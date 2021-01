La fascinante exploration de la jungle intacte de la Colombie

Crédit photo, Sergio Fabara Légende image, Jungle et collines colombienne

Avec un objet en forme de plateau de télévision qui dépasse à l'arrière et un fusil suspendu à son épaule, Glenn Seeholzer a l'air fantastiquement déplacé au milieu de la jungle. Il poursuit un oiseau insaisissable aux habitudes matinales et doté d'un sifflement strident. Jusqu'à présent, il ne l'a pas trouvé.

Il a passé les deux dernières semaines à fouiller les forêts près de Medina, une petite ville située près du parc national de Chingaza, dans le centre de la Colombie. Avec 59 autres chercheurs, il fait partie de l'expédition Colombia Bio, une expédition de deux semaines dont la mission est d'essayer de comprendre la biodiversité colombienne.

Seeholzer, boursier postdoctoral au Musée américain d'histoire nationale à New York et collaborateur de l'Institut Alexander von Humboldt en Colombie, veut enregistrer le chant d'un gobe-mouche à tête sombre (Myiarchus tuberculifer), puis chasser le même oiseau qu'il a enregistré. C'est une mission qui devrait répondre à des questions sur l'un des grands mystères de la science de l'évolution : qu'est-ce qui conduit à la formation de nouvelles espèces ?

A lire aussi :

Il se réveille avant le lever du soleil, met ses chaussures de randonnée et monte à la forêt d'un pas effréné. Il n'a que 30 minutes pour l'attraper : cet oiseau chante son "chant de l'aube", son cri le plus caractéristique, dans la petite fenêtre entre la fin de la nuit et le début du jour.

Comme si quelqu'un appuyait sur un interrupteur à l'intérieur de lui, il se met en mode furtif lorsqu'il entend l'oiseau pour la première fois. Il commence à suivre le sifflet sans faire de bruit, en marchant et en respirant aussi silencieusement que possible. Les buissons bas, les zones boueuses et les pierres pointues de la forêt lui rendent la tâche difficile ; son oreille droite sourde la rend encore pire.

Crédit photo, Sergio Fabara Légende image, Les fournitures doivent être transportées à dos de mulets sur des chemins escarpés

L'oiseau siffle à nouveau, et Glen pointe son antenne vers lui. C'est un microphone parabolique qui peut isoler le sifflet d'un oiseau du bruit de la forêt. Puis il attend que l'oiseau chante une nouvelle fois - mais il bouge. S'il s'arrête, il essaie de lui mettre une balle de la taille d'un grain de sable dans la poitrine.

Il y a quelques années, se promener dans cette forêt à l'aube avec un fusil et un étrange sac à dos aurait été suicidaire. Les guérillas des Farc, l'armée révolutionnaire de gauche colombienne, n'auraient pas fait attention au fait que le faisiez au nom de la science.

La guerre

"Je conseillais à mes élèves de se souvenir de cette chanson de Shakira, Ciega, Sordomuda", dit un soir Jhon Cesar Neita. C'était une règle de survie : le titre de la chanson se traduit par "aveugle, sourd-muet".

Neita est un entomologiste chevronné qui a dû apprendre à gérer le conflit colombien pour faire son travail de terrain. Il étudie les coléoptères coprophages, ceux qui mangent les excréments d'autres animaux. Les chasser dans les épaisses forêts de la région Pacifique colombienne signifiait souvent rencontrer face à face des guérilleros ou des paramilitaires.

Crédit photo, Sergio Fabara Légende image, Les naturalistes consultent les manuels scolaires au cas où ils auraient découvert une toute nouvelle espèce

C'est une histoire connue des biologistes colombiens. Pendant des décennies, demander l'autorisation de l'armée au pouvoir dans la région était la procédure standard pour planifier une excursion sur le terrain. S'en tenir à leurs ordres souvent changeants, faire de la place pour un soldat de la guérilla ou un paramilitaire dans l'équipe de recherche, et éviter les zones où ils ne voulaient pas d'un œil indiscret étaient des questions de vie ou de mort.

Si le commandant local disait que le voyage était terminé, ils devaient tous faire leurs bagages et partir avant le crépuscule. Si le chef avait des questions à poser, l'équipe était retenue en otage jusqu'à ce qu'on lui réponde, parfois pendant plusieurs jours. S'il n'aimait pas les réponses, quelqu'un était assassiné.

La Colombie est considérée comme le deuxième pays le plus diversifié au monde, mais sa faune et sa flore ont échappé à l'étude à cause de la guerre.

Lorsque les guérillas des Farc ont signé un accord de paix avec le gouvernement colombien en 2016, la violence a considérablement diminué dans de nombreuses zones rurales. La fin de la guerre n'a pas seulement signifié un répit tant attendu pour des millions de personnes qui vivent dans des régions reculées du pays, mais a permis aux biologistes et autres chercheurs d'explorer les forêts, les rivières et les zones montagneuses du pays.

Le gouvernement a maintenant lancé le programme Colombia Bio qui financera 20 expéditions dans des zones reculées où les combats ont limité la recherche.

Crédit photo, Sergio Fabara Légende image, Les spécimens morts doivent être soigneusement nettoyés - sinon ils seront consommés par les fourmis

Le but premier de ces expéditions est de donner un sens à la biodiversité colombienne. Mais il y a aussi la question de savoir ce que l'on peut en faire. "La biodiversité est la réponse à de nombreux besoins. La plupart des médicaments proviennent de la biodiversité. Elle est utilisée dans l'alimentation, la santé et les cosmétiques", explique Hernando Garcia, directeur adjoint de l'Institut Humboldt. Le gouvernement colombien souhaite que ces expéditions soient la première étape de la création de nouvelles entreprises basées sur les ressources végétales et animales du pays, de l'observation des oiseaux à la recherche pharmaceutique.

Dans le cadre de ces expéditions, les chercheurs se rendent dans une région reculée pour obtenir des échantillons de plantes et d'animaux, souvent en marchant pendant des heures dans des environnements difficiles. Toutes ces informations alimenteront le système d'information biologique colombien, et nombre des corps et organes préservés finiront dans la collection de l'institut Humboldt, où ils seront mis à la disposition d'autres chercheurs à l'avenir.

Medina et le parc naturel de Chingaza étaient autrefois les fiefs des guérillas des Farc. En 2002, ils y ont fait sauter un barrage, une partie du système qui fournit de l'eau à la capitale Bogota. Ils ont caché leurs otages au milieu de la forêt, et les traces de leurs campements subsistent. Non loin de l'endroit où les chercheurs ont dormi, il y a un pavillon abandonné qui était un camp des Farc.

Pour regarder ce contenu, veuillez activer JavaScript ou essayer un autre navigateur. Légende vidéo, Les cheveux sous toutes ses coutures

Pas étonnant que les guérilleros aient voulu contrôler la zone. C'est l'endroit idéal pour se cacher

C'est un endroit intéressant à explorer pour les biologistes. "Trois mondes s'y affrontent : les prairies de l'Orénoque, la forêt andine et certains éléments amazoniens", explique Andres Cuervo, biologiste en chef à l'Institut Humboldt. La dernière expédition dans la région remonte à 1997, et elle n'a pas vraiment permis d'obtenir beaucoup d'informations.

Il est difficile de s'y rendre. Il faut prendre un petit bus de Bogota à Medina. Ensuite, vous devez louer une voiture qui vous conduira à un petit village à côté des montagnes. De là, il faut marcher, mais le matériel et la nourriture doivent voyager en mulets. Il faut compter une heure de marche en montée jusqu'au premier campement. Le second est à deux heures et demie de marche, par un chemin couvert d'une épaisse forêt et aussi raide qu'une volée d'escaliers.

Crédit photo, Sergio Fabara Légende image, Les biologistes doivent préparer leurs spécimens sur place avant qu'ils ne soient ramenés dans les musées et les instituts

De la forêt au laboratoire

La guerre a-t-elle mis la nature colombienne à l'abri de la destruction ? Il est difficile de le savoir. Les guérillas et les paramilitaires ont peut-être contribué à isoler les forêts de la déforestation et de l'exploitation, mais "il y a eu beaucoup d'impacts environnementaux brutaux", dit García. La destruction des oléoducs a contaminé des plans d'eau dans de nombreuses régions du pays, et les mines terrestres ou les bombes ont pu tuer de grands mammifères, comme des ours ou des jaguars. Jusqu'à présent, l'effet du conflit sur l'écosystème local est largement inconnu.

C'est pourquoi Andrés Acosta était si heureux d'avoir trouvé cette petite grenouille dorée, un Rhaebo glaberrimus. "Elles ne se reproduisent que dans les plans d'eau qui remplissent certaines conditions, et ont besoin d'habitats bien préservés, comme les forêts tropicales humides", dit-il, la tenant dans ses mains. Le fait de la trouver est un bon indice que cette forêt est en bon état.

Acosta et son équipe sortent le soir, car la forêt devient de plus en plus bruyante et sombre. Sans autre source de lumière que leurs phares, ils se déplacent surtout à l'oreille à travers d'étroites étendues de boue et de pierres glissantes. Ils s'arrêtent dès qu'ils sentent un croassement - un bruit de canalisation, difficile à distinguer du gazouillis d'un criquet. Soudain, quelqu'un arrache une grenouille à une feuille et la met dans un sac de coton blanc. Ils font cela des dizaines de fois pendant la nuit. Cela ressemble toujours à un tour de magie ; les grenouilles semblent sortir de nulle part.

Ce n'est pas une journée productive : ils n'attrapent qu'un rat gris foncé qui semble appartenir davantage à un égout de ville qu'à une forêt.

Le lendemain matin, Erick Higuita et Mariana Cruz se promènent dans la même forêt. Ils recherchent les bandes de tissu orange qui signalent l'emplacement des pièges à souris. Ils les ont laissées à côté de grands arbres, où les rongeurs sont susceptibles de chercher les fruits qui tombent. L'appât est un mélange collant de banane, de beurre d'arachide, de vanille et de miel. "L'odeur douce attire les rongeurs", dit Cruz. En effet, il sent comme une boulangerie.

Ce n'est pas une journée productive : ils n'attrapent qu'un rat gris foncé qui semble appartenir davantage à un égout de ville qu'à une forêt. Higuita se met au travail. D'abord, il en sort les entrailles et nettoie la fourrure en profondeur : s'il ne laisse qu'un morceau de tissu, les fourmis se régaleront sur le corps. Ensuite, il le remplit de coton, et redresse ses pattes avec un fil, en prenant soin de les laisser intactes - "les coussinets sont utiles pour identifier l'animal", explique-t-il. Quatre heures plus tard, la souris est en train de sécher au soleil. C'est maintenant un animal en peluche, qui se prépare à l'immortalité rigide derrière la vitre du musée.

Crédit photo, Sergio Fabara Légende image, Les naturalistes passent des semaines dans la jungle, recueillant le plus possible dans cet habitat jusqu'alors fermé

Dans le tableau suivant, Acosta se prépare à faire son propre travail. Il commence par mettre les grenouilles, une par une, dans un caisson lumineux. Ensuite, il prend des notes et prend des photos. Une fois qu'elles ont toutes été photographiées, il verse un anesthésique sur un coton-tige et en frotte une grenouille. Celle-ci meurt en moins d'une minute, sans aucune douleur. Son corps devient flasque, sa peau brille.

Acosta, un homme aux cheveux gris qui s'adonne à la capture de grenouilles depuis son enfance, connaît tous les petits trucs. Il peut repérer l'espèce d'une grenouille aussi vite qu'une mère peut dire le nom de ses enfants. Il écrit avec un vieux stylo plume car leur encre ne glisse pas si le carnet tombe dans une rivière. Il apporte ses propres outils, de l'alcool et du formaldéhyde, car "on ne sait jamais ce que quelqu'un d'autre achète". Il prépare et tue ses grenouilles dans l'ordre où il les a attrapées, parce qu'il doit "respecter la "chaîne de responsabilité", pour ainsi dire".

La dernière étape consiste à placer une aiguille sur la flamme d'un brûleur jusqu'à ce qu'elle devienne rouge, à percer la grenouille avec, à en extraire un peu de tissu collant et à la mettre dans un récipient vaporeux rempli d'azote liquide : son ADN va être scanné.

La diversité génétique est cachée et moins explorée, mais elle offre un aperçu crucial pour comprendre la diversité, la répartition des espèces et l'évolution - Maylin Gonzalez.

Pour regarder ce contenu, veuillez activer JavaScript ou essayer un autre navigateur. Légende vidéo, En Colombie, la droite anti-accord de paix l'emporte

L'analyse de l'ADN est nécessaire car elle nous aide à comprendre la diversité à un niveau profond. Deux spécimens apparemment différents peuvent avoir des gènes très similaires, ou il peut y avoir des différences substantielles entre deux exemples qui se ressemblent. "La diversité génétique est cachée et moins explorée, mais elle offre un aperçu crucial pour comprendre la diversité, la répartition des espèces et l'évolution", explique Maylin Gonzalez, chercheuse en génétique à l'Institut Humboldt.

Chacune des 55 espèces de grillons, 70 espèces de papillons, 200 plantes, 200 espèces d'oiseaux, 25 espèces d'amphibiens et de reptiles, et 21 espèces de mammifères trouvées aura son ADN codé. Les échantillons obtenus ici alimenteront une base de données mondiale de codes-barres ADN, qui vise à devenir le plus grand registre de biodiversité jamais construit.

L'ADN peut indiquer le degré de santé d'une population animale et sa vulnérabilité à d'éventuelles maladies. C'est aussi un registre vivant de l'histoire d'une espèce et, par conséquent, du niveau de conservation d'une zone. C'est le juge ultime du travail des biologistes : il peut révéler si un spécimen est ce qu'il a été identifié comme étant.

Crédit photo, Sergio Fabara Légende image, Les brouillards sont euthanasiés sous anesthésie ; ils meurent en moins d'une minute et ne ressentent aucune douleur

L'ADN est également la raison pour laquelle Seeholzer poursuit cet oiseau insaisissable.

Il s'est passé quelque chose lors du voyage annuel du gobe-mouche. La partie péruvienne des Andes était trop haute pour qu'ils puissent la survoler, alors ils se sont séparés. La moitié du troupeau s'est dirigée vers l'est des montagnes, l'autre moitié vers l'ouest. Ils se sont retrouvés plus tard, mais après des années à faire la même chose, un jour les groupes n'ont pas pu se reproduire entre eux.

J'ai passé de nombreux mois enfermé dans un bureau à New York - Glenn Seeholzer.

Selon la plupart des normes, ils sont devenus des espèces distinctes. Mais c'est plus compliqué que cela. "Ils semblent être deux espèces distinctes, mais en même temps, ils sont une seule espèce. C'est une espèce en anneau", explique-t-il.

Il vise à étudier le processus de spéciation tel qu'il se déroule. Ses recherches visent à déterminer si la chanson y joue un rôle ou non. "Pour ce faire, il est vraiment important d'avoir des échantillons génétiques qui sont reliés à des échantillons de chant, et la seule façon de le faire est d'enregistrer l'oiseau et de le collecter, afin d'avoir le lien entre le chant, le plumage et la génétique". Il a beaucoup de spécimens et beaucoup d'enregistrements, mais il n'a toujours pas trouvé de correspondance entre les deux.

Crédit photo, Sergio Fabara Légende image, Glenn Seeholzer (à gauche) a essayé de localiser un oiseau insaisissable qui pourrait aider à expliquer comment les nouvelles espèces se développent

Après sa chasse, il passe le reste de la journée à aider d'autres ornithologues avec leurs collections, ou simplement à explorer la forêt. Même lorsque le dur labeur commence à peser sur la plupart des autres chercheurs, il a toujours l'énergie d'aller grimper sur un vieil arbre avec un guide local. "J'ai passé de nombreux mois enfermé dans un bureau à New York", dit-il.

Beaucoup de paperasse est en retard à son retour. Le transport de matériel biologique entre les pays est un long processus. Il doit attendre des résultats d'analyse d'ADN qui pourraient prendre un an. Il y a des papiers à écrire, des réunions à assister, de la bureaucratie à parcourir. Dans le camp, d'autres scientifiques lui suggèrent à moitié en plaisantant de retourner en Colombie pour y faire ses recherches. Il répond, à moitié en plaisantant, qu'il pourrait bien le faire.

Le dernier jour, alors qu'il retournait dans le monde réel, il a eu une révélation, dit-il. Il ira plus souvent dans la forêt. Ce sera une vie plus passionnante et plus productive, avec moins de bureaux et plus de nature. Il s'installera en Colombie dans quelques mois, dit-il depuis son bureau de New York. "Le temps passé dans le camp semble si court." Et il a encore un attrape-mouches à trouver.

Regarder :