Quel dirigeant êtes-vous ? Cela dépend de vos parents

Vous avez probablement remarqué que certains de vos collègues prennent des rôles de leader comme un canard à l'eau. Ils sont sûrs d'eux pour dire aux autres ce qu'ils doivent faire, et heureux d'assumer un nombre croissant de responsabilités. Il en va de même pour les autres : il est difficile de donner des ordres aux autres et un doute persistant plane sur chaque décision.

Si vous faites partie de ce dernier groupe, vous vous demandez peut-être pourquoi l'idée d'être un leader vous effraie et pourquoi vous avez tant de mal à vous considérer comme un manager.

Comme pour presque tous les aspects de la nature humaine, une partie de la réponse se trouve dans votre disposition génétique. Si vos parents rétrécissaient les violettes, il y a de fortes chances que vous le fassiez aussi. Mais c'est loin d'être toute l'histoire. De plus en plus, les psychologues se rendent compte du rôle important que jouent les expériences de la petite enfance. Et la clé, c'est la façon dont vos parents se sont comportés envers vous.

En particulier, s'ils étaient trop protecteurs, ils auraient pu compromettre vos chances de devenir un futur dirigeant. Dans le langage courant, cette approche parentale est connue sous le nom de "parentalité par hélicoptère" en référence à l'idée de rester à proximité, que cela soit nécessaire ou non.

Vos parents avaient probablement de bonnes intentions, comme celle de s'assurer que vous n'étiez pas confronté à des défis inconfortables. Malheureusement, cela a pu avoir des effets involontaires et peu utiles, notamment "vous rendre moins confiant et moins capable de faire face aux difficultés, et donc [vous amener à] faire preuve de moins d'aptitude à diriger", explique le Dr Judith Locke, psychologue clinique en cabinet privé et chercheur invité à l'université de technologie du Queensland.

Les recherches de Mme Locke ont consisté à interroger des professionnels de l'éducation, notamment des psychologues et des conseillers scolaires, afin d'établir exactement ce qu'ils entendent par "éducation par hélicoptère" ou "surparentage".

Crédit photo, Getty Images Légende image, Les parents hélicoptères peuvent causer des dommages inattendus - l'excès de responsabilités parentales signale aux enfants qu'on ne leur fait pas confiance pour s'occuper d'eux-mêmes, sans parler des autres.

Ses conclusions indiquent qu'il s'agit d'une approche caractérisée par un mélange de trois facteurs : être extrêmement sensible à l'enfant, être extrêmement peu exigeant dans certains contextes, mais être très exigeant dans d'autres. Par exemple, un parent hélicoptère est susceptible d'être surprotecteur, trop attentif et de croire que son enfant a toujours raison.

Ils essaieront de tout faire pour leur enfant (plutôt que de s'attendre à ce que l'enfant s'en occupe lui-même), et pourraient s'attendre à ce que les pairs de leur enfant et l'école se plient en quatre pour répondre aux besoins de leur enfant également.

En même temps, ce type de parent sera très exigeant, en ce sens qu'il aura des attentes élevées quant aux réalisations de son enfant, qu'il surchargera le temps de son enfant et qu'il voudra que celui-ci soit son ami et en contact permanent.

Surveillé dans la soumission

Les dernières recherches sur la manière dont ce carcan extrême peut étouffer les capacités de leadership viennent de Chine. Des psychologues ont interrogé près de 1 500 adolescents - âgés en moyenne de 14 ans - dans 13 écoles de Pékin. Yufang Bian, de l'université normale de Pékin, et ses collègues ont évalué de manière exhaustive le potentiel de leadership des adolescents.

Ils ont d'abord interrogé les pairs, les enseignants et les parents des adolescents pour savoir s'ils étaient considérés par les autres comme de bons leaders. Ensuite, ils ont vérifié si les adolescents occupaient réellement des fonctions de direction, comme celles de chef d'équipe dans un groupe scientifique de la classe ou de président d'un club d'étudiants.

Pendant ce temps, les adolescents ont évalué dans quelle mesure leurs parents avaient été surprotecteurs en étant d'accord ou non avec des déclarations telles que "mes parents ont supervisé chacun de mes mouvements en grandissant" et "Mes parents sont souvent intervenus pour résoudre des problèmes de la vie à ma place".

Les adolescents ont également répondu à des questionnaires mesurant leur estime de soi et leur confiance en soi en tant que leader.

Après avoir contrôlé l'influence d'un certain nombre d'autres facteurs, tels que le milieu socio-économique familial et les résultats scolaires des adolescents, Bian et son équipe ont trouvé un schéma clair.

Plus leurs parents étaient surprotecteurs, moins les adolescents étaient perçus par les autres comme ayant un potentiel de leadership, et moins ils avaient de chances d'occuper réellement des postes de direction.

Statistiquement, ce lien s'explique par le fait que les adolescents ayant des parents hélicoptères ont tendance à avoir une moins bonne estime d'eux-mêmes, ce qui est associé à une moins grande confiance en soi pour être un leader.

Crédit photo, Alamy Légende image, Les adolescents ayant une faible estime de soi pourraient être tentés d'évaluer leurs parents de façon défavorable - mais les résultats sont cohérents avec des recherches antérieures.

Bian et son équipe ont déclaré que leurs conclusions soutiennent l'idée qu'une trop grande quantité de bonnes choses peut être nuisible : "De la même manière qu'un manque d'éducation parentale appropriée nuit au développement de l'enfant, l'excès d'éducation parentale, avec sa restriction du développement de l'autonomie de l'enfant et de ses capacités à résoudre les problèmes, a également un impact négatif sur le développement psychosocial".

La surpaternité peut également créer cet effet de sape car elle signale aux enfants qu'ils ne sont pas capables d'être indépendants et que leurs parents ne leur font pas confiance pour s'occuper d'eux-mêmes, sans parler des autres.

Il convient de mentionner que ces nouveaux résultats doivent être interprétés avec prudence car la conception observationnelle de l'étude signifie qu'il n'a pas été prouvé que l'héliportage entraîne un manque de potentiel de leadership émergent.

La recherche repose sur le rappel rétrospectif par les adolescents du comportement de leurs parents, et il est possible que des adolescents ayant une faible estime de soi soient tentés d'évaluer leurs parents de manière défavorable pour expliquer leurs sentiments actuels.

Cependant, les résultats sont conformes à une interprétation causale et les chercheurs s'appuient sur une multitude de recherches antérieures, qui ont constamment montré les effets néfastes apparents de la surprotection parentale, même si ces études ont également fait appel à un modèle d'observation.

Par exemple, des psychologues de l'université d'État de Floride ont interrogé près de 500 étudiants de premier cycle et ont constaté que ceux qui avaient des parents hélicoptères avaient également tendance à avoir moins confiance en leurs propres capacités. Une autre équipe de l'université de Miami a interrogé des centaines d'étudiants de premier cycle et a obtenu des résultats similaires.

Ceux qui disent avoir des parents hélicoptères ont aussi tendance à avoir plus de problèmes émotionnels, à avoir du mal à prendre des décisions et à avoir de moins bons résultats aux examens.

Crédit photo, Getty Images Légende image, Certaines enquêtes ont révélé que ceux qui ont des parents hélicoptères avaient moins confiance en leurs capacités et avaient du mal à prendre des décisions et à passer des examens.

Votre avenir en tant que dirigeant

Si vous courez à un kilomètre des opportunités de leadership et que vous reconnaissez la description d'avoir des parents hélicoptères, vous n'avez pas à accepter que vous ne serez jamais un leader ou que vous ne présenterez jamais les qualités d'un leader.

Tout d'abord, n'oubliez pas que l'approche de vos parents était probablement bien intentionnée, et vous ne tirerez aucun bénéfice d'un sentiment de rancune. Vous êtes en contrôle maintenant et, avec du dévouement et des efforts, il est possible de façonner vos propres traits et attitudes à tout moment de la vie.

Locke, qui est également l'auteur de The Bonsai Child (un livre sur l'art d'être parent pour aider les parents à développer le potentiel de leur enfant en évitant la surpaternité), recommande de commencer à prendre davantage le contrôle de votre propre vie, notamment en étant plus indépendant financièrement si vous le pouvez, et en évitant la tentation d'appeler vos parents chaque fois que vous avez un problème.

"De nombreux lecteurs auront des parents qui voudront encore s'impliquer fortement dans leur vie. Trouvez un moyen de gérer davantage votre propre vie et cessez de dépendre autant de vos parents", dit-elle.

Bien sûr, ces changements ne vous transformeront pas en leader, mais ils vous aideront à vous considérer comme indépendant et à être plus à l'aise pour prendre des décisions autonomes, ce qui vous servira bien si et quand des opportunités de leadership se présenteront dans votre carrière.

Vous pouvez également apporter des changements au travail, notamment en essayant d'être plus ouvert à la critique et en étant proactif dans la recherche d'un retour d'information.

"Mon travail montre que ceux qui ont été surprotégés ont souvent été surestimés et ne supportent pas aussi bien les critiques constructives", explique M. Locke. "Pour que vous puissiez vous améliorer, vous devez être ouvert aux suggestions sur ce que vous devez faire pour progresser".

Cela ne se fera pas du jour au lendemain, mais en vous exerçant à être plus indépendant et en prenant le temps et l'effort de développer vos compétences émotionnelles et décisionnelles, vous découvrirez que vous pouvez lentement prendre confiance en vous - et même commencer à vous considérer comme un patron potentiel.

