Pourquoi il est important de bien prononcer un nom

Crédit photo, Alamy Légende image, La vice-présidente élue des Etats-Unis a été confrontée à des erreurs de prononciation de son nom.

L'animatrice radio canadienne Nana Aba Duncan a décidé il y a dix ans de ne plus se contenter de surnoms et de reprendre son nom ghanéen complet qui se prononce Nuh-NAA-buh.

Elle a mis un prononceur de nom dans sa signature de courriel et a patiemment corrigé les gens qui ne comprenaient pas bien. Elle a reçu beaucoup de soutien, mais elle doit encore faire face à des difficultés.

Lors d'une fête, une femme a insisté sur le fait qu'elle ne pourrait jamais prononcer le prénom complet de Duncan, riant plutôt de la différence et demandant d'où elle venait.

"Elle a vraiment, vraiment fait comme si je venais d'un autre pays... J'avais vraiment l'impression de lui être étrangère", dit Duncan, qui vit à Toronto depuis plus de 40 ans. Lors d'une autre réunion, une invitée a expliqué que son nom était difficile à prononcer et est revenue unilatéralement à "Nana" à la place.

Puis il y a eu le collègue qui a chanté le nom de Duncan sur les quatre premières notes de la cinquième symphonie de Beethoven : "Na-Na-Na-BAAAAAA".

J'ai l'impression d'être une mauvaise joueuse si je dis "en fait, je ne trouve pas ça drôle"", dit Duncan, 43 ans. "Je déteste ne pas m'affirmer dans ces moments-là, mais parfois je me tais pour maintenir la paix parce qu'il y a tellement d'autres choses que je dois gérer et je laisse simplement aller".

Xian Zhao, chercheur post-doctoral à l'Université de Toronto, dont les recherches portent sur la prononciation des noms ethniques, déclare que même si beaucoup de gens ne s'en rendent pas compte, le fait de prononcer un nom inconnu de manière incorrecte est une forme de discrimination implicite.

Cela envoie le message que "vous êtes minimal", dit Zhao. "Vous n'êtes pas important dans cet environnement, alors pourquoi devrais-je prendre du temps et faire des efforts pour l'apprendre

Pourtant, le soin que nous mettons à bien prononcer les noms est un sujet qui fait l'objet d'une attention croissante depuis que Kamala Harris a pris ses fonctions aux États-Unis.

Première femme, noire et asiatique américaine à occuper le poste de vice-présidente des États-Unis, elle a été confrontée à des erreurs de prononciation de son nom.

Dans certains cas, elles se présentent comme des erreurs apparemment délibérées utilisées pour suggérer l'altérité" ou attirer l'attention sur son origine ethnique. Harris s'est fait un devoir de corriger publiquement les erreurs de prononciation, envoyant ainsi un signal important selon lequel il n'y a aucune excuse pour ne pas maîtriser les noms - et servant de modèle à ceux qui veulent retrouver leur identité. La signalisation subtile des noms Changer de nom pour s'intégrer se produit plus souvent que certains ne le pensent, surtout sur les CV.

Selon une étude de l'université de Stanford et de l'université de Toronto, près de la moitié des candidats noirs et asiatiques qui ont modifié leur CV l'ont fait en changeant la présentation de leur nom afin d'effacer tout indice racial. (Les chercheurs ont constaté que ceux qui "blanchissaient" leur CV avaient deux fois plus de chances d'être rappelés pour un entretien, par rapport à ceux qui laissaient les détails ethniques intacts).

Crédit photo, Dewey Chang Légende image, Nana Aba Duncan a décidé de récupérer son nom - mais certaines personnes le prononcent encore mal

Certains utilisent également des surnoms ou des noms anglicisés dans le milieu professionnel ou social. Les recherches récentes de Zhao ont montré qu'environ la moitié des étudiants internationaux chinois interrogés qui fréquentent des universités américaines avaient adopté des versions anglicisées de leurs prénoms pour que les autres puissent les prononcer plus facilement.

Mais cela peut avoir des conséquences : Zhao dit avoir découvert un schéma montrant que l'utilisation d'un nom "Anglo" est associée à des niveaux plus faibles d'estime de soi, ce qui peut également être un indicateur de niveaux plus faibles de santé et de bien-être. Il y a aussi ceux qui utilisent leur vrai nom, mais qui se trompent sans cesse sur leur prononciation.

"[Se tromper de nom] peut passer inaperçu pour beaucoup d'individus. D'autres personnes peuvent se dire : "Oh, ce n'est pas si grave", explique Myles Durkee, professeur adjoint de psychologie à l'université du Michigan, spécialisé dans les échanges de codes raciaux, identitaires et culturels.

"Ce qui est préjudiciable, c'est la tendance chronique à faire cette erreur de prononciation systématique. Et les effets de la répétition qui en découlent sont beaucoup plus néfastes, signalant à l'individu qu'il est moins important, qu'il est moins apprécié".

Dans le cas de Harris, la colère de l'animateur de Fox News Tucker Carlson et les remarques du sénateur géorgien de l'époque David Perdue aux partisans de Donald Trump ont suscité le plus de débats.

Lorsqu'un invité a tenté de corriger la mauvaise prononciation de "Kamala" par Carlson en août, l'animateur de télévision (dont le journal télévisé câblé était alors regardé en moyenne par plus de quatre millions de téléspectateurs chaque soir) a répondu "Et alors ?" et l'a mal prononcé à nouveau plusieurs fois.

Le sénateur Perdue, qui a fait une blague en trébuchant à plusieurs reprises sur le nom de Harris lors d'un rassemblement en octobre, connaît bien Harris. Ils ont été ensemble au Sénat américain pendant plus de trois ans, et il a servi à ses côtés au sein de la commission sénatoriale du budget, composée de 21 membres, avant de perdre le second tour des élections sénatoriales américaines en Géorgie au début du mois. Carlson a déclaré que sa mauvaise prononciation était "involontaire", tandis qu'une porte-parole de Perdue a déclaré qu'il "ne voulait rien dire par là". Mais M. Durkee qualifie ce type d'actions de "micro-invalidations" et, lorsqu'elles sont sans équivoque, de "micro-agressions".

"Les micro-agressions sont des formes de discrimination ou de manque de respect beaucoup plus explicites et intentionnelles. Une mauvaise prononciation stratégique du nom d'une personne est une façon d'en tromper une autre".

L'effet HollywoodienNombre de ces raisons expliquent pourquoi de nombreuses personnalités de premier plan ne lâchent pas prise sur les mauvaises prononciations.

Le comportement de M. Perdue a été à l'origine de la campagne de médias sociaux #MyNameIs, dans laquelle les participants ont partagé l'origine et la signification de leur nom. Les acteurs hollywoodiens Kumail Nanjiani et Kal Penn étaient parmi ceux qui ont participé.Mais la question grondait déjà avant la candidature de Harris.

En 2019, le comédien américain Hasan Minhaj, qui discutait souvent de ses origines indiennes-musulmanes dans son émission Patriot Act sur Netflix, a profité de son apparition dans The Ellen DeGeneres Show pour corriger l'animateur de télévision sur la prononciation de son nom : "Si vous pouvez prononcer Ansel Elgort, vous pouvez prononcer Hasan Minhaj". La video a été visionné plus de quatre millions de fois sur sa page Twitter.

"Quand le nom est mal prononcé, il est devenu très acceptable de ne pas le laisser passer", déclare Sue Obeidi, directrice du bureau hollywoodien du Conseil américain des affaires publiques musulmanes. "C'est quelque chose qu'on ne voyait même pas il y a cinq ans".

Basée à Los Angeles, Sue Obeidi et son équipe conseillent le personnel de production de la télévision et du cinéma sur des émissions et series telles que Grey's Anatomy, Transplant, Looming Tower et Aladdin sur la manière de créer des scénarios plus authentiques impliquant des personnages musulmans.

Selon elle, bien qu'il fut un temps où un nom compliqué aurait pu faire l'objet d'une blague à l'écran, des personnages principaux tels que le Dr Bashir Hamed de Transplant et Ramy Hassan de Ramy aident à normaliser ce qui était auparavant perçu comme "trop exotique".

Crédit photo, Crédit : Alamy Légende image, Kumail Nanjiani est l'une des éminentes personnalités qui ont rejoint la campagne de médias sociaux #MyNameIs

Sue Obeidi attribue également à l'approche de plus en plus dépourvue d'excuses des noms de personnalités connues - notamment Uzo Aduba de Orange Is The New Black et Lupita Nyong'o, lauréate d'un Oscar - un rôle de catalyseur du changement, tandis que M. Durkee affirme que les comédiens en particulier, qui peuvent être "directs" sans être perçus comme "hostiles", apportent une nouvelle prise de conscience à la conversation.

"Ce moment est puissant", dit Obeidi. "Je ne pense pas que les gens vont prendre la voie de la facilité comme ils l'ont fait. Je pense que les scénaristes et les réalisateurs de l'industrie vont peut-être même faire un effort pour choisir des noms plus difficiles pour les personnages".

Donne confiance aux gens

Ce genre de changement - que ce soit dans les salles d'écriture d'Hollywood ou au centre du gouvernement fédéral - peut également influencer la conversation sur les lieux de travail.

Il est important, dit M. Durkee, que les employeurs demandent aux nouveaux employés leur nom préféré, surtout s'ils se présentent sous un nom différent de celui qui figure sur leur CV.

Et si quelqu'un est régulièrement témoin de la mauvaise prononciation du nom par d'autres personnes, ses collègues et ses supérieurs hiérarchiques doivent intervenir pour le corriger.

Pour les collègues, un rappel phonétique est un bon moyen de se souvenir d'un nom que l'on n'a jamais entendu auparavant, ajoute-t-il. Sinon, se tromper à plusieurs reprises dans ce climat "pourrait être un message flagrant ou explicite à l'individu qu'il n'est pas un membre normatif de cet environnement ou de ce cadre".

Nana aba Duncan, l'animatrice radio canadienne, dit avoir remarqué de subtils changements autour d'elle. Elle entend ses collègues vérifier les noms des invités à l'antenne et dit que même les employés subalternes semblent à l'aise pour corriger quelqu'un si leur nom est mal prononcé.

Duncan s'est fait appeler "Nana" à l'école pour faciliter les choses aux autres et éviter l'anxiété causée par la correction. Mais en vieillissant, "Nana" ne s'est plus sentie à l'aise avec elle.

Ses parents, qui ont vécu l'indépendance du Ghana dans les années 50, lui ont donné un nom traditionnel pour honorer leur propre culture ; modifier ce nom a été ressenti comme une trahison. Le fait de voir quelqu'un comme Harris être fier de son nom et refuser d'être catalogué comme anti-américain à cause de ce nom a été un exemple précieux.

"Il y a tellement de mécanismes d'adaptation différents que ceux d'entre nous qui ont des noms peu communs et qui ont ensuite ajouté à cela, ceux d'entre nous qui sont des gens de couleur, ceux d'entre nous qui sont noirs et viennent de pays africains, qui sont des immigrants", dit Duncan.