Waldemar Haffkine : ce pionnier du vaccin que le monde a oublié

Par Joel Gunter et Vikas Pandey

BBC News

Crédit photo, Wellcome Trust

Travaillant à Paris et en Inde au début du siècle dernier, Waldemar Mordecai Haffkine a découvert les premiers vaccins au monde contre le choléra et la peste. Puis un empoisonnement massif accidentel a fait dérailler sa vie.

Au printemps 1894, Waldemar Haffkine s'est rendu à Calcutta, dans la province indienne du Bengale, pour des recherches sur le choléra. Le printemps était la saison du choléra dans la ville, et Haffkine était plein d'espoir.

Il était arrivé en Inde au mois de mars précédent, armé de ce qu'il croyait être un vaccin contre la maladie, mais il s'est battu toute l'année pour faire progresser les essais de sa découverte. Dès son arrivée, Haffkine s'est heurté au scepticisme et à la résistance d'une partie de l'establishment médical britannique et du public indien. Il n'était pas médecin mais zoologiste. Et c'était un juif russe qui s'était formé à Odessa et avait développé ses compétences à Paris, à une époque où le monde de la bactériologie internationale était factice et sujet à la suspicion.

A ne pas manquer sur BBC Afrique :

Haffkine, qui avait 33 ans lorsqu'il a débarqué en Inde, a également dû faire face à l'aspect pratique de l'essai de son vaccin. Sa première itération a nécessité deux injections, espacées d'une semaine, et son équipe a parfois eu du mal à localiser les sujets à tester pour la deuxième piqûre. Et malgré la large propagation du choléra en Inde, il n'était pas facile de trouver une concentration suffisante. Haffkine a inoculé environ 23 000 personnes cette année-là dans le nord de l'Inde, selon ses propres archives, "mais aucun choléra n'est apparu parmi eux pour montrer si le vaccin était utile ou non".

Puis, en mars 1894, Haffkine a fait une pause. Il est invité à Calcutta par le médecin de la ville pour aider à identifier les bacilles du choléra dans un réservoir d'eau d'un des bustes de la ville - des villages isolés à la périphérie de la ville, composés de huttes de boue regroupées autour de bassins ou de réservoirs et habitées par les pauvres de la ville. Les familles vivant dans ces bustes buvaient collectivement aux sources d'eau communes, ce qui les rendait vulnérables aux épidémies périodiques de choléra.

Crédit photo, Wellcome Trust Légende image, Haffkine vaccinant des villageois à Calcutta en mars 1894

Pour Haffkine, les villages isolés étaient un terrain d'essai idéal pour son vaccin naissant. Dans chaque foyer, il avait un groupe de personnes vivant dans des conditions identiques, également exposées au choléra. S'il pouvait inoculer une partie de chaque famille et en laisser certaines non traitées, avec suffisamment de participants, il pourrait enfin produire des résultats significatifs.

Fin mars, deux personnes sont mortes du choléra dans le village de Kattal Bagan, signalant une nouvelle épidémie. Haffkine s'est rendu sur place et a vacciné 116 des quelque 200 habitants. Par la suite, sa petite équipe y a observé dix autres cas, dont sept mortels, tous parmi les personnes non vaccinées.

Lire aussi :

Les résultats ont été suffisamment encourageants pour que l'officier de santé de Calcutta finance un essai plus large, mais il n'a pas été plus facile de convaincre les gens de se faire vacciner. Des années de programmes médicaux descendants du gouvernement britannique ont semé la méfiance au sein de la population, et pour beaucoup, le concept même de vaccination était encore étranger.

La solution d'Haffkine fut de travailler avec une équipe de médecins et d'assistants indiens, plutôt que britanniques - les docteurs Chowdry, Ghose, Chatterjee et Dutt, entre autres. Et il avait un nouveau truc dans sa manche dans le monde de la vaccinologie : s'injecter publiquement pour prouver qu'il pensait que sa préparation était sûre.

Crédit photo, Getty Images Légende image, Le choléra s'est facilement répandu dans des villages comme celui-ci à Calcutta, photographié dans les années 1890

"Ce qui est remarquable, et se perd souvent dans l'histoire, c'est qu'après la résistance initiale, les gens ont commencé à faire la queue dans les bidonvilles de Calcutta pour obtenir le vaccin contre le choléra de Haffkine, ils ont fait la queue toute la journée", a déclaré le professeur Pratik Chakrabarti, titulaire de la chaire d'histoire des sciences et de la médecine à l'université de Manchester.

"Il passait des heures et des journées entières dans ces bidonvilles à travailler avec des médecins indiens. Il commençait à vacciner le matin avant que les gens n'aillent travailler, et continuait le soir après leur retour, assis près d'une lampe à pétrole dans le bidonville".

Le travail de Haffkine dans les bidonvilles de Calcutta l'a placé parmi un groupe restreint de scientifiques qui ont été les pionniers d'un changement profond et global dans la manière de comprendre et de traiter la maladie. Mais contrairement à Edward Jenner avant lui et à Jonas Salk après lui, le nom de Haffkine n'est jamais vraiment entré dans l'imaginaire du public, ni en Inde ni en Europe.

"Haffkine a été la première personne à introduire ce type de médecine de laboratoire dans un pays tropical comme l'Inde", a déclaré le professeur Chakrabarti.

"C'était un scientifique parisien qui est venu dans les bidonvilles de Calcutta. Il a une histoire très dramatique".

Lorsque Haffkine a obtenu son diplôme de zoologie à l'université d'Odessa en 1884, sa récompense a été d'être empêché d'y exercer une fonction de professeur parce qu'il était juif. Il avait déjà connu des problèmes politiques cinq ans plus tôt, au milieu des pogroms, lorsqu'en tant que membre d'une ligue de défense locale, il s'était battu pour empêcher les cadets de l'armée russe de détruire la maison d'un juif. Haffkine a été battu et arrêté, mais il a finalement été libéré.

Pour regarder ce contenu, veuillez activer JavaScript ou essayer un autre navigateur. Légende vidéo, "Ebola est une maladie traitable"

En 1888, Haffkine a quitté son pays natal et a trouvé le chemin d'un emploi d'enseignant de courte durée à Genève, puis à Paris, où il a accepté un poste de bibliothécaire adjoint à l'Institut Louis Pasteur - alors le premier centre mondial de recherche en bactériologie. Pendant son temps libre à la bibliothèque, Haffkine joue du violon ou expérimentele travail dans le laboratoire de bactériologie.

S'appuyant sur les travaux de Pasteur et de Jenner, Haffkine a découvert qu'en faisant passer des bacilles du choléra dans la cavité péritonéale de cobayes - 39 passages au total - il pouvait produire une culture renforcée, ou "exaltée", du choléra, qu'il pouvait ensuite atténuer par la chaleur. Une injection de la bactérie atténuée, suivie plus tard d'une injection de la bactérie exaltée, semblait immuniser les cobayes contre une attaque mortelle de la maladie.

Pour regarder ce contenu, veuillez activer JavaScript ou essayer un autre navigateur. Légende audio, Dr Michel Yao : ‘’le vaccin a permis de limiter la propagation d’Ebola’’

Jusqu'alors, les maladies comme le choléra étaient pensées en termes miasmatiques - elles voyageaient dans un air mauvais - et étaient combattues par ce que le professeur Chakrabarti appelait des "traitements à large spectre". ("Vous mettez quelqu'un dans un bain et vous le faites cuire à la vapeur jusqu'à ce qu'il soit à moitié mort, ou vous pulvérisez de l'acide carbolique partout"). Mais les travaux de Haffkine et d'autres chercheurs donnaient un point focal à la gestion des maladies - un virus ou une bactérie qui pouvait être cultivé et atténué, ciblé précisément dans le corps.

Crédit photo, Popular Science Monthly Légende image, L'Institut Pasteur, à Paris, où Haffkine a développé son vaccin contre le choléra en 1892

Une semaine après son succès avec les cochons d'Inde à Paris, Haffkine a reproduit les résultats avec des lapins puis des pigeons. Il était prêt pour un humain.

Le 18 juillet 1892, Haffkine risque sa vie en s'injectant un vaccin atténué contre le choléra. Il a souffert de fièvre pendant plusieurs jours, mais s'est complètement remis, et a ensuite inoculé à trois amis russes, puis à plusieurs autres volontaires. Comme chacun d'entre eux n'a pas eu de réaction plus grave, Haffkine est convaincu qu'il dispose d'un vaccin viable pour des tests plus larges.

Mais il avait besoin d'un endroit où sévissait le choléra pour mener des essais à grande échelle sur l'homme. En 1893, Lord Frederick Dufferin, alors ambassadeur britannique à Paris et ancien vice-roi des Indes, entendit parler de la situation de Haffkine et lui proposa de se rendre au Bengale.

Après que les expériences d'Haffkine dans les bustes de Calcutta l'année suivante eurent donné des résultats prometteurs, il fut invité par les propriétaires des plantations de thé d'Assam à vacciner leurs travailleurs. Haffkine y a mené des essais à grande échelle sur des milliers de travailleurs des plantations, mais à l'automne 1895, il a contracté la malaria et a été contraint de retourner en Angleterre pour récupérer. D'après ses archives, il avait alors vacciné près de 42 000 personnes contre le choléra.

Haffkine a noté plus tard que si son vaccin semblait réduire le nombre de cas, il ne semblait pas réduire la mortalité chez les personnes infectées. Lorsqu'il est retourné en Inde en 1896, il a prévu de remédier à cette carence en testant une nouvelle formule à deux volets qu'il avait mise au point. Mais il y avait un problème plus urgent à Bombay qui allait éloigner Haffkine du choléra définitivement.

A lire aussi :

La troisième pandémie de peste dans le monde a débuté au Yunnan, en Chine, en 1894. Elle s'est propagée jusqu'à Hong Kong, en Grande-Bretagne, et de là, par navire marchand, jusqu'à la métropole côtière animée de Bombay, dans ce qui était alors l'Inde britannique, où le premier cas a été découvert en septembre 1896 dans les quartiers d'un marchand de grains sur les quais de la ville.

Au début, le gouvernement britannique a sous-estimé la gravité de l'épidémie, soucieux de maintenir une ville portuaire clé ouverte aux affaires. Mais la maladie s'est répandue dans les bidonvilles de Bombay - son taux de mortalité est presque deux fois plus élevé que celui du choléra - et le nombre de morts est monté en flèche. Le gouverneur s'est alors tourné vers Haffkine pour obtenir de l'aide. Haffkine se rendit à Bombay, où il fut installé dans une petite pièce et un couloir, avec un employé et trois assistants non formés, et chargé de mettre au point le premier vaccin contre la peste au monde en partant de zéro.

"Il n'avait pas beaucoup d'espace, de personnel ou d'installations, mais c'était la première fois qu'il travaillait de façon indépendante et qu'il avait son propre laboratoire", a déclaré Chandrakant Lahariya, un épidémiologiste de Delhi. "Il savait que le développement d'un vaccin contre la peste à un rythme record ferait de lui un scientifique de premier plan de son temps".

Crédit photo, Wellcome Trust Légende image, Des bagues étaient tracées à la craie sur les maisons de Bombay pour indiquer le nombre de cas de peste à l'interieur

Haffkine a travaillé sans relâche tout au long de cet hiver. Il a découvert que s'il plaçait des bacilles de la peste dans un bouillon nutritif auquel il avait ajouté une petite quantité de beurre clarifié ou d'huile de noix de coco, les bacilles se formaient en une croissance de stalactites caractéristique, créant des microbes et des produits toxiques sur le côté. Il utilisait la même approche que celle qu'il avait conçue pour le nouveau traitement du choléra, en combinant les microbes et les produits toxiques qu'ils produisaient pour former un vaccin à injection unique.

En décembre, Haffkine réussit à inoculer des lapins contre une attaque de peste, et en janvier 1897, il est prêt à tester une fois de plus un nouveau vaccin contre une maladie mortelle sur un être humain.

Le 10 janvier 1897, Haffkine s'est injecté 10 cc de sa préparation - une dose nettement plus élevée que les 3 cc qu'il avait prévu d'utiliser pour des tests plus larges. Il a fait une forte fièvre, mais s'est remis au bout de plusieurs jours.

À la fin de ce mois, une épidémie de peste s'est déclarée à la maison de correction de Byculla à Bombay - une prison abritant des centaines de détenus - et Haffkine s'y est rendu pour effectuer des tests contrôlés. Il y a inoculé 147 prisonniers et en a laissé 172 sans traitement. Il y a eu 12 cas et six décès parmi les non traités et seulement deux cas et aucun décès parmi les traités.

Crédit photo, Wellcome Trust Légende image, Haffkine a été installé dans de nouveaux bureaux dans ce qui est devenu le "laboratoire Parel".

Le succès apparent de la prison de Byculla a déclenché une expansion rapide de la production et des tests et Haffkine a été transféré de son petit laboratoire d'une pièce à un bungalow appartenant au gouvernement, puis à un grand pavillon appartenant au chef spirituel de l'Aga Khan, qui s'est également porté volontaire avec des milliers de membres de sa communauté Khoja Mussulman pour la vaccination.

En un an, des centaines de milliers de personnes ont été inoculées avec le vaccin de Haffkine, ce qui a permis de sauver un nombre incalculable de vies. Il a été fait chevalier par la reine Victoria et, en décembre 1901, il a été nommé directeur en chef du laboratoire de recherche sur la peste au palais du gouvernement à Parel, Bombay, avec de nouvelles installations et un personnel de 53 personnes.

Puis il y'eut la catastrophe

En mars 1902, dans le village de Mulkowal au Pendjab, 19 personnes sont mortes du tétanos après avoir été inoculées avec le vaccin de Haffkine. Les 88 autres personnes inoculées ce jour-là allaient bien. Toutes les preuves semblaient indiquer une contamination mortelle de la bouteille 53N - préparée 41 jours plus tôt au laboratoire Parel.

Une commission du gouvernement indien a été chargée d'enquêter, et elle a découvert que Haffkine avait modifié la procédure de stérilisation du vaccin contre la peste, en utilisant la chaleur au lieu de l'acide carbolique parce que cela accélérait la production. La méthode thermique était utilisée en toute sécurité depuis deux ans à l'Institut Pasteur, leader mondial, mais elle était peu connue des Britanniques. En 1903, la commission a conclu que le flacon 53N avait dû être contaminé dans le laboratoire de Haffkine à Parel. Haffkine a été licencié de son poste de directeur du laboratoire de lutte contre la peste et mis en congé de la fonction publique indienne.

Pour regarder ce contenu, veuillez activer JavaScript ou essayer un autre navigateur. Légende vidéo, Coronavirus : quand pouvons-nous espérer un vaccin contre l'infection ?

Disgracié par ce verdict, Haffkine quitte l'Inde et se rend à Londres. Il avait mis au point un vaccin contre la peste à une vitesse héroïque et avait été fait chevalier par la reine, mais il s'est soudain retrouvé isolé. C'était une position qui ne lui était pas totalement inconnue.

"Il y avait beaucoup de préjugés à l'époque, beaucoup de préjugés", a déclaré le Dr Barbara Hawgood, une conférencière qui a publié un article académique sur la carrière de Haffkine. "Il n'était pas dans le domaine médical, donc il n'était pas l'un d'entre eux. Il y avait beaucoup d'arrogance à ce sujet".

Eli Chernin, un professeur de santé publique à Harvard qui a étudié la correspondance de Haffkine, a écrit qu'il "n'était pas évident d'après les archives que Haffkine était ouvertement victime de l'antisémitisme", mais qu'il "serait naïf de penser que la bureaucratie édouardienne n'était pas du tout influencée par le fait qu'Haffkine soit juif".

Et Haffkine a dû faire face à des batailles plus petites et plus privées, selon Tchernin - luttant pour s'exprimer facilement en anglais. Derrière les lettres qu'il écrivait à cette époque, même à ses amis, il y avait des brouillons qui étaient "des masses presque indéchiffrables de gribouillis, d'interlignes et de ratures, tous soigneusement transcrits par la suite".

En 1904, deux ans après la suspension de Haffkine, la peste a atteint son point culminant en Inde, tuant 1 143 993 personnes cette année-là. Le vaccin d'Haffkine était la "ligne de défense principale", a déclaré le Dr Hawgood, mais son créateur était coincé à Londres en train de se battre pour son nom.

Quatre ans après Mulkowal, en 1906, le gouvernement indien a finalement publié son enquête complète déclarant Haffkine coupable. Après avoir lu la masse de documents, WJ Simpson, professeur au King's College de Londres, a écrit une lettre au British Medical Journal, soutenant avec passion que les preuves indiquaient une contamination accidentelle de la bouteille 53N sur le site d'inoculation au Pendjab.

Tout d'abord, aucune odeur n'a été enregistrée sur la bouteille lorsqu'elle a été ouverte, alors qu'une culture de tétanos développée aurait produit une odeur fétide et distincte, a-t-il écrit.

Deuxièmement, lorsque la bouteille a été examinée 15 jours plus tard, il n'y avait là qu'une faible culture de tétanos. "Si la bouteille avait été contaminée à Bombay", la commission "aurait trouvé dans la lie de la bouteille une culture riche au lieu d'une culture pauvre", a écrit Simpson.

Troisièmement, le tétanos s'est développé lentement chez les 19 personnes qui sont mortes, sur une période de sept à dix jours, ce qui indique une faible infection commençant le jour de l'inoculation. Avec une culture bien développée déjà dans la bouteille, ils "auraient été attaqués par un tétanos de la variété fulminante".

Crédit photo, Wellcome Trust Légende image, Une mère avec un enfant malade de la peste à Bombay

Plus important encore, les documents ont révélé que l'assistant qui a ouvert la bouteille 53N a fait tomber sa pince sur le sol et ne l'a pas stérilisée correctement avant de l'utiliser pour retirer le bouchon de la bouteille.

Haffkine avait été victime d'une "grave injustice", a conclu M. Simpson. Après la publication de sa lettre, d'autres se sont ralliés à la cause d'Haffkine. Dans quatre lettres cinglantes au Times ("hot letters", disait-il), le prix Nobel Ronald Ross accusait les Britanniques de "mépris pour la science" et prévenait que si la décision contre Haffkine n'était pas annulée, le gouvernement indien se rendrait coupable d'une "ingratitude flagrante envers l'un de ses plus grands bienfaiteurs".

Ross a également lancé un autre avertissement, qui résonne aujourd'hui - que si la conclusion était maintenue que le flacon 53N était contaminé en laboratoire, elle risquait de saper la confiance du public dans les vaccins à un moment où au moins 50 000 personnes mouraient chaque semaine de la peste.

Crédit photo, Wellcome Trust Légende image, Incantations contre la peste, Bombay

Haffkine est finalement disculpé en novembre 1907, après que la campagne de Simpson et Ross ait soulevé la question au Parlement britannique. Haffkine a été autorisé à reprendre son travail en Inde et il est revenu avec plaisir en tant que directeur en chef du laboratoire biologique de Calcutta. Mais sa rédemption fut incomplète - il lui fut interdit de procéder à des essais, le limitant à des recherches théoriques.

"L'ensemble de la punition injuste infligée à Mulkowal a été infligée et reste en vigueur comme avant", écrit-il dans une lettre désespérée à Ross. "À chaque fois, dans les journaux et dans les discours, il est répété et maintenu en vie que j'étais et que je suis responsable de l'affaire".

Les sept années suivantes ont été une période de jachère pour Haffkine. Sur les 30 articles qu'il a produits de son vivant, un seul a été publié entre 1907 et 1914. Il revient brièvement sur l'étude du choléra et s'intéresse au développement d'un nouveau vaccin "dévitalisé" - une méthode qui sera plus tard largement utilisée - mais ses demandes répétées au gouvernement indien pour effectuer des essais sont refusées.

En 1914, à 55 ans, Haffkine se retire de la fonction publique indienne et quitte le pays. Le désastre de Mulkowal avait été imprimé sur lui de manière indélébile et lui avait causé des dommages durables.

"Mulkowal est son histoire finale", a déclaré Pratik Chakrabarti. "Elle colore son héritage. Il a quitté l'Inde déprimé et il n'est pas une figure publique. Il a été perdu pour l'histoire".

Haffkine "devrait être beaucoup plus connu", a déclaré Barbara Hawgood. "C'était vraiment un très bon bactériologiste."

Entre 1897 et 1925, 26 millions de doses du vaccin anti-peste de Haffkine ont été envoyées de Bombay. Les tests d'efficacité du vaccin ont montré une réduction de 50 à 85% de la mortalité. Mais "aucun chiffre" ne peut être avancé sur le nombre de vies qu'il a sauvées, a déclaré le Dr Hawgood. "Les chiffres sont tout simplement énormes".

Haffkine est retourné en France et a consacré sa vie à sa foi, devenant de plus en plus orthodoxe et créant une fondation pour promouvoir l'éducation juive en Europe de l'Est. Il ne s'est jamais marié et a vécu ses dernières années seul à Lausanne, en Suisse. C'était un "homme érudit, solitaire, beau et de peu de mots, qui est resté célibataire", a écrit le bactériologiste indien HI Jhala.

Légende image, Haffkine ne s'est jamais marié et s'est éteint en Suisse

Haffkine meurt à Lausanne en 1930, à l'âge de 70 ans. Une courte notice nécrologique diffusée par l'Agence télégraphique juive indiquait que son vaccin contre la peste avait été "adopté dans toute l'Inde" et que son laboratoire avait "distribué plusieurs milliers de doses dans divers pays tropicaux". L'avis citait également Lord Lister, le grand bactériologiste britannique et pionnier de la chirurgie antiseptique, qui appelait Haffkine, tout simplement, "le sauveur de l'humanité".

Le laboratoire de deux pièces où Haffkine a mis au point son premier vaccin contre la peste fait maintenant partie du Grant Medical College et du Sir JJ Group of Hospitals, à Mumbai. Plus de cent ans après la percée d'Haffkine dans cette ville, l'hôpital joue un rôle dans la lutte de l'Inde contre une autre pandémie - le nouveau coronavirus.

"Il a inspiré tant de scientifiques à se lancer dans la recherche sur les vaccins au début du XXe siècle, mais ses contributions ont été quelque peu oubliées", a déclaré le Dr Lahariya. "Nous ne devrions jamais oublier que Haffkine a fabriqué un vaccin viable dans un laboratoire de deux pièces avec une très petite équipe. C'est presque incroyable".

Le nom d'Haffkine reste bien vivant dans un sens. En 1925, cinq ans avant sa mort, le gouvernement indien a fait l'objet de pressions de la part de certains de ses partisans pour que le laboratoire Parel soit rebaptisé "Institut Haffkine". Le gouvernement a accepté, et le nom est resté jusqu'à aujourd'hui.

Lorsque Haffkine a reçu une lettre l'informant de ce changement, il a écrit au directeur du laboratoire de l'époque, le lieutenant-colonel Mackie, et à son équipe, ne montrant aucune trace d'amertume due aux nombreuses années passées dans l'ombre de Mulkowal.

"Je suis très redevable au colonel Mackie pour le nom donné au laboratoire Parel" a écrit Haffkine.