Retour sur la mort mystérieuse et tragique de Laurent-Désiré Kabila

Circonstances d'une mort polémique

A cause de cet engagement, durant le processus de la succession, il sera accusé plus tard par les membres du gouvernement d'avoir tenté de prendre le pouvoir.

Le jeu de la succession

Intrigues à Kinshasa

Longue carrière de guérillero

Engagé dans une lutte acharnée contre le régime de feu Maréchal Mobutu Sese Seko à partir des années 1960, son parcours de combattant va le mener un peu partout en Afrique de l'est et du centre.

Il voyage beaucoup et se rend à Nairobi et à Dar es Salam, d'où il dirige les maquis.

Il contrôle le trafic de l'or et de l'ivoire et en tire des bénéfices substantiels.

Le 13 novembre 1984 et en juin 1985, les troupes de Laurent Kabila mènent des attaques dans la zone de Bora (guerres de Moba 1 et Moba 2).

Laurent Kabila est perdu de vue après les affrontements de Moba 1 et Moba 2 et se réfugie au Soudan, auprès du rebelle John Garang, chef du plus important maquis soudanais.

Un règne précaire

Tous les postes de souveraineté nationale (les Affaires étrangères, la Sureté nationale et l'Armée) sont confiés à des Tutsis d'origine rwandaise et ougandaise.

La tension monte et Kabila décide de renvoyer chez eux les officiers et soldats étrangers qui l'on aidé à arriver au pouvoir.

Plus tard, dans l'Est du pays, va naitre une nouvelle rébellion dirigée par les officiers et ldes soldats des armées rwandaise et ougandaise qu'il avait renvoyés.