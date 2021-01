Ces personnes qui veulent envoyer des odeurs par le biais de votre télévision

Crédit photo, Getty Images Légende image, Bien que nous puissions faire l'expérience de la plupart des choses par le biais de nos téléviseurs, l'odeur reste insaisissable.

Frederik Duerinck n'est pas bijoutier, mais son prochain projet est un collier. Cette pièce, cependant, ne comporte pas de pierre précieuse comme pendentif, mais plutôt une petite boîte. Pour l'instant, elle mesure 5 cm sur 5 cm, mais Duerinck est déterminé à la réduire à la taille d'un dé. Il ne s'agit pas non plus d'un simple ornement.

À l'intérieur du cube se trouve une batterie et un système de parfumage conçus pour délivrer à la demande une bouffée de parfum que Duerinck décrit comme une "bulle de parfum". L'entrepreneur basé aux Pays-Bas est le co-fondateur de la start-up Scentronix, qui exploite déjà une machine d'impression de parfums. Cet appareil utilise un algorithme pour créer un parfum sur mesure à partir des réponses d'un client à un questionnaire. Mais aujourd'hui, Deurinck veut déployer la même technologie en miniature pour que la parfumerie numérique puisse être mobile.

Portez-en un au cinéma, par exemple, et vous pourriez utiliser une application sur votre téléphone pour le programmer afin qu'il joue le jeu et diffuse des parfums discrets à des moments clés. L'appareil ultime est loin d'être prêt, reconnaît M. Duerinck - sa taille actuelle et la durée de vie de sa batterie sont des obstacles, tout comme la qualité du parfum et de la projection. Mais il reste optimiste.

"Nous avons une preuve de concept avec notre prototype, et il n'y a rien qui fonctionne de cette façon pour le moment, donc nous demandons un brevet".

La prochaine étape, espère-t-il, consistera à le peaufiner suffisamment pour convaincre les investisseurs et obtenir le financement nécessaire à la poursuite du développement d'une version portable.

Crédit photo, Getty Images Légende image, Smellovision visait à combiner les odeurs avec l'action à l'écran mais n'a pas rencontré de succès commercial.

Duerinck, bien sûr, n'est pas le premier à essayer de délivrer des parfums à la demande au nez des gens pour tenter de créer une expérience sensorielle plus immersive. Il est également conscient que c'est une quête qui a vaincu de nombreux entrepreneurs avant lui.

On pense que même les Grecs de l'Antiquité l'ont essayée. Un ancien poème raconte comment les ailes de colombes étaient trempées dans des huiles parfumées pour répandre des parfums parmi les invités lors d'un festin. Lorsque les oiseaux battaient des ailes, l'arôme se répandait sur la foule assemblée. Les parfums et l'encens jouent également depuis longtemps un rôle important dans les rituels et les cérémonies religieuses.

À l'époque du cinéma, les tentatives d'ajout de parfum ont commencé dès 1916, lorsqu'un propriétaire de cinéma a accentué à l'huile de rose une projection du match annuel de football américain Rose Bowl.

Puis vint la Smellovision (ou, comme on l'appelait à l'origine, la Scentovision). Dévoilée à l'Exposition universelle de New York en 1939, elle n'était guère plus qu'une série de tuyaux attachés aux chaises des spectateurs par lesquels un projectionniste pouvait délivrer une odeur en phase avec les images qu'ils montraient. Cette technologie n'a attiré l'attention du public qu'en 1960, lorsqu'elle a été relancée sous une forme légèrement simplifiée pour la sortie de Scent of Mystery.

Un thriller mettant en vedette une Elizabeth Taylor non créditée, les points clés de l'intrigue ont été accentués par des odeurs diffusées dans l'ensemble de l'auditorium, comme lorsque l'assassin a fumé une pipe. Le film, et Smellovision lui-même, ont été un échec, en grande partie parce que la technologie des odeurs fonctionnait si mal - un contretemps dans le timing pouvait causer des problèmes, et les odeurs étaient trop diffuses pour donner une expérience satisfaisante. Il était également difficile d'éliminer une odeur en temps voulu pour que le voisin puisse se déplacer librement.

Un système concurrent, connu sous le nom d'Aromarama, présentait des défauts similaires.

Le cinéaste John Waters a essayé des cartes à gratter et à renifler pour accompagner son film Polyester au début des années 1980, mais aucun autre cinéaste n'a copié son truc. Dans les années 1990, une startup d'Oakland, en Californie, DigiScents, a lancé son concept iSmell, récoltant 20 millions de dollars (plus de 10 milliards FCFA) pour financer un appareil à domicile qui, selon elle, fonctionnerait en se branchant sur le port USB d'un ordinateur. L'odeur serait générée par une cartouche remplaçable, un peu comme celle d'une imprimante à jet d'encre. Ce dispositif, cependant, utiliserait 128 odeurs primaires pour se mélanger à toutes les odeurs imaginables.

Le problème était que cela ne fonctionnait pas très bien - les odeurs se mélangeaient car il était difficile de les éliminer complètement, le même problème qui avait perturbé Smellovision. Et fin 2001, alors que le monde était plongé dans la crise économique de l'après-11 septembre, la société a manqué d'argent, à peine deux ans après avoir lancé son prototype.

Crédit photo, Getty Images Légende image, Les odeurs sont souvent des combinaisons complexes de molécules qui peuvent déclencher plus d'un récepteur olfactif à la fois.

Même aujourd'hui, alors que le monde du divertissement est devenu plus high-tech et immersif avec les casques de réalité virtuelle et le théâtre de promenade, l'odeur reste le seul élément insaisissable et difficile à reproduire. Mais bien que Duerinck soit déterminé à ce que ses efforts ne trébuchent pas comme d'autres l'ont fait, il devra surmonter quatre défis majeurs qui ont fait que nous ne sommes toujours pas en mesure de ressentir la trace acre de la poudre à canon lors d'une fusillade à l'écran, le parfum enivrant d'une femme fatale ou le parfum d'un héros d'action en sueur.

Le problème le plus fondamental est peut-être que nous ne comprenons pas encore totalement le fonctionnement de notre odorat. Ce n'est qu'en 1991 que deux scientifiques de l'université de Columbia à New York ont publié des travaux qui ont finalement révélé que notre odorat repose sur quelque 1 000 gènes différents - environ 3 % de notre génome total - qui codent pour des récepteurs occupant une petite zone de tissu qui tapisse la partie supérieure de nos fosses nasales. Chaque cellule de ce tissu olfactif n'exprime qu'un seul type de récepteur, mais ensemble, ils nous permettent de détecter environ 10 000 odeurs lorsque différentes molécules odorantes se posent sur eux, déclenchant des impulsions nerveuses vers notre cerveau.

Les deux scientifiques - Linda Buck et Richard Axel - ont reçu le prix Nobel de physiologie ou de médecine en 2004 pour leurs travaux, mais la manière exacte dont une odeur active nos récepteurs olfactifs pour envoyer des signaux est encore débattue par les scientifiques.

Saskia Wilson-Brown, fondatrice de l'institut à but non lucratif Institute for Art and Olfaction à Los Angeles, Californie, explique qu'il existe deux théories concurrentes sur le fonctionnement de notre nez. La première avance que lorsqu'une molécule passe devant nos récepteurs olfactifs, de faibles forces électrostatiques entre les atomes déclenchent une énergie vibratoire. Ces fréquences vibratoires sont traduites en signaux électriques, par lesquels les données sur l'odeur peuvent être transmises au cerveau et ainsi traitées.

La deuxième théorie, plus largement soutenue, est que les molécules odorantes peuvent agir davantage comme une clé dans une serrure, et donc transmettre les signaux nerveux au cerveau de cette manière. Selon Mme Wilson-Brown, la mise au point d'un dispositif d'odorat artificiel revient à demander à un artiste médiéval de reproduire un tableau réaliste avant d'avoir saisi les principes de base de la perspective.

"Le parfum n'est pas comme la couleur, où nous pouvons faire le RGB ou le CMYK et reproduire ce que nous voulons", explique Wilson-Brown. "Chaque odeur a ses propres composants,"dit-elle.

Si certaines odeurs sont déclenchées par une seule molécule, la plupart sont causées par plusieurs molécules odorantes et chacune d'entre elles déclenchera souvent plusieurs récepteurs. Et bien que certains groupes chimiques présents dans les substances odorantes semblent jouer un plus grand rôle dans les odeurs que d'autres, il est difficile de prédire quelle odeur une molécule produira à partir de sa seule formule chimique. On en trouve un bon exemple dans trois molécules chimiquement similaires connues sous le nom de lactones. Bien qu'elles soient étroitement liées à des structures chimiques similaires, l'une a une odeur mentholée, l'autre un caractère beurré et la troisième une odeur camphrée.

Crédit photo, Getty Images Légende image, La réalité virtuelle a rendu le divertissement encore plus immersif en reproduisant la vue, le son et la sensation des mondes réels.

Tout cela rend la prévision et la recréation artificielle d'odeurs à la demande extrêmement difficile, d'autant plus que la plupart des travaux sur les odeurs artificielles sont étroitement surveillés par des multinationales secrètes.

"Nous n'avons pas de bases de données pour nous y référer ou nous aider à les comprendre", explique Olivia Jezler, stratège olfactive et fondatrice de Future of Smell, un cabinet de conseil qui développe des parfums pour des marques telles que le Forum économique mondial, Victoria's Secret et Dior. Au lieu de cela, elle et ses collègues doivent se fier en grande partie à des essais et des erreurs. "Toute la bonne recherche sur les parfums est logée dans les laboratoires de cinq sociétés dans le monde".

Le deuxième obstacle est plus culturel que biologique : l'odeur a un problème d'image. Les odeurs sont considérées comme une petite infra-découverte, un héritage de philosophes comme Platon qui jugeait le corps inférieur à l'idéal. "L'odeur est le summum du réalisme, quelque chose que même si vous ne pouvez pas voir, elle doit physiquement pénétrer dans votre nez", déclare le parfumeur Nadjib Achaibou, qui travaille pour le producteur de parfums Symrise.

Jezler est d'accord. Elle a elle-même travaillé dans le laboratoire de l'université du Sussex, où elle a cartographié les odeurs et les autres sens, mais elle affirme qu'une telle rigueur académique est rarement appliquée. "L'odorat est considéré comme le sens le moins développé et, par conséquent, il est l'un des moins étudiés", ajoute-t-elle. "Mais c'est le seul sens où les stimuli ont un lien direct avec notre cerveau - les molécules remontent le passage naval et se lient directement aux récepteurs olfactifs et sont transmises à notre amygdale", poursuit-elle.

Elle émet également l'hypothèse que la pandémie de cette année pourrait, par inadvertance, contribuer à renforcer l'importance perçue du parfum. "Les gens ont réalisé que, puisque la perte de l'odorat est un moyen de diagnostiquer le Covid-19, à quel point il est important pour nous".

Il y a un autre problème de susceptibilité. Nous avons également tendance à être plus sensibles aux odeurs que nous trouvons dégoûtantes, mais les odeurs que nous trouvons répugnantes sont souvent très individuelles et dépendent de minuscules différences dans nos gènes, ce qui rend difficile de trouver la bonne quantité d'un produit odorant à libérer sans que certaines personnes le trouvent accablant.

La cinéaste Grace Boyle a beaucoup travaillé sur les odeurs artificielles, notamment pour le film Mundukuru, qui a été tourné à 360 degrés. Selon elle, l'odeur est souvent considérée comme étant de moindre importance que les autres sens, ce qui peut également freiner les progrès dans ce domaine. Elle dirige The Feelies, une société de production de vidéos immersives qui porte le nom d'une installation similaire à celle du Brave New World d'Aldous Huxley et qui s'en inspire.

Selon Mme Boyle, l'odeur est souvent reléguée au second plan dans le processus de création, ce qui la rend plus gadget. Pour que l'odeur fonctionne en tant que composante du divertissement, ajoute-t-elle, elle doit être considérée dès le départ, intégrée dans un scénario.

Crédit photo, Alamy Légende image, L'appareil Scentee utilisait des cartouches rechargeables qui pouvaient diffuser toute une gamme d'odeurs par le biais d'une application pour téléphone portable.

"On n'écrit pas un morceau pour la clarinette et on le joue au piano en s'attendant à ce qu'il soit tout aussi efficace", explique Mme Boyle. "Les trois étapes - écriture, tournage et exécution - doivent être vraiment multisensorielles."

Boyle suggère plutôt d'utiliser le parfum de manière plus subtile dans une production. Plutôt que d'utiliser l'odeur du pain dans un casque d'écoute pendant qu'une scène se déroule dans une boulangerie, par exemple, il serait peut-être préférable d'utiliser l'eau de Cologne du tueur pour signaler au public qu'il est entré par effraction dans une pièce où le protagoniste n'est pas conscient de sa présence. Ce serait l'équivalent olfactif de la musique qui crée une tension dans une scène.

Un troisième problème lié à la diffusion de parfums en tant que divertissement est l'argent. Les coûts ont certainement entravé le succès d'Aromarama et de ses concurrents - la modernisation des salles de cinéma pour y installer des systèmes de diffusion de senteurs à côté du projecteur était coûteuse, puisqu'elle aurait coûté environ 30 000 dollars à l'époque, ou un peu plus de 250 000 dollars (plus de 16 millions FCFA) par écran, aujourd'hui si l'on tient compte de l'inflation. Maintenant encore, alors que l'attention se porte sur des appareils de parfumage plus personnels comme le Scentronix, le prix reste un obstacle.

Jacki Morie, experte en réalité virtuelle qui a passé une décennie à l'Institut des technologies créatives de l'Université de Californie du Sud avant de fonder sa propre entreprise dérivée, travaille dans le domaine des parfums artificiels depuis les années 1980. Elle a testé différents appareils au fil des décennies - son dernier en date est un collier, où le parfum est diffusé sur un papier filtre plutôt que par pulvérisation. Il est ainsi plus facile de faire tourner rapidement les odeurs, car peu de molécules sont réellement libérées, explique-t-elle. "Nous avons été gênés par le fait que les gens ne veulent pas investir parce que - eh bien, Smellovision", dit-elle. "Si je disposais d'un financement de départ - disons environ 100 000 $ (plus de 53 millions FCFA) - je mettrais des douzaines de ces appareils à la disposition des développeurs pour qu'ils les testent d'ici la fin de l'année. Mais les investisseurs les uns après les autres veulent un retour sur investissement important. Ils veulent quelque chose d'évolutif et demandent "comment vendre 500 millions d'unités en cinq ans". Il n'y a tout simplement pas de marché pour cela maintenant".

Sa cause n'a pas été aidée par la lenteur de l'adoption par les consommateurs des casques de réalité virtuelle, qui n'ont pas encore pris l'élan attendu. Mais d'autres craignent qu'il y ait une dernière raison, plus simple : le manque d'intérêt pour les parfums numériques.

David Edwards est bio-ingénieur à l'université de Harvard et inventeur d'un "haut-parleur de parfum numérique" qu'il a appelé Cyrano. Lancé en 2016, il s'agissait d'un système à base de cartouches qui pouvait générer une dizaine d'odeurs différentes, chaque unité coûtant 49 dollars (26 423 FCFA).

"Nous avons constaté que les consommateurs ne comprenaient généralement pas", se souvient-il. La plupart des appareils Cyranos ont fini par prendre la poussière sur les bureaux et l'appareil a rapidement été abandonné.

Crédit photo, Alamy Légende image, Il y a certaines scènes de film que les spectateurs préfèrent ne pas voir mises en valeur par des odeurs réalistes.

Le même sort attendait le Scentee, un autre gadget à cartouches basé sur les recherches de l'ingénieur Adrian Cheok, le fondateur de l'Institut Imagineering de Malaisie qui enseigne également à la i-University de Tokyo. Un entrepreneur local a réorienté ses recherches sur l'odorat pour développer un jouet de poche. Il a coûté 30 dollars (16 171 FCFA) lors de sa mise en vente en 2013, mais a rapidement été abandonné.

La plupart des appareils, explique M. Cheok, ont fini par être achetés en paires par de jeunes couples qui les utilisaient pour se transmettre à distance l'odeur de chocolats ou de roses. "C'était amusant pour eux pendant un certain temps, mais combien de fois voulez-vous faire cela ?" dit-il. "Nous avons également constaté que les gens ne se donnaient pas la peine de recharger les cartouches - et c'était donc comme une imprimante à jet d'encre qui manquait toujours d'une encre spécifique". La gamme étroite d'odeurs, et donc la nature répétitive du produit, s'est également avérée être un inconvénient majeur et le désagrément inhérent - la cartouche pouvait être vide à un moment crucial - et la faible convivialité la condamnait également.

Néanmoins, l'échec du Scentee a incité Cheok à changer d'orientation et il travaille actuellement sur un nouveau dispositif de diffusion de parfum qui fonctionne d'une manière totalement différente. Il stimule directement les récepteurs olfactifs dans le nez par le biais d'électrodes qui sont insérées dans la narine. Il pourrait résoudre le problème du remplacement des parfums par des cartouches coûteuses et il a obtenu des résultats prometteurs lors de tests en laboratoire, mais il reconnaît que cet appareil est confronté à des problèmes qui lui sont propres.