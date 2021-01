Comment les géants de la technologie mettent Trump hors ligne

Crédit photo, Getty Images Légende image, Trump réduit au silence sur les reseaux sociaux

Comme beaucoup d'autres, je me suis connecté au réseau social controversé pour voir ce qui se passerait après 11h59, heure du Pacifique, aux États-Unis.

C'était la date limite qu'Amazon avait donnée à l'application pour trouver un nouveau service d'hébergement avant de mettre la plateforme hors ligne pour avoir prétendument contenu du contenu violent.

Cette date était considérée comme un moment important dans les efforts continus des géants américains de la technologie pour "Parler" Donald Trump et certains de ses partisans extrémistes après l'émeute du Capitole américain la semaine dernière.

Mais l'horloge a sonné 12 heures et rien ne s'est passé. Moi et des millions d'autres utilisateurs avons pu continuer à chercher et à poster comme d'habitude.

Mais ensuite, comme des dominos, des utilisateurs du monde entier ont commencé à signaler des problèmes. Pour moi, vers 12h10, a arrêté de fonctionner. Aucun contenu trouvé, un message lu.

D'un simple clic, Parler, une application en pleine expansion considérée par certains comme une alternative à Twitter, a disparu. Pour l'instant.

Parler peut, et pourra probablement, trouver un nouveau fournisseur d'hébergement, mais la perte d'Amazon Web Services (AWS) - le plus grand fournisseur d'hébergement de sites web au monde - signifie que d'autres grands fournisseurs risquent de se détourner également de leur activité.

Pas une action inédite

Selon Stéphanie Hare, chercheuse en technologie et éthique, ce n'est pas la première fois qu'une grande entreprise technologique américaine démolit un site pour des raisons similaires.

"L'action d'Amazon contre Parler n'est pas sans précédent, car nous avons vu d'autres entreprises américaines telles que Cloudflare supprimer des services de diffusion de contenu et la protection et le soutien DDoS (déni de service distribué) du site web suprématiste The Daily Stormer en 2017 et 8Chan en 2019, après que ce site a été utilisé par un homme armé pour publier des documents avant de massacrer des gens à El Paso, au Texas", a-t-elle déclaré.

Crédit photo, Getty Images Légende image, La page Twitter de Trump le 8 janvier 2020

Ce n'est pas seulement AWS qui a pris des mesures contre Parler. Google et Apple ont également retiré le service de leurs App stores.

Encore une fois, ce n'est pas du jamais vu.

Gab, un autre site web se présentant comme une plateforme de libre expression mais accusé d'être un refuge pour l'extrême droite et les extrémistes, est également interdit des App stores. Il est toujours accessible via un navigateur web et affirme avoir vu le nombre de ses utilisateurs augmenter ces derniers jours.

Et dans le cadre de la répression des comptes associés à l'attaque contre le Congrès, Twitter a annoncé lundi avoir fermé "plus de 70 000 comptes" liés à la théorie de conspiration des QAnon.

Pendant ce temps, Facebook a déclaré qu'il supprimait tout contenu mentionnant "Stop the Steal" - le slogan associé aux affirmations non fondées de M. Trump selon lesquelles l'élection de novembre était truquée.

Une interdiction "problématique

Mais ce qui est sans précédent, c'est l'approche ciblée contre le président.

Depuis que les partisans de M. Trump ont attaqué le Capitole américain la semaine dernière, il lui a été interdit d'utiliser certaines des plus grandes plateformes sociales, notamment Twitter, Facebook, Instagram, Snapchat et Twitch.

Crédit photo, Syntyche Mantar Légende image, Quand une foule a pris d'assaut le capitole américain

YouTube a supprimé certaines de ses vidéos mais a déclaré que la chaîne de Trump est effectivement à sa dernière chance.

Les dirigeants européens, dont la chancelière allemande Angela Merkel, ont qualifié cette décision de "problématique".

Le commissaire européen Thierry Breton a décrit les événements du Capitole comme "le moment du 11 septembre pour les médias sociaux", écrivant dans Politico que "le fait qu'un PDG puisse débrancher le haut-parleur de Potus [le président des États-Unis] sans aucun contrôle et équilibre est déroutant".

Le ministre britannique de la Santé Matt Hancock estime que les réseaux sociaux prenaient désormais "des décisions éditoriales", ajoutant que les plateformes "choisissaient qui devrait et ne devrait pas avoir une voix".

Ailleurs, Alexei Navalny, homme politique russe et critique sans complaisance du président Vladimir Poutine, a comparé l'interdiction de Twitter par M. Trump à la censure d'Etat.

Il a tweeté : "L'interdiction de Donald Trump sur Twitter est un acte de censure inacceptable. Bien sûr, Twitter est une entreprise privée, mais nous avons vu de nombreux exemples en Russie et en Chine où de telles entreprises privées sont devenues les meilleurs amis de l'État et les catalyseurs de la censure".

Le fait est que les réseaux sociaux sont des entreprises privées. Tout comme un club privé peut établir des règles de conduite pour ses membres, il en va de même pour Mark Zuckerberg de Facebook ou Jack Dorsey, le fondateur de Twitter.

L'une des principales règles imposées a été, jusqu'à présent, de considérer le contenu des politiciens comme important pour le discours public.

Les plateformes comme Facebook et Twitter ont déclaré qu'elles donneraient donc plus de latitude aux utilisateurs de premier plan comme le président américain lorsqu'il s'agit de violer les politiques d'utilisation.

Mais depuis le début de la pandémie de coronavirus, les choses ont beaucoup changé et les entreprises ont pris des mesures accrues contre les dirigeants du monde.

En mars, Facebook et Twitter ont supprimé les messages du président brésilien Jair Bolsonaro et du président vénézuélien Nicolás Maduro pour désinformation sur le Covid-19.

Ce n'est qu'en mai que Twitter a pris des mesures similaires contre le président américain, lorsque les modérateurs ont mis un avertissement après un tweet qui, selon eux, incitait à la violence.

Le président américain avait tweeté sur les protestations de Black Lives Matter en disant "Quand les pillages commencent, les tirs commencent".

L'analyste des médias sociaux Matt Navarra affirme que l'interdiction de M. Trump établit "un précédent essentiel" dans la manière dont les plateformes contrôlent qui peut les utiliser et ce que les utilisateurs peuvent publier.

M. Trump s'engage à riposter

Certains analystes pensent que cette action pourrait être un tournant pour la modération technologique dans le monde.

Lundi, Facebook a annoncé qu'il avait supprimé un réseau de comptes qui, selon lui, étaient directement liés au gouvernement ougandais et utilisés pour manipuler les prochaines élections.

L'avocate et technologue Whitney Merrill, spécialiste de la protection de la vie privée, suggère que cette action indique un changement de position de modération de la part des géants de la technologie.

"Les règles et les directives des réseaux sociaux évoluent avec le temps, ce qui est normal. Mais elles ne sont pas appliquées de manière cohérente dans le monde entier. Je pense que la destitution du président pourrait être le début d'une purge pour des comportements similaires dans le monde entier".

Dans ses dernières heures sur Twitter, M. Trump a une fois de plus blâmé un texte de loi américain appelé Section 230 pour avoir "interdit" la liberté d'expression. Pendant sa présidence, il a menacé d'abroger la loi qui exonère largement les réseaux sociaux de toute responsabilité pour les messages de leurs utilisateurs.

Beaucoup soutiennent que la suppression de cette protection nuirait en fait à la liberté d'expression car les réseaux seraient contraints de modérer bien plus qu'ils ne le font actuellement.

Le président américain élu Joe Biden a également déclaré qu'il souhaitait abroger la loi afin d'accroître la modération et de réduire la diffusion de fausses nouvelles.

Dans le même tweet final, M. Trump a déclaré qu'il négociait avec "divers autres sites" et qu'il y aurait "bientôt une grande annonce".