Comment dire "non" : 4 stratégies pour rejeter ce que vous ne pouvez (ou ne voulez) pas faire au travail

Cecilia Barría

BBC News Mundo

Crédit photo, Getty Images Légende image, Dire "non" au travail peut être un défi, mais il existe des techniques qui peuvent aider à le relever

Si vous dites toujours oui à toutes les exigences des patrons, des collègues, des clients et des autres personnes au travail, peut-être en viendrez-vous à vous sentir très important - voire irremplaçable.

Le problème est que cela peut devenir une recette pour finir par être dépassé et, au lieu d'atteindre vos objectifs, vous risquez de provoquer des déceptions qui affecteront votre image professionnelle et vos perspectives de carrière.

C'est ce que dit Bruce Tulgan. Il est le fondateur de la société américaine Rainmaker Thinking, qui dispense une formation professionnelle aux chefs d'entreprise, et l'auteur de livres tels que "The Art of Making Yourself Indispensable at Work".

"La seule façon de réussir est d'apprendre à dire non, en faisant en sorte que les gens se sentent respectés", explique Bruce Tulgan à la BBC.

Un défi assez complexe si l'on considère que le travail est généralement frénétique et super-compétitif.

Crédit photo, Bruce Tulgan Légende image, Bruce Tulgan est l'auteur de livres tels que "The Art of Making Yourself Indispensable at Work".

Si vous avez l'habitude de toujours dire oui à l'idée d'atteindre l'excellence professionnelle, explique le consultant en affaires, il est fort probable que vous finissiez par perdre du temps, de l'énergie et même de l'argent, et que vous vous détourniez de ce qui est vraiment important.

C'est pourquoi il est essentiel d'apprendre quand et comment dire non, dit l'expert, pour améliorer votre réputation et établir des relations de travail basées sur la confiance.

"Ce que vous voulez, c'est avoir un effet positif en disant non".

Voici quatre stratégies pour dire "non" au travail, selon Bruce Tulgan.

1-Posez les bonnes questions et prenez des notes

Lorsqu'on vous demande de faire quelque chose, la première étape consiste à poser les bonnes questions et à montrer à l'autre personne que vous prenez note des réponses.

Si vous faites cela, vous montrez du respect, non seulement pour l'autre personne, mais aussi pour la demande en question.

Crédit photo, Getty Images Légende image, Avant de dire non, vous devez écouter attentivement la demande et poser les bonnes questions

Imaginons que la personne à qui vous devez le dire n'est pas votre patron. Plus vous posez de questions sur la mission qu'il veut vous confier et plus vous montrez d'intérêt, plus il vous sera facile de dire non.

Et si vous posez de bonnes questions, c'est l'occasion de démontrer votre talent et votre connaissance du sujet.

En fait, poser de bonnes questions peut permettre à l'autre personne de vraiment mesurer l'ampleur du travail requis et le poids qu'il a dans les priorités de l'organisation.

2-Donnez de bonnes raisons de dire non

La clé est dans la façon dont vous réagissez. Et si vous allez dire non, il est important de proposer des alternatives.

Pour justifier une réponse négative, vous devez expliquer pourquoi. En général, la raison est que vous faites autre chose. Dans ce cas, il est bon d'être explicite et très détaillé en expliquant quelles sont les autres obligations.

Il ne suffit pas de dire : "Je suis désolé, j'ai d'autres choses à faire". Quelles autres réponses pourraient être plus efficaces ?

Crédit photo, Getty Images Légende image, "Pour justifier une réponse négative, vous devez expliquer pourquoi"

"Pas encore, je dois avoir un peu plus d'informations." Une autre possibilité consiste à dire "Je fais x, y, z", en expliquant clairement quelles sont ces autres tâches et en fournissant tous les détails nécessaires pour que votre réponse négative ne semble pas être une excuse.

Maintenant, si la demande vient d'un patron ou d'une personne qui a plus de pouvoir que vous, vous pouvez lui donner la possibilité de modifier vos priorités, au lieu d'ajouter une nouvelle tâche.

En même temps, vous lui donnez la possibilité de mieux comprendre comment vous répartissez spécifiquement l'utilisation de votre temps afin qu'il soit clair que vous n'évitez pas la demande ou que vous n'utilisez pas votre temps de manière improductive.

Certaines personnes réagissent aux demandes en disant "hé, ce n'est pas mon travail". Mais cette phrase a plusieurs connotations négatives qui peuvent générer des conflits. L'autre peut interpréter cela comme si vous disiez : "vous n'êtes pas mon patron" ou "vous ne pouvez pas m'obliger à le faire".

Crédit photo, Getty Images Légende image, Dire "hey, ce n'est pas mon travail" pourrait générer des conflits

Une autre façon de faire face à la situation est d'expliquer que vous n'êtes pas en mesure de répondre rapidement à la demande.

En gros, vous leur dites que vous n'êtes pas un expert dans le domaine et que pour exécuter la demande, vous devrez passer du temps à étudier la manière dont elle est faite.

Vous pouvez même répondre à quelque chose du genre : "Merci pour cette opportunité. Si vous voulez que je le fasse, c'est très bien, mais je dois d'abord apprendre".

3-Faciliter la réussite de l'autre personne

Pour faciliter la réussite de l'autre personne, vous pouvez dire quelque chose comme : "voilà ce que je peux faire pour collaborer sur cette question." Ou demander : "Puis-je vous aider à trouver quelqu'un d'autre ?"

Si la demande n'est pas urgente, vous pouvez dire : "je pourrais vous aider, mais dans deux semaines".

Ou si vous voyez que vous ne pouvez vraiment pas faire ce qu'on vous demande, vous pouvez dire : "écoutez, je ne peux pas faire ça, mais je pourrais vous aider de cette façon".

C'est une autre façon de montrer votre professionnalisme, et votre désir d'aider.

4-Suivi

Trouvez la personne et demandez-lui comment cela s'est passé. Avez-vous réussi à le résoudre ? Avez-vous trouvé la bonne personne ? "N'oubliez pas que lorsque vous avez besoin de x, y, z, je suis très bon pour faire cela."