Destitution de Trump : plusieurs républicains se joindront au vote des démocrates au Congrès

Crédit photo, Mamadou Faye Légende image, Discours de Donald s'attaquant à Joe Biden, le nouveau président élu des Etats-Unis.

Plusieurs membres du parti républicain ont annoncé qu'ils allaient voter pour destituer le président Donald Trump en raison de son rôle dans la prise d'assaut meurtrière du Congrès la semaine dernière.

La troisième plus haute responsable républicaine de la Chambre des représentants, Liz Cheney, estime que M. Trump a "allumé la flamme" de l'attaque.

Un vote à la Chambre contrôlée par les Démocrates est attendu mercredi.

Lors de sa première apparition publique depuis l'émeute, le président n'a pas assumé la responsabilité des violences.

Les démocrates accusent M. Trump d'avoir incité ses partisans à prendre d'assaut le bâtiment du Capitole lors d'un discours avant l'émeute, et devraient faire pression pour un vote visant à mettre en cause - ce qui signifie accuser officiellement - le président d'incitation à l'insurrection.

Trump sera-t-il destitué ?

Les démocrates étant majoritaires à la Chambre, M. Trump sera probablement le premier président américain à être mis en examen à deux reprises. Il est devenu le troisième président à être mis en accusation en décembre 2019 pour avoir enfreint la loi en demandant à l'Ukraine d'enquêter sur M. Biden lors de l'élection. Le Sénat l'a innocenté lors d'un procès.

Si M. Trump est mis en examen mercredi, le Sénat organisera un procès pour déterminer sa culpabilité. Une majorité des deux tiers serait nécessaire pour condamner M. Trump, ce qui signifie qu'au moins 17 républicains devraient voter pour sa condamnation.

Selon le New York Times, jusqu'à 20 sénateurs républicains étaient prêts à condamner le président. On ne sait pas quand un procès pourrait avoir lieu, mais il est peu probable qu'il puisse être terminé avant que M. Trump ne quitte ses fonctions, le 20 janvier.

Le Sénat pourrait également utiliser un procès en destitution pour organiser un vote qui empêcherait M. Trump, qui a indiqué qu'il prévoyait de faire campagne en 2024, de se présenter à nouveau.

Qu'ont dit les républicains ?

Mlle Cheney, la fille de l'ancien vice-président Dick Cheney, a juré de soutenir la mise en accusation, et a affirmé que M. Trump avait "convoqué cette foule, rassemblé la foule et allumé la flamme de cette attaque".

"Il n'y a jamais eu de plus grande trahison par un président des États-Unis de sa fonction et de son serment à la Constitution", ajoute le représentant du Wyoming.

Deux autres membres républicains de la Chambre des représentants, John Katko et Adam Kinzinger, ont également annoncé qu'ils voteraient pour la destitution.

Le leader républicain de la Chambre des représentants, Kevin McCarthy, un allié de Trump qui s'est dit opposé à la mise en accusation, a décidé de ne pas demander aux membres de la base du parti de voter contre cette mesure, ont rapporté les médias américains.

Selon le New York Times, le leader républicain du Sénat, Mitch McConnell, a révélé à ses interlocuteurs qu'il était heureux que les démocrates veuillent mettre le président en accusation, car il pensait que cela contribuerait à débarrasser le parti républicain de M. Trump.

Légende vidéo, La police verrouille le Capitole américain après que les partisans de M. Trump aient franchi les lignes de sécurité

Mardi soir, le républicain de Pennsylvanie Brian Fitzpatrick a présenté une résolution visant à censurer M. Trump, une réprimande du Congrès moins sévère qu'une mise en accusation.

La mesure accuse M. Trump de "tenter de renverser illégalement" les résultats des élections de novembre et d'avoir "mis en péril une branche égale du gouvernement".

Auparavant, le Parlement avait adopté par 223-205 voix une résolution demandant au vice-président Mike Pence d'aider à évincer M. Trump en utilisant le 25ème amendement, qui permettrait au cabinet de destituer le président s'il est jugé incapable d'exercer ses fonctions.

Mais M. Pence avait déjà rejeté la résolution des démocrates, dans une lettre adressée à la Présidente de la Chambre, Nancy Pelosi : "Selon notre Constitution, le 25ème amendement n'est pas un moyen de punition ou d'usurpation."

Qu'a dit Trump ?

S'exprimant mardi, M. Trump n'a montré aucune contrition pour les remarques qu'il a faites à ses partisans avant les violences, lorsqu'il a répété des allégations non fondées de fraude électorale, leur disant de "faire entendre leurs voix de manière pacifique et patriotique", mais aussi de "se battre comme des diables".

"Ce que j'ai dit était tout à fait approprié", a dit M. Trump aux journalistes. "Je ne veux pas de violence."

Il a également précisé : "cette mise en accusation provoque une colère énorme, et vous le faites, et c'est vraiment une chose terrible qu'ils font", ajoutant que le "vrai problème" était la rhétorique utilisée par les démocrates lors des manifestations et des violences de Black Lives Matter l'année dernière.

Par ailleurs, YouTube a déclaré qu'il avait suspendu la chaîne de M. Trump car elle violait les politiques d'incitation à la violence. Les comptes du président sur Twitter et Facebook ont déjà été supprimés.

La poignée de fer de Trump se relâche

Analyse

Par Anthony Zurcher

Reporter en Amérique du Nord

Légende image, Anthony Zurcher, reporter en Amérique du Nord.

Le temps qu'Air Force One ramène Donald Trump de la frontière du Texas mardi, le terrain politique s'est effondré sous ses pieds. Les signaux de Mitch McConnell indiquant qu'il est "satisfait" des efforts des démocrates démontrent que le calcul politique est en train de changer pour les dirigeants républicains au Congrès.

Un nombre croissant de personnes pensent que les actions du président non repenti la semaine dernière ont menacé non seulement la démocratie américaine, mais aussi leur sécurité personnelle.

Légende vidéo, Michelle qualifie Donald Trump de prédateur sexuel

Et même avant l'émeute au Capitole américain, M. Trump était de plus en plus considéré comme un handicap politique au pouvoir décroissant. Sa contestation des résultats des élections en terre brûlée a probablement coûté aux républicains deux sièges au Sénat géorgien, et il n'y a guère de preuves que M. Trump augmente les chances du parti aux élections lorsque son nom ne figure pas sur les bulletins de vote.

M. McConnell, entre autres, se demande peut-être si une rupture nette avec M. Trump est meilleure pour leur avenir politique, même si cela implique de travailler avec les démocrates pour faire le travail.

Quelles sont les développements de l'enquête sur les émeutes ?

Jusqu'à présent, 170 personnes ont été identifiées et 70 personnes ont été inculpées, selon le FBI. Des centaines d'autres devraient être inculpées et les personnes reconnues coupables de sédition et de conspiration pourraient être condamnées à des peines allant jusqu'à 20 ans de prison, a indiqué l'agence.

Les émeutiers sont à se rendre tandis qu'une campagne de médias sociaux est menée par des membres du public pour identifier les personnes à partir de photographies.

Légende vidéo, Black Lives Matter - George Floyd : ces discours devenus viraux

Le FBI a également indiqué que les enquêtes avaient conclu que deux bombes artisanales trouvées près des bureaux de partis politiques à Washington avaient des allumeurs et des minuteurs explosifs.