L'astronaute Scott Kelly : comment survivre un an dans l'espace

By Paul Rincon

Science editor, BBC News website

Crédit photo, NASA Légende image, Scott Kelly a vecu un an dans l'espace

L'astronaute Scott Kelly raconte à la BBC comment il a réussi à vivre pendant un an sur la Station spatiale internationale et pourquoi, quatre ans après sa retraite de la Nasa, il y retournerait si quelqu'un lui demandait.

Nous sommes le 16 juillet 2015, et les trois occupants de la Station spatiale internationale se serrent dans le vaisseau spatial russe Soyouz qui leur sert de canot de sauvetage en cas d'urgence.

Les membres de l'équipage ont été informés par le centre de contrôle de la mission qu'un gros satellite défunt se précipite sur eux à une vitesse de 14 km par seconde. Les contrôleurs savent qu'il va s'approcher, mais ils ne peuvent pas suivre l'objet avec assez de précision pour savoir s'il va passer à côté ou s'il y'aura un impact avec la station spatiale.

L'astronaute américain Scott Kelly et les Russes Gennady Padalka et Mikhail "Misha" Kornienko se sont réfugiés dans la capsule exiguë, en attendant que le morceau de métal se rapproche à toute vitesse, suivant les procédures établies pour une telle éventualité en se préparant à se détacher de la station à tout moment et à revenir sur Terre.

A lire aussi

Ce n'est pas la première fois que le capitaine Kelly, un ancien pilote militaire, se trouve dans une situation où sa vie est en danger. Mais cette expérience l'a amené à réfléchir à leur impuissance collective ; si le satellite avait été touché, ils n'auraient pas eu le temps de s'enfuir.

"Misha, Gennady et moi serions passés du stade de la grogne dans notre Soyouz froid à celui de l'explosion dans un million de directions sous forme d'atomes diffus, le tout en l'espace d'une milliseconde", se souvient-il dans son mémoire Endurance.

Les rotations d'équipage à bord de l'ISS s'accompagnent d'un grand nombre des caractéristiques de la vie quotidienne sur Terre : appels vidéo, nettoyage et mauvaises journées de travail. Mais de temps en temps - comme en cette occasion - les astronautes se voient rappeler brutalement l'environnement hostile au-delà des murs réconfortants de leur vaisseau.

Crédit photo, NASA Légende image, Station spatiale, l'habitacle des astronautes

Depuis 2007, Kelly a effectué trois visites distinctes à l'avant-poste orbital. Mais c'est lors de son dernier vol entre 2015 et 2016 qu'il a acquis une reconnaissance mondiale.

Avec Misha Kornienko, il a été chargé de passer une année entière sur la station spatiale, soit deux fois la durée d'un séjour régulier. Ce faisant, il a battu de plus de 100 jours le précédent record de durée de vol dans l'espace pour un Américain, établi par l'astronaute Michael López-Alegría.

Mais Kelly est tout aussi connu pour avoir un frère jumeau identique - Mark - qui était également un astronaute de la NASA. Mark, qui est plus âgé d'environ six minutes. Il a été élu sénateur de l'État de l'Arizona lors des élections américaines de 2020.

Scott Kelly m'a parlé par appel vidéo depuis son domicile dans le Colorado. Il m'a dit qu'il n'a jamais eu envie de rentrer plus tôt à la maison. "Mon objectif a toujours été d'arriver à la fin du vol avec autant d'énergie et d'enthousiasme qu'au début - et je pense que c'est ce que j'ai fait.

"J'aurais pu rester là-haut plus longtemps, s'il y avait eu une bonne raison. Je n'ai donc jamais vraiment douté de ma capacité à faire cela".

Malgré le fait que les astronautes et les cosmonautes sont soumis à des tests de dépistage de leur capacité psychologique à faire face, il déclare : "Je sais que d'autres personnes ont eu des moments difficiles avec cela. Je l'ai vu moi-même en personne - certaines personnes ont du mal à s'isoler comme ça. C'est dur, mais ce n'est pas si dur que ça, vous ne pouvez pas le faire".

Il explique : "je ne sais pas si c'est forcément un truc introverti/extraverti, mais il faut absolument être à l'aise pour être son propre divertissement", ajoute-t-il : "Ce n'est pas pour tout le monde."

Crédit photo, NASA Légende image, Scott Kelly (L) avec son frère jumeau identique Mark

Le plus difficile, dit-il, est de ne pas pouvoir aller dehors et de faire l'expérience de la nature, ainsi que du formidable programme quotidien des tâches de la station spatiale. Un autre défi, dit-il, a été de partager un endroit relativement petit avec les mêmes personnes pendant si longtemps - "même si tous ces gens sont formidables".

Mais ce fut un défi relevé avec succès, car l'isolement a permis de nouer des amitiés durables : "J'échangeais juste des e-mails avec Kjell Lindgren (de la NASA). Ma femme et moi avons fait une vidéoconférence l'autre jour avec Samantha Cristoforetti (astronaute italienne de l'Agence spatiale européenne). Je parle avec Misha Kornienko et Gennady Padalka", explique-t-il.

Les États-Unis se sont engagés à financer l'ISS pendant quatre années supplémentaires, mais des incertitudes subsistent quant au soutien à apporter au laboratoire orbital après cela. La station spatiale est née dans les années 1990, à une époque de détente politique entre les États-Unis et la Russie.

"Le programme de la station spatiale a été un grand exemple de coopération internationale de manière pacifique", me dit-il. "Mon expérience avec les cosmonautes de la station a toujours été celle du professionnalisme, du respect, de la confiance mutuelle.

"J'espère que, chaque fois que nous déciderons de placer la station spatiale dans l'océan Pacifique, il y aura quelque chose pour la remplacer. Ces 20 dernières années, tous les humains n'ont pas été sur Terre en même temps. J'aimerais que cela continue".

Kelly n'a pas été consumé par le travail pendant toute son année en orbite ; il a également réussi à trouver du temps pour s'amuser et jouer. Dans ce qui allait devenir une vidéo virale, il a poursuivi l'astronaute britannique Tim Peake à travers une partie de la station spatiale vêtu d'un costume de gorille. Peake, il faut le dire, fait un bon travail de projection d'alarme - s'il agit vraiment.

Le costume - emballé sous vide et envoyé sur un vol de ravitaillement - était un cadeau d'anniversaire de Mark, et je demande à Scott si c'était une sorte de blague entre les frères.

Mon frère m'a dit : "Hé, je t'envoie un costume de gorille". Et j'ai répondu : "Pourquoi tu m'envoies un costume de gorille ? Il m'a répondu : "Pourquoi pas ?" dit Kelly, avec un sourire ironique. "C'est à peu près tout ce à quoi on a pensé."

Les frères et soeurs ont été élevés dans la banlieue du New Jersey par des parents qui étaient tous deux policiers. Leur mère a été la première femme officier dans le township de West Orange où ils ont grandi, et Scott cite la détermination dont elle a fait preuve comme une source d'inspiration dans ses efforts pour devenir astronaute.

Crédit photo, NASA Légende image, Les astronautes de la station spatiale ont des stratégies pour faire face à l'isolement

Après un entraînement de pilote de la marine, Scott a été affecté à un escadron d'attaque appelé les World Famous Pukin' Dogs. Il a piloté le F-14 Tomcat - l'avion présenté dans Top Gun - pendant les années 1990, et a effectué des missions de combat pendant la première guerre du Golfe.

Cependant, Kelly était impatient de faire partie d'un groupe d'élite encore plus important - ceux qui ont piloté la navette spatiale. Après avoir été sélectionné comme astronaute de la Nasa dans la classe de 1996, avec Mark, Scott a servi comme pilote dans une mission de la navette avant de commander une autre en 2007.

À bord de la navette, c'est le commandant qui pilote réellement le véhicule, et c'est lors de l'atterrissage étonnamment difficile que ces compétences prennent tout leur sens.

"Je ne l'ai piloté qu'une seule fois. C'est un peu fou de considérer le temps et les efforts que vous consacrez à cette seule tâche de pilotage et que vous ne l'accomplissez qu'une ou deux fois", explique Kelly.

"Vous n'avez qu'une seule chance d'atterrir. Si vous ne le faites pas, ce n'est pas comme si vous ajoutiez de la puissance et que vous reveniez sur vos pas. Vous reconnaissez que non seulement vos collègues vous regardent, mais aussi une grande partie du reste du monde".

La navette était un véhicule magnifique, bien qu'imparfait. Et le monde a été rappelé aux risques énormes des voyages spatiaux lorsque, en 2003, la navette Columbia s'est brisée lors de son retour sur Terre, tuant sept astronautes.

Crédit photo, NASA Légende image, Scott Kelly et Mikhail Kornienko ont tous deux passé un an à bord de l'ISS

La culture de sécurité de la Nasa a été critiquée par les enquêtes menées à la suite des catastrophes Challenger et Columbia. Kelly a perdu des amis sur Columbia et, lorsque je l'interviewe, il se prépare à prendre la parole lors du sommet virtuel sur la culture de la sécurité, aux côtés de Charles "Sully" Sullenberger - qui a fait atterrir un vol de la US Airways touché par la catastrophe sur l'Hudson River - et de la militante écologiste Erin Brockovich.

"Les choses que nous faisons sont si extraordinairement risquées", me dit-il. "La sécurité doit être la responsabilité de chacun... chacun doit savoir qu'il est habilité à s'exprimer s'il y a un problème.

Lorsqu'il a été proposé à l'origine d'envoyer un jumeau identique en orbite pour un séjour d'un an à bord de l'ISS, un groupe de scientifiques a vu une occasion unique d'étudier les effets de périodes prolongées dans l'espace sur le corps humain.

En utilisant une marque terrestre comme "témoin" génétiquement identique, les scientifiques auraient davantage confiance dans le fait que les changements qu'ils constatent chez Scott sont dus à l'environnement spatial. Les deux jumeaux ont été soumis à une batterie de tests mesurant les changements potentiels dans leur physiologie, leurs capacités cognitives, leur immunité et leur ADN.

Entre autres choses, les résultats ont révélé des changements génétiques qui suggéraient que l'ADN de Scott se réparait de lui-même en raison des dommages causés par les radiations cosmiques.

Les scientifiques ont également constaté des changements inattendus dans les "capuchons" des extrémités des chromosomes de Scott, appelés télomères, ainsi que des changements dans la chimie de son sang, sa masse corporelle et sa flore intestinale. Mais la grande majorité de ces changements se sont inversés une fois qu'il est revenu sur Terre.

Crédit photo, Scott Kelly / Nasa Légende image, Scott Kelly prend une photo à travers la coupole de la station spatiale

Quatre ans plus tard, il déclare : "je n'ai aucun symptôme de quoi que ce soit que je puisse définitivement considérer comme causé par ce laps de temps dans l'espace, mais j'ai quelques changements structurels et physiologiques au niveau de mes yeux - bien que cela n'affecte pas ma vision".

Les scientifiques savent que certaines personnes sont plus touchées que d'autres par les changements oculaires dans l'espace. Et des travaux ont été réalisés sur la génétique qui sous-tend ces différences. Je demande à Kelly si, à mesure que nous en apprenons davantage sur la façon dont les différentes personnes réagissent à l'environnement spatial, ces marqueurs biologiques pourraient jouer un rôle plus important dans la sélection des astronautes - peut-être même aux dépens de qualités plus traditionnelles.

"Je pense que ce n'est pas seulement une question pour la NASA mais pour notre société en général... cela va au fond des assurances et des conditions préexistantes - si la susceptibilité génétique pourrait être considérée comme une condition préexistante. C'est une question d'éthique qui doit être abordée", dit-il.

Les résultats de l'étude sur les jumeaux sont rassurants à la lumière des plans des agences spatiales d'envoyer des humains faire un aller-retour vers la planète rouge, qui se trouve à 34 millions de kilomètres de la Terre et qui pourrait prendre neuf mois dans chaque sens. Mais les astronautes seront exposés à une dose de rayonnement environ dix fois supérieure à celle qu'ils recevraient en orbite terrestre, ce qui les exposera à long terme à des cancers et à d'autres maladies.

"Vous devrez soit trouver un moyen de vous protéger, soit atteindre Mars plus rapidement", dit Kelly. "L'autre option est d'accepter le risque."

C'est un dilemme que vous pensez que Kelly lui-même aurait considéré avec attention. Il a pris sa retraite de la Nasa en 2016, et depuis lors, il écrit et parle de ses expériences. Avec sa femme, il a depuis déménagé de Houston - la plaque tournante du programme de vols spatiaux habités de la Nasa - à Denver.

Malgré tout ce qu'il a accompli, il est clair que la fascination de Kelly pour les vols spatiaux n'a pas diminué. Si quelqu'un me demandait : "Hé, tu veux voler dans l'espace ? je dirais : "Bien sûr, absolument. En fonction de ce sur quoi je me lancerais : je ne me mettrais pas dans un canon et ne me lancerais pas comme un boulet de canon", dit Kelly.