Pourquoi la pandémie provoque des pics dans les ruptures et les divorces

Crédit photo, Alamy Légende image, Image d'un couple malheureux

Après sept ans de mariage, Sophie Turner, 29 ans, et son mari ont demandé le divorce. Ils n'avaient jamais discuté de se séparer avant la crise du coronavirus, mais pendant la pandémie, leur mariage s'est détérioré. "J'étais plus stressée, et tout s'accumulait, et nous avons décidé de nous séparer provisoirement", explique Sophie Turner, assistante sociale pour enfants dans le Suffolk, en Angleterre. "Très vite, nous avons réalisé que cela allait être plus permanent que cela."

Leurs expériences sont de plus en plus fréquentes, les demandes de divorce et les ruptures explosent au Royaume-Uni et dans le monde entier. Le principal cabinet d'avocats britannique Stewarts a enregistré une augmentation de 122 % des demandes entre juillet et octobre, par rapport à la même période l'année dernière. Charity Citizen's Advice a signalé une hausse des recherches de conseils en ligne sur la façon de mettre fin à une relation. Aux États-Unis, un important site de création de contrats juridiques a récemment annoncé une hausse de 34 % des ventes de son accord de divorce de base, les jeunes époux qui se sont mariés au cours des cinq mois précédents représentant 20 % des ventes. On observe un phénomène similaire en Chine, où le confinement était l'un des plus stricts au monde au début de la pandémie. Il en va de même en Suède, qui, jusqu'à récemment, s'appuyait largement sur des directives volontaires pour tenter de ralentir la propagation de Covid-19.

C'est une vieille rengaine que la pandémie affecte beaucoup de nos relations de base. Mais les juristes, les thérapeutes et les universitaires commencent à mieux comprendre les multiples facteurs qui alimentent le phénomène de divorce lié au Covid-19 - et pourquoi il semble devoir se poursuivre jusqu'en 2021.

Crédit photo, Alamy Légende image, Les tensions liées à la pandémie nous ont amenés à revoir nos conditions de vie, selon les experts

Au cabinet d'avocats Stewarts, l'associée Carly Kinch décrit la pandémie comme "la tempête parfaite" pour les couples, avec des confinements et une distanciation sociale qui les obligent à passer de plus en plus de temps ensemble. Dans de nombreux cas, cela a servi de catalyseur à des ruptures qui étaient peut-être déjà prévues, surtout si des routines séparées avaient servi à masquer les problèmes. "Je ne pense pas que les raisons pour lesquelles les gens divorcent aient nécessairement changé. Vous avez toujours eu le courant sous-jacent de "je suis malheureux de ceci ou de cela à la maison". Mais je pense qu'il vient de mettre l'accent sur les arrangements domestiques de manière beaucoup plus nette qu'il ne le serait normalement".

Kinch affirme que son équipe n'a pas été surprise par l'augmentation du nombre de demandes de divorce après la fin du premier confinement national en Angleterre, car les ruptures sont généralement plus fréquentes lorsque les familles passent plus de temps ensemble, comme pendant les vacances scolaires ou à Noël. "Je pense que le confinement est essentiellement comme ces périodes prolongées, mais avec d'énormes pressions supplémentaires", dit-elle. Ce qui a changé, c'est l'augmentation significative du nombre de femmes qui demandent le divorce, avec 76% des nouveaux cas provenant de clientes, contre 60% il y a un an. Elle pense que cette tendance est liée aux conclusions de nombreuses études sur la vie des parents qui travaillent pendant la période du Covid-19, qui révèlent qu'une part disproportionnée des tâches ménagères et de la garde des enfants incombe toujours aux femmes, même dans les couples hétérosexuels où le partenaire masculin travaille également à domicile. Elle ajoute : "Je pense que certaines personnes se sont enfermées en pensant : "Oh, ça va être charmant ! Nous allons passer beaucoup de temps de qualité ensemble. Et mon partenaire, qui est normalement en ville ou qui fait la navette, sera dans les parages et nous aidera davantage. Et je pense que pour beaucoup, la réalité est bien loin de cela".

Turner affirme que la décision de se séparer de son partenaire était mutuelle et qu'ils restent amis. Pour eux, l'élément déclencheur a été la décision de dormir dans des chambres séparées afin de réduire le risque d'infection pour Turner, qui a une maladie préexistante, et la prise de conscience que cela "ne faisait pas vraiment de différence" pour la qualité de leur relation. Mais comme beaucoup de ruptures pandémiques, les leurs ont également coïncidé avec des problèmes de communication. Elle dit que "nous nous énervions l'un l'autre et ne nous parlions pas vraiment correctement". L'augmentation de la charge de travail domestique de Turner, alors qu'elle faisait l'école à la maison pour son fils et s'occupait des enfants d'un parent, a également provoqué des frictions. Elle dit que son partenaire avait du mal à se concentrer sur autre chose, alors qu'elle se débattait avec le fait qu'il pouvait quitter la maison pour rencontrer des collègues d'une entreprise de plomberie alors qu'elle était coincée à la maison.

Pour d'autres couples, l'augmentation des problèmes de santé mentale liés à la pandémie joue un rôle dans les ruptures. Lorsque Marie, une rédactrice de 43 ans d'Amsterdam, a attrapé le Covid-19 en mars, cela a rendu le trouble anxieux de son partenaire "incontrôlable". Elle raconte : "J'ai dû tout gérer pendant notre quarantaine - pendant près d'un mois - et c'était absolument épuisant". Victime du "long Covid", elle avait encore du mal en juillet à organiser son temps au-delà du "strict nécessaire" du travail à temps partiel et à s'occuper de leur enfant de quatre ans. "Malheureusement, notre relation était l'un des éléments qui me demandaient trop d'efforts : émotionnellement, mentalement et physiquement. Alors, je lui ai demandé de se séparer. C'était comme une question de vie ou de mort".

Au Bangladesh, de plus en plus de femmes demandent le divorce

Mais les experts en relations humaines estiment que même les couples solides qui n'étaient pas confrontés à des problèmes avant la pandémie et qui ont évité des changements majeurs dans la santé ou la dynamique du ménage peuvent également être susceptibles de se séparer. Cela est dû au fait que la pandémie a supprimé "les routines bien établies qui offraient confort, stabilité et rythme", explique Ronen Stilman, psychothérapeute et porte-parole du Conseil britannique de psychothérapie. Sans cela, les partenaires ont peu de possibilités de "chercher d'autres formes de soutien ou de stimulation" au-delà de leur relation, ce qui peut les mettre à rude épreuve. Selon Stilman, "de plus en plus de personnes se retrouvent piégées dans une situation où elles luttent pour faire face à ce qui se passe pour elles ainsi qu'à ce qui se passe entre elles. Comme une cocotte-minute qui ne laisse aucune pression s'échapper, le couvercle peut finir par se soulever et la relation s'effondre".

Crédit photo, Alamy Légende image, Le bouleversement des routines et la suppression des activités de loisirs extérieures ont laissé certains couples en difficulté

C'est le cas de Nora, une Américaine vivant à Stockholm, qui a rompu avec son petit ami espagnol quelques mois après le début de la pandémie, un an après qu'ils aient emménagé ensemble. La jeune femme de 29 ans, qui a demandé que son nom de famille ne soit pas divulgué, affirme que le couple a pris le risque d'infection très au sérieux, en choisissant de travailler à la maison et en évitant les sorties non essentielles. "Nous avons renoncé à notre vie sociale et à nos sorties - lui, le basket et moi, l'escalade", explique-t-elle. "Nos différences se sont amplifiées, en particulier mon introversion et son extraversion. Nous ne pouvions pas nous recharger comme nous le devions lorsque nous étions coincés ensemble - lui, ayant besoin de plus de monde, et moi, ayant besoin de plus d'espace". Elle dit qu'ils ont fait de leur mieux pour trouver une solution, mais que cela n'a finalement pas marché.

L'avocate Kinch souligne que la pandémie sera probablement l'un des premiers défis majeurs auxquels les jeunes couples seront confrontés dans leur vie commune, ce qui pourrait expliquer en partie l'augmentation des demandes de divorce des jeunes mariés dans certains pays, dont les États-Unis et le Canada. Selon elle, "si vous êtes jeunes mariés ou relativement jeunes, votre relation n'a peut-être pas été mise à l'épreuve comme l'ont été les mariages de 30 ans au fil des ans avec leurs différentes épreuves". Entre-temps, le style de vie dépouillé que la crise a créé est à l'opposé des visions de nombreux nouveaux couples, qui voient dans le "bonheur conjugal la perfection de la vie".

En outre, les experts en relations publiques affirment que l'impact financier du Covid-19 est susceptible de jouer un rôle majeur dans les ruptures, car les gens se retrouvent au chômage, mis à pied ou emportent chez eux des chèques de paie moins élevés. "Le nombre de divorces a eu tendance à augmenter sans exception pendant les ralentissements économiques, au moins depuis la Seconde Guerre mondiale", explique Glenn Sandström, qui fait des recherches sur l'histoire démographique à l'université d'Umeå, dans le nord de la Suède. "Étant donné que nous traversons actuellement une grave crise, notamment économique, nous nous attendons à ce que le résultat final soit une augmentation de l'instabilité conjugale".

L'argent est déjà l'une des causes les plus fréquentes de conflits conjugaux. "La baisse des revenus augmente le risque de tensions dans la relation en raison de conflits sur la manière de hiérarchiser les différents types de consommation, et les tensions psychologiques augmentent à leur tour, ce qui entraîne une baisse de la qualité de la relation en raison des inquiétudes sur la manière de joindre les deux bouts", explique Sandström. Le licenciement peut également porter un coup important à l'estime de soi, en particulier chez les hommes qui, "plus que les femmes, fondent encore leur estime de soi sur leur capacité à assurer la sécurité économique de leur famille". Cela peut se manifester par de l'anxiété, de la colère et de la frustration, ainsi que par une probabilité accrue de violence domestique.

Toutefois, contrairement à d'autres crises financières, la pandémie a frappé de manière disproportionnée ceux qui occupaient déjà un emploi précaire dans des secteurs à faible revenu tels que l'hôtellerie, les loisirs, la vente au détail et le tourisme - des secteurs dans lesquels les femmes, les jeunes et les minorités ethniques sont surreprésentées. Nikita Amin, thérapeute à Culture Minds Therapy, qui dessert la communauté noire et asiatique du Royaume-Uni, explique que le service a constaté une augmentation des demandes de thérapie de couple et de séances individuelles. Selon elle, cela reflète l'ampleur de l'impact de la pandémie sur ces groupes, puisque les minorités ethniques en Grande-Bretagne ont tendance à être moins susceptibles de demander de l'aide pour des problèmes de santé mentale et de relations, en partie à cause de la stigmatisation liée à la séparation et au divorce. Elle pense que beaucoup d'autres personnes ne peuvent pas demander de l'aide par manque de temps ou d'argent ou parce qu'elles ont peur de la réaction de leur partenaire ou de leurs proches si elles admettent qu'elles envisagent une séparation.

Crédit photo, Alamy Légende image, Selon les experts, certaines personnes attendent peut-être une plus grande stabilité sociale et économique pour mettre fin à leurs relations

Malgré l'espoir que le lancement des vaccins au début ou au milieu de l'année 2021 permettra à beaucoup d'entre nous de commencer à vivre davantage comme avant la pandémie, de nombreux experts en matière de divorce estiment qu'il n'y a aucune garantie de mettre fin à la tendance à la rupture. M. Sandström, d'Umeå, souligne que l'impact financier du Covid-19 pourrait conduire à une récession à long terme, ce qui signifie que les relations pourraient être mises à rude épreuve par des problèmes d'argent permanents. "Si le choc économique est important, entraînant une forte augmentation du chômage, de nombreux mariages en souffriront", dit-il. Mais il ajoute que le contraire est également possible si les pays se redressent plus rapidement que prévu en 2021.

Toutefois, l'avocate Kinch prévient que l'amélioration de la situation économique pourrait en fait déclencher des divorces, car certains conjoints qui connaissent actuellement des problèmes conjugaux pourraient reporter la séparation pour des raisons pratiques. "Je pense qu'à mesure que les choses se calment, je ne serais pas du tout surpris si nous constations une nouvelle augmentation, juste pour les personnes qui veulent le faire de toute façon, mais qui ont juste le sentiment que tout cela est trop incertain", dit Kinch. Selon elle, cette nouvelle vague de ruptures pourrait également concerner des partenaires qui restent actuellement ensemble parce qu'ils sont nerveux à l'idée d'être seuls, de recommencer à se fréquenter à une époque de distanciation sociale ou, à l'inverse, inquiets de la logistique que représente l'engagement d'une procédure de divorce alors qu'ils cohabitent encore pendant les périodes de confinement. Ils ne veulent pas avoir à dire "je veux divorcer" et devoir passer 24 heures sur 24 avec eux.

L'entreprise de Kinch fait déjà l'objet d'un nombre croissant de demandes de la part de personnes "recueillant des informations" en prévision de futures ruptures. "Ils viennent nous voir avec beaucoup de questions sur ce à quoi ressemblera la vie après le divorce : Comment puis-je passer de ce moment à ma nouvelle vie à la fin", dit-elle. "Je pense que les gens font probablement beaucoup plus de recherches et de travail préparatoire qu'ils ne le faisaient avant la pandémie.

Des psychothérapeutes comme Noel Bell, un spécialiste de la croissance personnelle basé à Londres, affirment que la pandémie entraîne également des réévaluations plus existentielles de ce que les gens veulent dans leur vie et de qui ils veulent. "C'est ce qui ressort clairement des données montrant que les gens cherchent à déménager et à avoir un mode de vie différent, par exemple en s'installant à la campagne avec moins de temps passé à faire la navette. Une telle réévaluation a également lieu dans les mariages, les couples réévaluant leurs choix de vie et leurs besoins émotionnels", dit-il. "Les pressions de la pandémie nous ont rappelé à tous que la vie peut être courte et nous sommes chargés d'évaluer comment et avec qui nous passons notre précieux temps".

"Une application qui permet aux femmes victimes de violences de savoir où trouver de l'aid