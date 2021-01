Les lettres secrètes des premières femmes d'affaires connues de l'histoire

Vers 1870 avant J.-C., dans la ville d'Assur, au nord de l'Irak, une femme du nom d'Ahaha a découvert un cas de fraude financière.

Ahaha avait investi dans le commerce à longue distance entre Assur et la ville de Kanesh en Turquie. Avec d'autres investisseurs, elle avait réuni de l'argent pour financer une caravane d'ânes livrant de l'étain et des textiles à Kanesh, où les marchandises seraient échangées contre plus d'argent, générant ainsi un bénéfice net. Mais la part des bénéfices d'Ahaha semblait avoir disparu, peut-être détournée par l'un de ses propres frères, Buzazu. Alors, elle a pris un stylet en roseau et une tablette d'argile et a griffonné une lettre à un autre frère, Assur-mutappil, pour demander de l'aide :

"Je n'ai rien d'autre à part ces fonds", écrit-elle en écriture cunéiforme. "Prenez soin d'agir pour que je ne sois pas ruinée !" Elle demanda à Assur-mutappil de récupérer son argenterie et de la mettre à jour rapidement. "Qu'une lettre détaillée de votre part me parvienne à la prochaine caravane, m'avisant s'ils ont bien payé l'argenterie", écrit-elle dans une autre tablette. "C'est le moment de me rendre service et de m'épargner un stress financier !"

Les lettres d'Ahaha font partie des 23 000 tablettes d'argile extraites au cours des dernières décennies des ruines des maisons de marchands à Kanesh. Elles appartenaient à des expatriés assyriens qui s'étaient installés à Kanesh et entretenaient une correspondance animée avec leurs familles à Assur, qui se trouvaient à six semaines de route en caravane d'ânes. Un nouveau livre donne un aperçu sans précédent d'un groupe remarquable au sein de cette communauté : des femmes qui ont saisi les nouvelles opportunités offertes par les changements sociaux et économiques, et qui ont assumé des rôles plus typiquement masculins à l'époque. Elles sont devenues les premières femmes d'affaires, banquières et investisseurs connus dans l'histoire de l'humanité.

"Fortes et indépendantes"

La plupart des lettres, contrats et décisions de justice trouvés à Kanesh datent d'environ 1900-1850 avant J.-C., une période où le réseau commercial des Assyriens était florissant, apportant la prospérité à la région et donnant lieu à de nombreuses innovations. Les Assyriens ont inventé certaines formes d'investissement et ont également été parmi les premiers hommes et femmes à écrire leurs propres lettres, plutôt que de les dicter à des scribes professionnels. C'est grâce à ces lettres que nous pouvons entendre un chœur de voix féminines vibrantes nous dire que, même dans un passé lointain, le commerce et l'innovation n'étaient pas le domaine exclusif des hommes.

Pendant que leurs maris étaient sur la route, ou en train de conclure des accords dans un lointain règlement commercial, ces femmes s'occupaient de leurs affaires chez elles. Mais elles ont également accumulé et géré leur propre richesse, et ont progressivement acquis plus de pouvoir dans leur vie personnelle.

"Ces femmes étaient vraiment fortes et indépendantes, car elles étaient seules, elles étaient le chef de famille pendant l'absence du mari", explique Cécile Michel, chercheuse au Centre national de la recherche scientifique (CNRS) en France, et auteur du livre intitulé "Les femmes d'Assur et de Kanesh". À travers plus de 300 lettres et autres documents, le livre raconte une histoire étonnamment détaillée et colorée des luttes et des triomphes des femmes. Bien que débordant de drame et d'aventure, les lettres d'argile elles-mêmes sont minuscules, de la taille de la paume d'une main.

L'histoire des femmes d'affaires est liée à celle de la communauté marchande assyrienne dans son ensemble. À leur apogée, les Assyriens comptaient parmi les commerçants les plus prospères et les mieux branchés du Proche-Orient. Leurs caravanes de 300 ânes sillonnaient les montagnes et les plaines inhabitées, transportant des matières premières, des produits de luxe et, bien sûr, des lettres d'argile.

"C'était une étape d'un énorme réseau international, qui a commencé quelque part en Asie centrale, avec du lapis-lazuli d'Afghanistan, de la cornaline du Pakistan, et l'étain pourrait venir d'Iran ou de plus loin à l'est", explique Jan Gerrit Dercksen, un assyriologue de l'université de Leyde aux Pays-Bas, qui a également travaillé sur les comprimés de Kanesh. Des commerçants étrangers ont apporté ces marchandises aux portes d'Assur, ainsi que des textiles de Babylone, dans le sud de l'Irak. Ils ont été vendus aux Assyriens, qui les ont empaquetés dans des caravanes à destination de Kanesh et d'autres villes de la région anatolienne en Turquie, où ils ont été vendus pour de l'or et de l'argent.

Des instruments financiers complexes ont facilité ce commerce, comme le "naruqqum", qui signifie littéralement "sac". Il s'agit d'une société par actions dans laquelle les investisseurs assyriens mettaient en commun leur argent pour financer des caravanes de marchands pendant de nombreuses années. Les marchands ont également développé un jargon commercial très vivant. "La tablette est morte" signifiait qu'une dette avait été payée et que le contrat de la tablette d'argile qui l'enregistrait était donc annulé. L'expression "Hungry silver" (l'argent qui a faim) désignait l'argent qui n'était pas investi, qui restait oisif au lieu de générer un profit.

Les femmes assyriennes ont contribué à ce réseau commercial animé en produisant des textiles pour l'exportation, en accordant des prêts aux commerçants, en achetant et en vendant des maisons et en investissant dans des programmes de narcotrafic. Leurs compétences de tisserandes leur permettaient de gagner leur propre argent. Elles surveillaient attentivement les modes et les tendances du marché étranger pour obtenir les meilleurs prix, ainsi que les taxes et autres coûts qui entamaient leurs bénéfices.

"Ils sont vraiment des comptables. Ils savent parfaitement ce qu'ils doivent récupérer en échange de leurs textiles. Et quand elles gagnent cet argent grâce à la vente de leurs textiles, elles paient la nourriture, la maison, la vie quotidienne, mais elles investissent aussi", explique Michel, qui a également co-créé un nouveau documentaire sur les femmes.

Les gardiennes des archives

Ce sens commercial a permis à certaines de se glisser dans des positions inhabituelles pour les femmes de l'époque, en fonctionnant comme les partenaires commerciales de confiance de leurs maris. Les commerçants ont à leur tour bénéficié du fait que leurs épouses savaient lire et compter et pouvaient les aider dans les affaires quotidiennes comme dans les situations d'urgence. Un commerçant assyrien écrit à sa femme, Ishtar-bashti : "Urgent ! Débarrassez-vous de vos marchandises en souffrance. Ramassez l'or du fils de Limishar et envoyez-le moi... S'il vous plaît, mettez tous mes comprimés en lieu sûr." D'autres demandent à leurs épouses de choisir des comprimés spécifiques dans les archives privées du ménage pour trouver des informations financières ou régler une affaire commerciale.

"Comme c'était elles qui restaient à la maison, elles étaient les gardiennes des archives", dit Michel à propos des femmes. "Il faut se rappeler que ces contrats représentent beaucoup d'argent, par exemple les contrats de prêt et ainsi de suite".

Les femmes, à leur tour, n'hésitent pas à envoyer à leur mari ou à leurs frères des instructions et des remontrances. "Comment se fait-il que vous ne m'envoyiez même pas une tablette de deux doigts de large avec de bonnes nouvelles de votre part ?" écrit une femme assyrienne appelée Naramtum à deux hommes. Elle se plaint d'un conflit impliquant des dettes et des pertes de marchandises, et exhorte les hommes à le résoudre, en terminant avec un grand élan : "Envoyez-moi le prix des textiles. Courage !" Un autre a réprimandé son frère pour un paiement manquant : "Ne sois pas si avide que tu me ruines !"

L'indépendance de ces femmes contrastait fortement avec celle de certaines autres sociétés de l'ancien Proche-Orient, comme la proche Babylone, dans le sud de l'Irak. Michel souligne qu'à Assur, comme à Kanesh, la femme et le mari pouvaient demander le divorce et étaient traités de la même manière dans la procédure. "Mais exactement au même moment à Babylone, dans le sud de Babylone, la femme ne pouvait pas demander le divorce, et dans le nord de Babylone, si elle osait le demander, elle serait mise à mort".

Ce renforcement de l'influence économique s'est accompagné de meilleures conditions dans la vie personnelle des femmes. Un certain nombre d'entre elles ont ajouté des clauses aux contrats de mariage qui interdisaient aux hommes de prendre une seconde épouse ou de voyager seuls, comme dans cet exemple : "Assur-malik a épousé Suhkana, fille d'Iram-Assur. Partout où Assur-malik ira, il l'emmènera avec lui. Il n'épousera pas une autre femme à Kanesh".

À un moment donné, pour des raisons qui ne sont pas très claires, le commerce entre Assur et Kanesh a décliné. Finalement, Kanesh a été désertée. D'autres villes et communautés ont pris le relais comme moteurs du commerce, de la créativité et des échanges culturels. Mais les tablettes d'argile des femmes, durcies par les incendies des maisons, sont restées dans les maisons abandonnées pour être découvertes des milliers d'années plus tard. Elles témoignent d'une expérience féminine si rarement documentée dans l'histoire, non pas des reines ou des grandes prêtresses, mais des femmes qui travaillent et se demandent comment passer le lendemain. Comme le dit Michel, dans d'autres villes mésopotamiennes, on a également trouvé des lettres écrites par des femmes, "mais il n'y en a pas tant que ça. [Kanesh] est unique pour cela".