 10 ans, elle est une scientifique de premier plan dans l'essai "Comprehensive Assessment of Long-Term Effects of Reducing Intake of Energy", également connu sous le nom de "Calerie". En deux ans, 218 hommes et femmes en bonne santé, âgés de 21 à 50 ans, ont été répartis en deux groupes. Dans le premier, les personnes ont été autorisées à manger comme elles le feraient normalement (ad libitum), tandis que l'autre mangeait 25 % de moins (CR). Les deux groupes ont subi des contrôles de santé tous les six mois.

Contrairement aux essais sur le singe rhésus, les tests sur deux ans ne permettent pas de déterminer si la RC réduit ou retarde les maladies liées à l'âge. Il n'y a tout simplement pas assez de temps pour leur développement. Mais les essais de Calerie ont permis de tester la meilleure chose qui reste à faire : les signes biologiques précoces de maladies cardiaques, de cancer et de diabète.

Publiés en 2015, les résultats après deux ans ont été très positifs. Dans le sang des personnes à faible apport calorique, le rapport entre le "bon" cholestérol et le "mauvais" cholestérol avait augmenté, les molécules associées à la formation de tumeurs - appelées facteurs de nécrose tumorale (TNF) - avaient diminué d'environ 25 %, et les niveaux d'insulino résistance, signe certain de diabète, avaient chuté de près de 40 % par rapport aux personnes ayant un régime alimentaire normal. Dans l'ensemble, la pression artérielle a diminué.

Il est possible d'obtenir des bénéfices significatifs pour la santé dans un corps déjà sain, mais d'autres essais sont nécessaires

Il est vrai que certains avantages peuvent découler de la perte de poids. Des essais antérieurs de Calerie avaient inclus des personnes obèses ainsi que des personnes ayant un indice de masse corporelle (IMC) sain de 25 ou moins, et un amaigrissement aurait certainement amélioré le bien-être des participants les plus lourds. "Une chose qui est très claire depuis longtemps, c'est qu'être en surpoids ou obèse est mauvais pour la santé", explique M. Roberts. Des maladies et des troubles que l'on croyait auparavant liés à l'âge font maintenant leur apparition dans la population obèse, ajoute-t-elle.

Mais les derniers résultats suggèrent qu'il est possible d'obtenir des avantages importants pour la santé dans un corps déjà sain, c'est-à-dire une personne qui n'est ni en surpoids ni obèse. C'est-à-dire une personne dont l'IMC se situe entre 18,5 et 25.

Malgré ces résultats, des preuves issues d'autres essais seront nécessaires avant de conseiller à une personne ayant un IMC déjà sain de réduire son apport calorique. (Et toute personne souhaitant modifier son régime alimentaire serait invitée à consulter un professionnel de la santé au préalable).

Crédit photo, Getty Images Légende image, La vie des personnes âgées ne doit pas nécessairement être faite de maladies et d'affections

En attendant, les scientifiques espèrent que leurs macaques rhésus pourront nous aider à comprendre exactement pourquoi la restriction calorique peut avoir ces effets. Avec près de 30 ans de données sur la vie et la mort, et des échantillons de sang et de tissus provenant de près de 200 singes, les travaux du NIA et de l'université du Wisconsin visent à éclairer la boîte noire de la restriction calorique, en montrant comment elle retarde le vieillissement.

Avec moins de nourriture, le métabolisme est-il obligé d'être plus efficace avec ce qu'il a ? Existe-t-il un interrupteur moléculaire commun qui régule le vieillissement et qui est activé (ou désactivé) avec moins de calories ? Ou existe-t-il un mécanisme encore inconnu qui sous-tend nos vies et nos décès ? L'importance de singes comme Sherman dépasse de loin leur vie.

La restriction calorique est peut-être l'une des voies les plus prometteuses pour améliorer la santé et la durée de vie

Les réponses à ces questions pourraient être longues à venir. "Si je clonais 10 de mes propres pièces et que nous travaillions tous avec acharnement, je ne pense pas que nous aurions résolu le problème", dit Anderson. "La biologie est excessivement compliquée." C'est une entreprise qui en vaut la peine - comprendre comment fonctionne la CR et d'autres traitements pourraient alors être utilisés pour cibler cette partie spécifique de notre biologie. Le vieillissement pourrait être traité directement, c'est-à-dire sans restriction calorique. "Et je pense que c'est vraiment le ticket d'or", dit Anderson.

Pour regarder ce contenu, veuillez activer JavaScript ou essayer un autre navigateur. Légende vidéo, L'ONU met en garde contre un risque imminent de famine en Somalie.

Bien qu'elle soit dépourvue d'explication précise, la restriction calorique est l'une des voies les plus prometteuses pour améliorer la santé et la durée de vie. "Rien dans ce que nous avons vu ne nous a fait penser que la restriction calorique ne fonctionne pas chez les gens", dit Roberts, du procédé Calerie.

Et, contrairement aux traitements médicamenteux, elle n'est pas accompagnée d'une longue liste d'effets secondaires possibles. "Notre peuple n'avait pas plus faim, son humeur était bonne, sa fonction sexuelle était bonne. Nous avons cherché les mauvaises choses et nous ne les avons pas trouvées", dit Roberts.

L'un des problèmes attendus était une légère diminution de la densité osseuse, souvent liée à une perte de poids progressive, explique M. Roberts. Mais par précaution, les volontaires ont reçu de petits suppléments de calcium tout au long de l'essai.

Même avec des résultats aussi prometteurs, "cette [étude Calerie] est la première du genre, et je ne pense pas qu'aucun d'entre nous se sente en confiance pour dire, 'ok, nous allons recommander cela à tout le monde'", dit Roberts. "Mais c'est une perspective vraiment passionnante. Je pense que retarder la progression des maladies chroniques est une chose que tout le monde peut soutenir et qui suscite l'enthousiasme, car personne ne veut vivre avec une de ces maladies".

Clause de non-responsabilité