Ces codes secrets que vous n'êtes pas censés connaître

Le sujet des mots de code secrets comme celui-ci a été soulevé sur Reddit, et la discussion a attiré des milliers d'exemples. Mais quels sont les mots codés et les signes qui existent réellement dans la nature ?

Les navires de mer ont leurs propres mots de code. L'un d'entre eux, "Mr Skylight", est un code d'urgence général qui peut être annoncé par-dessus le tannoy sur un bateau de croisière. L'équipage l'a utilisé lors du naufrage du MS Estonia en 1994, qui a tué 852 personnes. Alors que la catastrophe se déroulait, une annonce cryptée a été faite : "Mr Skylight to Number One and Two" - indiquant que l'équipage devait fermer les portes étanches pour sceller des parties de la coque.