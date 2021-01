Destitution: que risque Donald Trump ?

Crédit photo, Reuters Légende image, L'assaut du Capitole par les partisans de Donald Trump a fait cinq morts.

"Incitation à l'insurrection".

C'est l'accusation que soulève le seul article de la résolution de mise en accusation du président Donald Trump qui a été présenté par le Parti démocrate lundi à la Chambre des représentants des États-Unis.

La résolution présente la façon dont M. Trump s'est adressé à une foule de partisans peu avant que des dizaines d'entre eux ne prennent violemment d'assaut le Capitole le 6 janvier.

Les signataires accusent le président d'avoir fait des déclarations qui "ont encouragé et ont vraisemblablement entraîné" les actions illégales qui se sont produites au siège du Congrès.

Les événements de cette journée ont fait cinq morts.

A ne pas manquer sur BBC Afrique :

Crédit photo, EPA Légende image, Le président Trump a approuvé lundi une déclaration d'urgence pour Washington DC en vue du changement de gouvernement la semaine prochaine.

Le document doit être voté mercredi par la Chambre des représentants au complet, où il ne nécessite qu'une majorité simple pour être approuvé.

Si c'est le cas, M. Trump deviendrait le seul président de l'histoire des États-Unis à subir une deuxième procédure de destitution par la Chambre des représentants.

Autre fait inhabituel, étant donné les quelques jours qui restent avant que Trump ne quitte la Maison Blanche (20 janvier), on parle de la possibilité de définir la mise en examen proprement dite, qui relève de la responsabilité du Sénat, après son départ du pouvoir.

Est-ce possible ? Récapitulons.

Lire aussi :

Deux voies pour l'expulsion

Les appels à la destitution de Trump après l'assaut du Capitole par ses partisans mercredi dernier se multiplient au fil des jours.

Les démocrates et certaines voix du camp républicain demandent que M. Trump soit tenu responsable des actions et des paroles qui, selon eux, ont conduit aux émeutes alarmantes au Congrès.

Crédit photo, Getty Images Légende image, Trump a prononcé un discours lors du rassemblement "Save America" qui a conduit à la marche vers le Capitole.

Les législateurs sont conscients qu'il est peut-être trop tard avant l'expiration de son mandat, mais ils veulent quand même approuver la mise en examen et, le cas échéant, condamner Trump éventuellement aussi pour retirer les avantages dont jouissent les anciens présidents et le disqualifier de toute fonction publique future.

Pour atteindre leurs objectifs, les démocrates ont emprunté deux voies parallèles à la Chambre des représentants lundi : ils ont présenté la résolution de destitution et avant cela, ils ont insisté pour demander au vice-président Mike Pence d'invoquer le 25e amendement à la Constitution.

Lire aussi :

Présentation rapide

Le membre démocrate du Congrès Jamie Raskin a présenté à la Chambre une résolution dans laquelle son parti demande officiellement aux membres du cabinet de Pence et Trump de le destituer du pouvoir par le biais de l'amendement.

La résolution devait initialement être unanime, mais elle a été bloquée par le républicain Alex Mooney, un membre du Congrès de Virginie occidentale.

Crédit photo, EPA Légende image, Les démocrates ont présenté une résolution à la Chambre des représentants demandant instamment au vice-président Mike Pence d'invoquer le 25e amendement pour destituer Trump du pouvoir.

Le document nécessite une majorité simple pour être voté ce mardi.

Pence dispose de 24 heures à compter de l'adoption de la résolution pour invoquer l'amendement et empêcher la Chambre de procéder à la mise en examen.

La partie du 25e l'amendement en cours de discussion est la section 4, qui permet au vice-président, ainsi qu'à la majorité du cabinet, de déclarer Trump incompétent.

Pour ce faire, ils doivent signer une lettre adressée au président de la Chambre et au leader du Sénat déclarant le président incompétent pour gouverner ou incapable "d'exercer les pouvoirs et les devoirs de sa charge".

Si le président s'oppose à cette mesure, il appartient alors au Congrès de prendre une décision et, dans l'intervalle, le vice-président prend le pouvoir.

Crédit photo, Reuters Légende image, La présidente de la Chambre, Nancy Pelosi, estime qu'un vote de censure contre Donald Trump est insuffisant.

Rien n'indique que Pence plus un minimum de huit membres du cabinet soutiennent l'invocation de l'amendement, surtout après avoir appris que le président et le vice-président ont eu une réunion cordiale à la Maison Blanche lundi dernier.

Nous sommes donc de nouveau sur la voie de la mise en examen.

Sans précédent

Les chances de réussite du 25e amendement étant faibles, l'attention se porte sur le lancement éventuel de ce qui serait le deuxième procès politique contre Trump.

Le président a été traduit en justice fin 2019, accusé d'avoir demandé l'aide de l'Ukraine pour obtenir des informations préjudiciables sur Hunter Biden, le fils de celui qui n'était alors qu'un rival électoral potentiel et qui est maintenant le président élu.

Crédit photo, Getty Images Légende image, Trump a insisté sur le fait qu'il a réussi les différentes enquêtes du ministère de la Justice, ainsi que la mise en examen par le Congrès au début de 2020.

La mise en examen (accusation formelle) a été adoptée par la Chambre des représentants, mais lors du procès qui a suivi, le Sénat l'a acquitté en février 2020, avec un seul vote républicain en faveur de la condamnation, celui du sénateur de l'Utah Mitt Romney.

La résolution présentée lundi évoque les différentes occasions dans lesquelles M. Trump a tenté de délégitimer les élections du 3 novembre et l'accuse de menacer "l'intégrité d'un système démocratique".

"Par ce comportement, il a démontré qu'il continuera à être une menace pour la sécurité nationale, la démocratie et la Constitution", peut-on lire dans le document, qui mentionne également l'appel lancé par M. Trump au secrétaire d'État géorgien Brad Raffensperger, lui demandant de "trouver" 11 780 voix pour inverser les résultats des élections dans cet État.

L'article mentionne également la section 3 du 14e amendement à la Constitution, qui interdit à toute personne ayant participé à une "insurrection ou rébellion" d'occuper une fonction publique.

Crédit photo, Reuters Légende image, Le 6 janvier, des partisans de l'Alliance ont déclenché le chaos et la violence au siège du Congrès américain.

L'article, si le gouvernement n'adopte pas le 25e amendement, doit être voté à la Chambre mercredi. Si elle est adoptée, l'affaire est portée devant le Sénat, où une majorité des deux tiers est nécessaire pour condamner le président.

Ce point n'a jamais été atteint dans l'histoire des États-Unis, et rien n'indique que les démocrates puissent obtenir un tel soutien au Sénat, où ils n'ont que la moitié des sièges.

Un calendrier serré

Une circulaire publiée par le leader républicain du Sénat Mitch McConnell fixe au 19 janvier la première date à laquelle la Chambre pourrait commencer à examiner la résolution de destitution, un jour seulement avant le changement de gouvernement.

Crédit photo, Reuters Légende image, Les mesures de sécurité autour du Capitole ont été renforcées en vue de l'insvestiture de Joe Biden le 20 janvier.

Selon les règles de procédure du Sénat, le procès officiel de M. Trump ne pouvait pas commencer avant 13 heures le 20 janvier - une heure après que le président ait quitté la Maison Blanche - ni même un jour plus tard.

Mais les démocrates de la Chambre ont indiqué qu'ils ne pourraient pas envoyer les documents de mise en accusation au Sénat avant les 100 premiers jours de mandat de M. Biden.

Cela permettrait au nouveau président de confirmer les membres de son administration lors des audiences appropriées du Sénat et de mettre en place certaines de ses politiques clés, en particulier celles liées au coronavirus, ce qui devrait attendre si le Sénat est déjà occupé à la procédure de destitution.

En ce sens, le président élu a présenté lundi une proposition intermédiaire : que le Sénat, qui sera bientôt sous contrôle démocratique, consacre une demi-journée à chaque question.

Crédit photo, Reuters Légende image, Après avoir reçu la deuxième dose du vaccin covid-19, Joe Biden a évoqué lundi la possible mise en examen de Donald Trump.

"Je pense qu'il est extrêmement important qu'il y ait un effort réel et sérieux pour tenir responsables ceux qui ont participé à la sédition et ont menacé des vies, commis des actes de vandalisme sur des propriétés privées et causé de grands dégâts", a-t-il défendu.

Pourquoi aller jusqu'au bout de la procédure ?

D'aucuns se demandent pourquoi engager des procédures aussi compliquées que l'invocation du 25e amendement ou la seconde procédure de destitution s'il reste à peine une semaine avant le changement de gouvernement.

En ce sens, certains démocrates et républicains semblent plus enclins à débattre et à approuver un vote de censure sur Trump en raison des événements du 6 janvier.

La Présidente de la Chambre, Nancy Pelosi, démocrate, refuse de choisir cette option car elle la juge insuffisante.

Crédit photo, EPA Légende image, Bien qu'il ne reste que quelques jours à la présidence de Trump, les partisans de la destitution veulent également le disqualifier de ses futures fonctions.

Ceux qui poursuivent l'idée de mise en accusation soulignent que l'objectif va au-delà de la destitution de Trump de la présidence.

S'il est condamné, le Sénat peut également lui interdire d'exercer toute fonction publique à l'avenir.

En outre, il perdrait les avantages accordés à ses prédécesseurs en vertu de la loi sur les anciens présidents (1958), qui comprennent une pension, une assurance maladie, un budget de voyage pouvant atteindre un million de dollars et une série de mesures de sécurité, tous financés par les contribuables.

Est-il valable après le 20 janvier ?

Les experts constitutionnels ne s'accordent pas sur la possibilité d'introduire la procédure de destitution au Sénat lorsque le président n'est plus au pouvoir.

L'article II, section 4, de la Constitution stipule ce qui suit :

"La Constitution donne au Congrès le pouvoir de mettre en accusation et de démettre de leurs fonctions le président, le vice-président et tous les employés civils du gouvernement fédéral des États-Unis pour trahison, corruption ou autres crimes et délits graves".

Crédit photo, Getty Images Légende image, James Clyburn est l'un des membres démocrates du Congrès qui préconise que la poursuite de Trump par le Sénat puisse être reportée jusqu'à ce que Biden ait été en fonction pendant 100 jours.

Comme il n'y a rien d'explicite sur les dates limites pour la conduite de la mise en accusation, les juristes choisissent d'interpréter les articles constitutionnels d'une manière ou d'une autre.

"Dans ce contexte, cela signifie la destitution [du président] et c'est une condamnation politique", déclare Greg Woods, professeur d'études judiciaires à l'Université d'État de San José en Californie, à BBC Mundo.

"Comme le président sortant a été démis de ses fonctions par une élection légale, alors qu'il ne reste plus qu'une semaine, la conviction politique de mise en accusation n'est pas pertinente", dit-il.

"Au lieu d'une mise en accusation, nous sommes plus susceptibles de voir une forme de censure législative et/ou d'éventuelles accusations criminelles portées par le ministère de la justice ou dans un ou plusieurs des États", ajoute M. Woods.

D'autre part, certains experts estiment que si la Chambre des représentants approuve une accusation formelle alors qu'il est en fonction, le Sénat peut le juger même s'il a déjà quitté ses fonctions.