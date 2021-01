Assaut du Capitole : "si ces manifestants étaient noirs, on parlerait de plus de morts en ce moment"

Patricia Sulbarán Lovera

BBC News Mundo

Crédit photo, Getty Images Légende image, La plupart des partisans de Trump qui ont pris d'assaut le Congrès mercredi étaient blancs.

Aux yeux de l'universitaire et intellectuel américain Eddie S. Glaude Jr., il est presque impossible de penser qu'une scène comme celle de mercredi au Capitole puisse impliquer des manifestants noirs.

L'auteur de plusieurs titres sur la dynamique complexe de la race dans son pays soutient que, si tel était le cas (et que les manifestants étaient des noirs), la police aurait lancé une attaque de grande envergure pour stopper l'assaut contre le siège du Congrès.

A ne pas manquer sur BBC Afrique :

"Nous parlerions maintenant de plus de morts et d'une réponse violente de la police", déclare le responsable du département des études afro-américaines de l'université de Princeton.

Glaude, comme beaucoup d'autres voix autorisées dans le pays, y compris le président élu Joe Biden lui-même, s'interroge sur la disparité dans l'utilisation de la force mercredi par rapport aux protestations contre la brutalité policière et le racisme qui ont eu lieu depuis mai dernier suite à la mort de George Floyd.

Crédit photo, Cortesia Sameer Khan, Fotobuddy, LLC. Légende image, Eddie S. Glaude Jr. est l'auteur de plusieurs livres sur les relations raciales et dirige le département d'études afro-américaines de l'université de Princeton.

Bien que le chaos au Congrès se soit soldé par quatre morts, des images de policiers prenant des photos avec certains des émeutiers ou les escortant hors du Capitole sans les arrêter ont également été mises en évidence.

Glaude s'est entretenu par téléphone avec BBC Mundo sur la crise politique et sociale aux États-Unis.

Que pensez-vous de l'attaque contre le Congrès qui a eu lieu cette semaine ?

C'était une insurrection, une démonstration claire de l'effondrement des normes démocratiques, avec Trump qui essayait d'une certaine manière de saper le processus démocratique. Mais c'était aussi une extraordinaire expression de colère, de ressentiment et de peur de la part des blancs. Cela s'est accompagné d'une tentative plutôt de Trump pour s'accrocher au pouvoir.

Comment pensez-vous que la police a géré la situation ?

Horriblement. Et cela peut être dû à plusieurs raisons. Il se peut qu'on leur ait ordonné de se comporter ainsi. Il se peut aussi qu'ils aient été sympathiques aux manifestants, il se peut aussi que ce soit le cas d'une mauvaise planification ou d'une combinaison des trois. Mais je sais que cela illustrait la façon dont les Américains sont perçus dans ce pays, selon différentes positions.

Si ces manifestants avaient été noirs, s'ils protestaient pour une société plus égalitaire, nous parlerions maintenant de plus de morts et d'une réponse violente de la police. Il est impossible que les manifestants afro-américains du mouvement Black Lives Matter aient pu se trouver sur les marches du Capitole, et encore moins qu'ils aient pu forcer d'entrer dans le bâtiment.

Crédit photo, Reuters Légende image, Beaucoup ont dénoncé la grande différence dans l'utilisation de la force par les autorités par rapport aux protestations menées principalement par des citoyens noirs.

Pourquoi dites-vous qu'il n'y est improbable que cela se produise ?

Je pense que nous devons nous demander qui a le droit de manifester aux États-Unis, et ce que nous avons vu hier, ce sont ces différents registres de citoyenneté qui existent dans le pays. Il y a des gens, qui sont blancs, qui ont une compréhension solide, une expression de leur citoyenneté. Ils ont la possibilité d'exercer leurs libertés et de protester en toute impunité et sans crainte des conséquences, car ils ne craignent pas la police.

D'autres ont une sorte de citoyenneté diminuée dans le sens où nous avons tous des droits, mais certains d'entre nous devraient être reconnaissants de les avoir, et nous ne pouvons pas nécessairement les exercer. Ainsi, les Afro-Américains peuvent être arrêtés par la police et finir par mourir. On peut entrer dans notre garage à la maison et finir mort, on peut être dans notre maison et finir mort. Nos enfants peuvent jouer dans le parc et finir par mourir.

Pour regarder ce contenu, veuillez activer JavaScript ou essayer un autre navigateur. Légende vidéo, Trump signe un nouveau décret anti-immigration

Mais dans cette situation au Capitole, il y avait des gens qui défiaient littéralement la police et ce que l'on a vu, c'est de la patience, donner à la police l'espace, le temps de s'exprimer.

Et qu'avons-nous vu l'été dernier lors des manifestations ? Nous avons vu les gaz lacrymogènes, les balles en caoutchouc, la militarisation de la police parce que les Noirs représentent une menace.

Crédit photo, Getty Images Légende image, Les manifestations qui ont suivi la mort de George Floyd ont été accueillies par un fort contingent de policiers.

Le président élu Joe Biden a déclaré ce jeudi : "Personne ne peut me dire que si un groupe du mouvement Black Lives Matter avait protesté hier, il n'aurait pas été traité très différemment que la foule de voyous qui a pris d'assaut le Capitole. Nous savons tous que c'est le cas et que c'est inacceptable". Que pensez-vous de ce qu'il a dit ?

Je pense que c'est un bon pas parce que c'est vrai. Et ce n'est pas que je préconise que la police traite les blancs comme elle traite les noirs. Je ne suggère pas qu'ils les tuent sans discernement, qu'ils les battent ou qu'ils leur tirent dessus avec des balles en caoutchouc.

Ce que je veux dire, c'est que nous ne sommes pas traités sur un pied d'égalité par la loi. Ce que je veux dire, c'est qu'en raison de cette conception diminuée de la citoyenneté, notre relation avec la police est très différente.

Pensez-y : mercredi, des gens au Capitole ont essayé de remplacer le drapeau américain par un drapeau de Trump. Colin Kaepernick (un joueur de football) s'est agenouillé en signe de protestation (pendant la cérémonie de l'hymne américain) et a été accusé d'avoir profané le drapeau.

Les protestations silencieuses des hommes noirs étaient considérées comme antipatriotiques car nous n'avons pas le droit de protester et devrions plutôt être reconnaissants.

En fait, je pense que le pays est plus à l'aise avec les protestations de la droite qu'avec celles de la gauche.

Que voulez-vous dire ?

Il y a une notion, surtout à partir du milieu du XXe siècle avec les mouvements civils noirs qui ont défini cette période, que c'était un moment anarchique, une sorte de menace pour la stabilité, que ce sont des gens qui allaient d'une manière ou d'une autre saper la démocratie américaine.

Crédit photo, Getty Images Légende image, Les membres du Congrès et le personnel du Capitole se sont réfugiés dans leurs bureaux et ont improvisé des barricades pour se protéger pendant l'assaut.

Les protestations de la droite, en revanche, sont souvent considérées comme patriotiques. Je vous donne l'exemple de Cliven Bundy (un éleveur qui faisait partie d'une milice qui a affronté la police en 2014), qui, avec d'autres, a défendu certaines terres avec des armes.

Il existe une notion selon laquelle, aux États-Unis, le populisme de droite a toujours eu plus de poids, je dirais, que celui de gauche.

Qu'est-ce que la droite en Amérique ?

Au sens technique du terme, presque tous les Américains sont des libéraux. La droite regroupe généralement des personnes ayant une vision limitée de l'Exécutif. Elles sont également attachées au marché libre et sont sceptiques à l'égard des programmes sociaux.

Au sein du Parti républicain, il y a plusieurs composantes : les libertaires, qui insistent sur la liberté de chaque individu et sur le fait de laisser le gouvernement en dehors des décisions individuelles ; puis il y a ceux qui penchent vers la pensée corporative et qui se soucient de créer les conditions dans lesquelles les entreprises prospèrent et les riches s'enrichissent ; les évangéliques, généralement conservateurs, et les électeurs blancs nationalistes.

Ces blancs nationalistes ont produit une métastase et sont à l'origine de cette tension au sein du parti en ce moment. Et Trump est leur avatar.

Crédit photo, Getty Images Légende image, Des milliers d'adeptes de Trump ont franchi les barrières humaines constituées par les forces de police.

Vous avez mentionné dans votre dernier livre la nécessité d'un réveil moral dans le pays. Qu'entendez-vous par là ?

Je ne dirais pas que nous en avons besoin, mais que nous vivons ce moment d'éveil et qu'il s'agit de répondre à la question de savoir qui nous pensons être.

Il y a des conditions en ce moment, un tournant qui pousse la nation à se confronter à elle-même. Ces conditions viennent du moment où un flic tue un homme, George Floyd, et cela amène des Américains de tous horizons à risquer leur vie au milieu d'une pandémie mondiale pour protester contre la brutalité policière.

Pour regarder ce contenu, veuillez activer JavaScript ou essayer un autre navigateur. Légende vidéo, vote

Et elle se combine avec une façon de gouverner qui exploite la haine, alimente les craintes et les ressentiments et qui, chaque jour, ne répond pas à une pandémie qui tue aveuglément les Américains, en particulier les Noirs et les autres Américains appartenant à des minorités.

Nous sommes au milieu d'une tempête parce que l'Amérique est brisée, elle ne fonctionne pas.

Crédit photo, Reuters

Comment les États-Unis peuvent-ils sortir de cette crise ?

Je n'en ai aucune idée, mais notre histoire laisse penser que nous ne réussirons pas. Je pense cependant qu'il y a une grande juxtaposition, avec ce qui s'est passé en Géorgie (dans les résultats de l'élection du Sénat, qui a favorisé deux démocrates) et avec ce qui s'est passé au Capitole.

Les politiciens déçoivent inévitablement, et je ne place pas mes espoirs dans Warnock ou Ossoff (les candidats élus) ; je suis plus enthousiaste sur la façon dont ils ont été élus.

La Géorgie était un État rouge profond, l'État qui a produit Newt Gingrich, l'une des figures clés du conservatisme américain moderne. C'est l'endroit où Bill Clinton a fait un discours sur la lutte contre la criminalité avec des prisonniers noirs alignés à l'arrière, ce qui est une chose terrible.

Mais cette semaine, les jeunes, les Afro-Américains, les habitants des îles du Pacifique, les Latinos, se sont tous rendus aux urnes. Ce changement démographique en Géorgie s'est fait sentir.

Crédit photo, Reuters Légende image, Les images de l'assaut sur le Capitole ont fait le tour du monde.

Que pensez-vous que les images du Capitole disent au monde sur les États-Unis ?

Je ne veux pas me vanter de pouvoir parler au nom du monde, mais je peux dire ce que ces images signifient pour moi. Deux choses : la première, l'effondrement du parti républicain tel que nous le connaissons, et la seconde, l'effondrement des États-Unis en tant que superpuissance, au moins d'une manière symbolique.

Vous ne pouvez pas simplement écarter le pouvoir militaire et corporatif des États-Unis, mais le pays peut-il encore exercer un pouvoir diplomatique en se proclamant pionniers de la démocratie ?