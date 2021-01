Coronavirus : l'OMS exclut la possibilité d'obtenir une immunité collective d'ici 2021, malgré les vaccins

M. Swaminathan a expliqué que "les vaccins finiront par arriver" et qu'"ils iront dans tous les pays". Mais il a noté qu'entre-temps "il y a des mesures qui fonctionnent.

Le scientifique a demandé aux gens de continuer à prendre des précautions telles que l'éloignement physique, le lavage des mains et l'utilisation de masques pour lutter contre la pandémie, précautions qui seront nécessaires "au moins pour le reste de l'année".

Progression de la vaccination

Cela fait plus d'un an que la Chine a signalé à l'OMS les premiers cas d'un nouveau type de pneumonie, qui, quelques semaines plus tard, sera appelé ovid-19.