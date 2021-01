Mise en couleur des photos historiques du mouvement des droits civils

Crédit photo, Library of Congress / Jordan J. Lloyd Légende image, Martin Luther King lors d'une conférence de presse en 1964

Vendredi marque le 92ème anniversaire de la naissance de Martin Luther King - et, après des recherches historiques approfondies, Jordan J Lloyd a colorisé les photographies en noir et blanc du Dr King et d'autres images du domaine public du mouvement américain des droits civiques dans les années 1960.

"Les gens ont le droit d'accéder à leur histoire", a confié Lloyd à BBC News.

"Et la couleur supprime un niveau d'abstraction qui nous éloigne généralement du passé. Tout d'un coup, la photo semble réelle, plus viscérale."

Crédit photo, Library of Congress Légende image, Dr King a mené une marche sur Washington en août 1963

Crédit photo, Library of Congress / Jordan J. Lloyd

Crédit photo, Library of Congress / Jordan J. Lloyd

En 1963, un rassemblement multiracial regroupant un quart de million de personnes a marché pacifiquement sur Washington pour dénoncer les injustices raciales et faire pression sur le Congrès pour qu'il adopte un projet de loi sur les droits civils proposé par le président John F Kennedy.

Crédit photo, Library of Congress / Jordan J. Lloyd

Le rassemblement a reçu une couverture médiatique mondiale - mais le gouvernement fédéral n'a pris aucune mesure politique pour traiter les questions soulevées.

"Le progrès se fait par la lutte", dit Lloyd.

"Et je pense que beaucoup de gens aujourd'hui peuvent faire un parallèle entre l'inégalité sociale et raciale dans les années 1960 et aujourd'hui."

Crédit photo, Library of Congress / Jordan J. Lloyd

Lloyd s'est procuré les photos auprès de la Bibliothèque du Congrès - mais ses recherches ont également mis au jour une poignée de photos en couleur réellement prises lors de la marche.

"A l'époque, la reproduction des photos en couleur était d'un coût prohibitif", dit-il.

"Et aujourd'hui, les images en couleurs authentiques ne peuvent être utilisées qu'en achetant une licence coûteuse".

Crédit photo, Library of Congress / Jordan J. Lloyd

"La couleur de peau est un sujet complexe".

"C'est aussi ce qui nous attire naturellement lorsque nous regardons des photos pour la première fois".

"Les tons de peau des gens varient en fonction de l'ethnie mais aussi de l'âge, ce qui doit être pris en compte en même temps que la lumière ambiante et les conditions météorologiques du jour".

"Sur ces photos, nous pouvons déterminer le temps qu'il fait en regardant des choses comme les ombres et les bulletins météo du jour de la marche".

Crédit photo, Library of Congress / Jordan J. Lloyd Légende image, Rosa Parks s'exprime lors d'une marche en 1968

Crédit photo, Library of Congress / Jordan J. Lloyd Légende image, Angela Davis en 1974 et John Lewis en 1964

"Les critiques des œuvres colorisées confondent les résultats d'un processus technologique, comme l'intelligence artificielle, et prétendent qu'il s'agit de vandalisme culturel".

"Je crois que le processus laborieux de restauration, de recherche et de colorisation des photographies constitue un authentique complément [à l'histoire], plutôt qu'un substitut".

"Quelque chose de familier peut alors être vu et exploré avec une perspective différente."

"[Le mouvement des droits civils] est une partie si importante de l'histoire de l'Amérique et est souvent relégué à de petites photos en noir et blanc dans les manuels scolaires et en ligne."

Crédit photo, Library of Congress / Jordan J. Lloyd Légende image, Une manifestation en 1964 chez l'agent immobilier Picture Floor Plans, à Seattle, Washington

Les photos de Lloyd peuvent être utilisées et adaptées librement, sur le site Unsplash.

"Cette partie importante de l'histoire américaine mérite d'être vue et partagée par le plus grand nombre, que ce soit lors de présentations en classe, sur des affiches, des couvertures de livres, etc".