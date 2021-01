Émeutes au Capitole américain : les dirigeants du monde entier réagissent aux scènes "horribles" à Washington

De nombreux chefs d'Etat ont appelé à la paix et à une transition ordonnée du pouvoir, qualifiant ce qui s'est passé d'"horrible" et d'"attaque contre la démocratie".

"Les États-Unis sont les défenseurs de la démocratie dans le monde entier et il est maintenant vital qu'il y ait un transfert pacifique et ordonné du pouvoir", a-t-il écrit sur Twitter.

Le ministre de l'intérieur, Priti Patel, a déclaré à la BBC que les commentaires de M. Trump "ont directement conduit" ses partisans à prendre d'assaut le Congrès et à s'affronter à la police.

En Allemagne, la chancelière Angela Merkel a indiqué que ceux qui ont pris d'assaut le parlement américain étaient des "agresseurs et des émeutiers" et qu'elle se sentait "en colère et aussi triste" après avoir vu les images de la scène.