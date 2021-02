8 conseils d'un expert qui vous aideront à oser changer de carrière (et comment votre âge l'influence)

Margarita Rodríguez

BBC News Mundo

Crédit photo, Getty Images Légende image, 2021 pourrait être le début d'une transition vers l'emploi.

Au cours des 20 dernières années, l'universitaire d'origine cubaine Herminia Ibarra s'est consacrée à l'étude des changements de carrière.

Après lui avoir parlé et lu ses textes, il est clair qu'il est difficile de trouver un train à grande vitesse qui vous mènera, en première classe, à la carrière de vos rêves.

Mais il vaut la peine de se lancer dans un voyage fascinant qui va au-delà du travail.

Ibarra est professeur de comportement organisationnel à la London Business School et a enseigné à l'université de Harvard et à l'Institut européen d'administration des affaires (INSEAD).

En 2019, elle a fait partie des Thinkers50 , dont le Financial Times a qualifié le gala de "Oscars de la pensée managériale".

Le classement la considère comme une "autorité en matière de leadership et de développement professionnel" et un défenseur de "l'importance des réseaux stratégiques et de la valeur de la collaboration".

"Pour Ibarra, le changement de carrière n'est pas quelque chose qui se produit d'un seul coup, mais un processus psychologique de transition.

Elle est membre de la British Academy et auteur de "Act Like a Leader" (Agir comme un leader), "Think Like a Leader" (Penser comme un leader) et "Working Identity" (Identité de travail).

Elle dit que son expérience et ses recherches lui ont enseigné certains principes qui peuvent être utiles à ceux qui cherchent à se réinventer professionnellement.

Avec leur aide et leurs connaissances, voici huit idées à prendre en compte si vous envisagez de changer de carrière :

1. ne pensez pas que vous devez courir, cela prend du temps

Au cours de l'année dernière, Ibarra a organisé plusieurs webinaires et l'une des questions qu'il a posées aux participants est de savoir si la pandémie les a fait réfléchir à un changement de carrière.

Crédit photo, Cortesía: Herminia Ibarra Légende image, Herminia Ibarra est professeur à la London Business School.

"En fait, j'en ai fait une il y a quelques semaines et j'ai posé la même question, et il semble que la situation actuelle incite les gens à penser à changer de carrière encore plus que par le passé", dit-elle.

"Mais, bien sûr, ils se demandent si c'est le bon moment. Nous sommes souvent réticents à prendre des risques.

C'est pourquoi, dit-elle, il est essentiel de comprendre que changer de carrière est quelque chose qui prend du temps : "personne ne saute dans l'inconnu à moins d'y être obligé".

"Changer de carrière est toujours un long processus d'exploration des possibilités et d'apprentissage de ce que l'on veut vraiment".

Il s'agit également de créer des réseaux et d'acquérir de nouvelles compétences.

Tout cela se déroule sur une période de temps avant qu'une personne ne se sente suffisamment à l'aise pour dire : "Ok, maintenant je peux quitter mon travail ou je peux faire ce changement parce que je sais dans quoi je m'engage et je pense que ça va marcher.

2. C'est bien plus qu'un changement de rôle

À la question de savoir si un changement de carrière implique de "se réinventer", Ibarra répond que "c'est une façon incontestable de le faire".

"C'est se réinventer parce que ce que vous faites est fortement ancré à votre identité, à ce qui sert de base pour vous définir", explique-t-il.

Crédit photo, Getty Images Légende image, "Personne ne saute dans l'inconnu à moins d'y être contraint", dit Ibarra.

"Quand vous changez cela, vous remettez en question votre sens, l'idée que vous vous faites de vous-même."

C'est un processus dans lequel vous réalisez que "qui vous êtes" n'est pas en accord avec "qui vous voulez être", que "qui vous êtes" est une idée qui "d'une certaine manière n'a pas fonctionné ou doit être changée ou réformée".

"C'est un changement d'identité et pas seulement un changement de rôle", pense-t-elle.

3. Soyez créatif : imaginez à quoi vous ressembleriez

En avril, Ibarra a écrit l'article "Reinventing Your Career in the Time of Coronavirus" (Réinventer sa carrière à l'époque du coronavirus) dans la Harvard Business Review.

Crédit photo, Getty Images Légende image, Prenez le temps de faire l'exercice créatif de réfléchir à ce que vous voulez devenir.

Dans l'article, elle note que "même en des temps plus heureux, un changement de carrière n'a jamais été un processus parfaitement linéaire".

"C'est un voyage d'exploration nécessairement désordonné, où il faut essayer d'apprendre de "toute une gamme de soies possibles".

Ce sont "des idées que nous avons tous et qui tournent autour de ce que nous aimerions devenir".

Si certains sont concrets, d'autres sont flous. "Certains sont réalistes, d'autres sont de la pure fantaisie."

L'exercice consistant à s'imaginer non seulement soi-même, mais aussi des scénarios futurs est important dans le chemin alambiqué que vous allez parcourir pour changer de carrière. Ne le sous-estimez pas.

"Acceptez ce processus et explorez le plus grand nombre possible (moi et les futurs)", recommande Ibarra.

4. Votre âge vous donne des lumières

Récemment, Ibarra a donné le webinaire "Comment changer de carrière à 30, 40 et 50 ans et plus", dans lequel il a exploré comment ce processus diffère selon les étapes de notre vie.

"Au début de notre carrière, et nous le savons grâce à de nombreuses recherches, les facteurs extrinsèques comptent davantage : le salaire, la sécurité, la possibilité de promotion pour monter dans une certaine hiérarchie", a déclaré l'expert lors de notre entretien.

Crédit photo, Getty Images Légende image, Après des décennies de travail, de nombreuses personnes cherchent à partager leurs expériences et leurs connaissances avec d'autres.

Mais le poids que nous accordons à ces aspects "tend à diminuer avec l'âge".

Lorsque nous commençons notre carrière, "nous devons établir notre crédibilité, créer nos références, et ensuite, lorsque nous vieillissons, ce qui compte le plus pour nous, c'est l'autonomie et le jugement (...) et la possibilité d'utiliser notre expérience, nos points forts, ce que nous aimons faire et ce que nous avons appris".

Au début, nous apprenons à nous connaître : qui nous sommes, ce pour quoi nous sommes bons, ce que nous voulons, ce que nous aimons.

"Au fur et à mesure que nous avançons et que nous vieillissons, notre perception de nous-mêmes se cristallise de plus en plus. Cela conduit les gens, en particulier les personnes âgées de 50 ans et plus, à rechercher un contexte dans lequel ils peuvent apporter une valeur ajoutée et avoir un impact à leur propre niveau.

"C'est probablement la plus grande différence."

Mais il y a quelque chose qui ne change pas avec l'âge : "Un des aspects intéressants que nous avons vu dans ce séminaire est que (en termes de travail) la chose la plus précieuse que les gens recherchent est un emploi qui leur donne un sens, qui a un sens pour eux, et c'est un facteur qui reste constant à tous les âges.

"Il est très important de faire quelque chose qui a du sens pour vous.

5. Votre famille vous aime, mais vous avez besoin de quelqu'un au loin

"Dans le cadre de mes recherches, j'ai constaté que lorsque vous cherchez à effectuer des changements de carrière importants, les amis, la famille et les contacts proches ont tendance à vous décourager plutôt qu'à vous encourager parce qu'ils ont du mal à vous imaginer autrement, parce qu'ils craignent ce que ce changement pourrait signifier pour vous. Ils ont déjà développé une vision fixe de qui vous êtes, ils vous ont catalogué".

Crédit photo, Getty Images Légende image, Il peut être très utile d'écouter ce que des personnes extérieures à votre environnement disent de vos idées.

Et à cette tendance quelque peu protectrice, il faut ajouter un aspect plutôt réaliste : " ils n'auront pas non plus beaucoup d'idées (différentes) à vous proposer ", puisqu'ils font partie de la sphère que vous connaissez déjà.

C'est pourquoi il est essentiel d'élargir votre réseau, non seulement pour obtenir un emploi dans d'autres contextes, mais aussi pour être en contact avec des personnes qui ne sont pas proches de vous et qui peuvent vous encourager à explorer différentes possibilités.

Dans son article, Ibarra les appelle les "liens faibles" par opposition aux "liens forts" qui constituent nos parents, amis et collègues.

Ce sont des relations que nous avons avec des personnes que nous "ne connaissons pas bien ou que nous ne voyons pas souvent", mais qui peuvent nous aider à apprendre de nouvelles choses, même si elles n'ont pas toujours la motivation pour le faire.

Un juste milieu entre ces deux types de relations est constitué par les "liens dormants", qui sont les relations avec des personnes dont nous étions proches autrefois, mais dont nous nous sommes éloignés ces dernières années.

6. Découvrez ce que vous aimez dans votre travail et en dehors

Au milieu d'une pandémie qui a eu des effets dramatiques non seulement sur les familles et les systèmes de santé, mais aussi sur des centaines d'entreprises dans le monde entier, changer de carrière peut s'avérer écrasant.

Crédit photo, Getty Images Légende image, Vous pouvez explorer les possibilités de faire ce que vous voulez au sein de l'organisation dans laquelle vous êtes déjà.

Ibarra explique dans son article : "même pour ceux d'entre nous qui ont la chance de ne pas être malades, de ne pas avoir à s'occuper d'autres personnes qui le sont ou à lutter pour joindre les deux bouts, la pandémie a accru l'incertitude et nous a pris au dépourvu sur le plan psychologique, financier et infrastructurel".

"La situation se sent menaçante. Et, comme l'ont montré les psychologues, les situations menaçantes nous poussent à adopter un comportement conservateur, à l'opposé de ce qui est requis lorsque nous envisageons un changement de carrière.

En outre, de nombreuses personnes ont investi du temps, des efforts et des ressources dans la construction de leur carrière actuelle.

La question se pose donc de savoir s'il est possible d'être heureux et de travailler à quelque chose qui n'est plus à notre goût.

"Je ne pense pas que ce soit quelque chose qui doit vraiment être géré - que vous soyez heureux ou non", dit-elle. "Je pense que vous pouvez gérer la façon dont vous faites votre travail pour qu'il corresponde à ce que vous aimez."

Crédit photo, Getty Images Légende image, Le chemin vers une nouvelle carrière n'est pas toujours linéaire, ni direct.

"Une façon d'y parvenir est d'essayer de trouver le temps et l'espace nécessaires pour faire entrer ce que vous aimez le plus dans le spectre de votre travail et de votre organisation.

"Une autre façon de le faire est de dire : 'Bon, c'est un travail, je ne peux pas le changer pour l'instant, mais je vais investir du temps dans des activités extrascolaires qui me plaisent', ce qui peut se faire par le biais du volontariat ou d'autres types de projets.

Les études d'Ibarra se sont en partie concentrées sur l'analyse de "ce qui se passe lorsque le sentiment d'insatisfaction des gens par rapport à ce qu'ils font augmente, et comment cela peut être le générateur de changement".

"Si cela se produit", prévient-elle, "que pouvez-vous faire pour créer des alternatives ?

7. Développe de nouvelles compétences

Si les mesures de confinement et de distanciation sociale limitent de nombreuses possibilités, pour certaines personnes, les circonstances actuelles ont incité à prendre la décision de suivre des cours en ligne, d'écouter des conférences sur Internet et de participer à des webinaires pour acquérir de nouvelles connaissances et compétences.

Et ils ont également rejoint des projets.

Crédit photo, Getty Images Légende image, Les projets communautaires et les volontaires sont une excellente occasion de rencontrer de nouvelles personnes et de faire d'autres types d'activités en dehors du travail.

Comme le souligne Ibarra dans son article, nous n'avons pas besoin de choisir uniquement des activités qui font partie du domaine de la carrière vers laquelle nous voulons faire la transition.

Il insiste sur l'idée du volontariat ou d'une initiative communautaire parmi les nombreuses qui sont développées pour faire face à la crise actuelle.

Non seulement ce sera gratifiant, mais le fait de faire "un travail nouveau et différent avec des personnes nouvelles et différentes" ouvre une fenêtre d'opportunités, non seulement à l'extérieur mais aussi à l'intérieur.

En fait, l'une des recommandations de l'expert est de faire de l'auto-réflexion à voix haute et, pouvoir partager avec un groupe, soit physiquement avec des mesures de distanciation sociale, soit par le biais d'une plateforme numérique, est une excellente occasion de le faire.

Cela vous permet d'extérioriser vos pensées : pourquoi vous voulez changer de carrière et quelle carrière vous voulez et leur donner un coup de pouce, parce que quelqu'un vous écoute.

Et vous pourriez même rencontrer un mentor potentiel ou même en devenir un.

8. Déterminez ce que vous n'aimez pas

Le mécontentement à l'égard du travail n'est pas toujours lié à ce que vous faites.

Crédit photo, Getty Images Légende image, Si vous êtes malheureux dans votre travail, essayez d'être clair sur ce que c'est afin de pouvoir explorer les possibilités d'induire le changement.

L'entreprise, avec ses valeurs et sa culture, est peut-être l'une des raisons pour lesquelles de nombreuses personnes ont le sentiment de ne pas être dans un "bon bateau", explique l'universitaire.

"Il se peut aussi qu'ils n'aiment pas leurs collègues."

"Il y a de nombreuses raisons et je pense qu'il est important que les gens comprennent ce qu'ils n'aiment pas, parce que de cette façon ils peuvent faire de bons changements", explique-t-elle.

"Dans certains cas, ils veulent un nouveau défi ; dans d'autres, leur travail a été réduit ou même supprimé et ils ne voient plus les mêmes avantages.

Déterminer ce qui nous dérange est essentiel avant de prendre la décision de changer de carrière.

Parce que, selon Ibarra, dans la plupart des cas, vous n'avez pas à prendre cette décision.

"Vous n'êtes pas heureux et vous devez explorer les possibilités : vous commencez à vous connecter avec d'autres personnes, à créer des réseaux, à entreprendre des projets et à construire une autre facette de vous-même et, avec un peu de chance, cela mène à une offre d'emploi ou à une opportunité commerciale.

"Et la plupart des gens acceptent quand il devient évident que c'est mieux que là où ils sont.

Et si vous voulez juste un changement de rôle, gardez à l'esprit le "paradoxe de l'authenticité"

En 2015, Ibarra a écrit l'article "The Authenticity Paradox" (Le paradoxe de l'authenticité) dans la Harvard Business Review, dont la première ligne se lit comme suit : "L'authenticité est devenue la référence en matière de leadership".

Crédit photo, Getty Images Légende image, Dans les processus de transition vers des postes de direction, l'authenticité est aussi importante que l'adaptabilité.

Cela fait cinq ans. Le paradoxe existe-t-il encore ?

"Oui", répond-elle. "Il s'agit de quelque chose au niveau individuel, pas social."

"Le paradoxe se produit lorsque les gens essaient de faire un changement ou lorsqu'ils reçoivent des messages leur indiquant qu'ils doivent adapter ou modifier certains aspects de leur travail, surtout s'ils changent de rôle (au sein d'une organisation).

Dans ce contexte, certaines personnes peuvent développer une tendance très conservatrice : "je ne peux pas faire ça, ce n'est pas moi. Je dois être moi-même. Et cette attitude doit être examinée car, dans certains cas, elle est simplement défensive" et s'enracine dans une approche protectionniste".

L'authenticité est très importante, reflète le professeur, mais comme elle le dit dans l'article : est-ce qu'être soi-même signifie que l'on ne peut pas changer, que l'on doit être comme on a toujours été ?

"Si c'est le cas, il y a un problème avec la définition de l'authenticité.

En fait, l'un des paragraphes de son article le dit clairement :

"Parce qu'aller contre nos inclinations naturelles peut nous donner l'impression d'être des imposteurs, nous avons tendance à nous accrocher à l'authenticité comme excuse pour nous en tenir à ce qui est confortable. Mais peu d'emplois nous permettent de le faire pendant longtemps. C'est doublement vrai lorsque nous avançons dans notre carrière ou lorsque les exigences ou les attentes changent (...)" et tant de cadres l'ont découvert.

Au cours de notre conversation, il a souligné qu'il n'y a pas de compromis entre être soi-même et s'adapter.

"Être authentique signifie que l'on grandit, que l'on apprend et que l'on s'adapte au fur et à mesure.

Il est important de concevoir nos identités professionnelles dans une perspective évolutive, "work in progress" (travail en cours), dans laquelle nous apprenons par essais et erreurs, dans laquelle nous grandissons.

