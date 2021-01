Émeutes au Capitole : la responsabilité de Trump engagée sur les cas de décès

Crédit photo, White House via Twitter

Pendant ce temps, les principaux démocrates du Congrès - la présidente Pelosi et le leader démocrate du Sénat Chuck Schumer - ont demandé au vice-président Pence et au cabinet de M. Trump de destituer le président pour "incitation à l'insurrection".

"Les actes dangereux et séditieux du président nécessitent sa révocation immédiate", ont-ils affirmé dans une déclaration commune.

Mais il faudrait que M. Pence et au moins huit membres du cabinet rompent avec M. Trump et invoquent l'amendement, ce qu'ils n'ont pas fait jusqu'à présent. M. Trump doit quitter ses fonctions le 20 janvier, date à laquelle M. Biden prêtera serment.

Phone footage reveals chaotic scenes inside US Capitol

Cependant, pour réussir à faire condamner et destituer le président, les démocrates auraient besoin d'une majorité des deux tiers au Sénat, et rien n'indique qu'ils obtiendraient ces chiffres. Et il n'était pas clair s'il restait suffisamment de temps pour mener à bien la procédure.