Patrice Emery Lumumba : trois questions essentielles sur le héros de l'indépendance congolaise

Provoquant un engouement international, cette mort a contribué à faire du leader congolais un héros national en RD Congo et une icône du panafricanisme et de l'histoire des indépendances africaines.

Qui était Patrice Lumumba ?

"Ce qui se passe au Katanga, ce sont quelques colons qui disent : ce pays devient indépendant et toutes ses richesses vont servir à cette grande nation, la nation des Nègres. Non, il faut le Katanga État indépendant, de telle manière que demain c'est le grand capitalisme qui va dominer les Africains", martèle Lumumba.

Transporté dans plusieurs lieux de détention, Patrice Lumumba et deux de ses partisans, Maurice Mpolo et Joseph Okito, seront assassinés en janvier 1961

Officiellement, on ignore comment il a été tué mais il existe de nombreuses thèses et suppositions.

Son corps n'a jamais été retrouvé et les circonstances exactes et le lieu d'exécution de sa mort n'ont jamais été entièrement élucidées et font toujours débat.

Qu'en est-il aujourd'hui, 60 ans après sa mort ?

Sa famille

Face à "l'injustice, l'absence du père, l'absence de clarté, toutes ces questions non élucidées…", les enfants Lumumba veulent savoir comment leur père et ses compagnons sont morts, pourquoi et qui était impliqué au niveau national et international.