La lettre inhabituelle du haut commandement militaire américain sur le "moment exceptionnel" que vit le pays

Daniel García Marco

BBC News Mundo

Crédit photo, Getty Images Légende image, La Garde nationale, en état d'alerte pour l'investiture de Biden.

L'un des principes sacrés de la démocratie américaine est que l'armée est apolitique et loyale uniquement à la Constitution.

Mais face à la tension politique générée par l'invasion du Capitole par les partisans de Donald Trump, les dirigeants militaires ont jugé nécessaire d'émettre un rappel.

"La violente manifestation du 6 janvier à Washington D.C. était une attaque directe contre le Congrès, le bâtiment du Capitole et notre processus constitutionnel", indique une circulaire adressée aux militaires et signée par les sept généraux et l'amiral qui composent l'Etat-major interarmées.

A ne pas manquer sur BBC Afrique :

"Tout acte contraire au processus constitutionnel est non seulement contraire à nos traditions, à nos valeurs et à notre serment, mais aussi à la loi", ajoute la note publiée mardi.

Les analystes assurent qu'il s'agit là d'un message inhabituel de la part des chefs des branches militaires de l'armée, bien qu'il soit encadré dans ce climat de tension que connaît le pays.

"Nous vivons un moment exceptionnel et c'est un test", a confié le Major général à la retraite Dana Pittard à la BBC Mundo.

"Notre république traverse une période dangereuse. Ce que dit l'état-major interarmées n'est pas exceptionnel : il répète en gros son serment à la Constitution", a expliqué à BBC Mundo Peter Feaver, professeur de sciences politiques à l'université de Duke et expert en matière de défense.

"Mais ce qui est exceptionnel, c'est qu'ils ressentent le besoin de le dire et qu'il faut le rappeler aux troupes", ajoute l'auteur du livre "Armed Servants : Agency, Oversight, and Civil-Military Relations" (Serviteurs armés : agence, surveillance et relations civilo-militaires).

Crédit photo, Getty Images Légende image, La Garde nationale a surveillé le Congrès mercredi lors de la mise en accusation de Donald Trump.

Des milliers de partisans de Trump ont envahi le Congrès le 6 janvier au moment de la victoire de Joe Biden à l'élection présidentielle du 3 novembre.

L'agression de citoyens qui croient - comme le prétend Trump - qu'il y a eu fraude électorale a entraîné la mort de cinq personnes.

Ce mercredi, M. Trump, qui quittera le pouvoir le 20 janvier, est devenu le premier président de l'histoire des États-Unis à faire l'objet d'une seconde destitution.

Dans ce dernier processus, il est accusé d'"incitation à l'insurrection".

Lire aussi :

Le silence brisé

Une semaine après les événements, l'armée a rompu son silence.

Le secrétaire d'État à la Défense par intérim, Chris Miller, avait déjà condamné l'agression la semaine dernière, mais le président de l'État-major interarmées, le général Mark Milley, n'avait pas encore pris la parole.

Et, selon Reuters, il ne l'avait pas fait parce qu'il voulait rester en dehors de la politique. Selon les médias locaux, de nombreux soldats ont exprimé en privé leur inquiétude quant au manque de direction derrière ce que beaucoup considèrent comme une attaque contre la démocratie.

Crédit photo, Reuters Légende image, Mark Milley est le chef d'état-major des armées.

Le silence de Milley contrastait avec sa présence lors d'une marche près de Trump en juin de l'année dernière, après que la Garde nationale et des officiers de police aient dispersé un groupe de manifestants pacifiques près de la Maison Blanche pour protester contre la mort de l'Afro-Américain George Floyd.

Maintenant que l'armée est de nouveau sous les feux de la rampe après l'assaut du Capitole, Milley et le reste des hauts gradés de l'armée estiment qu'il est essentiel d'envoyer un rappel quelques jours avant que Biden ne prenne la relève en tant que leur commandant en chef.

"Le droit à la liberté d'expression et de réunion ne donne à personne le (droit) de recourir à la violence, à la sédition et à l'insurrection", indique la lettre circulaire publiée mardi.

Le Pentagone travaille avec le FBI pour voir s'il y a des membres actifs de l'armée parmi les raiders du Capitole, et aussi pour savoir si l'une des 10 000 troupes de la Garde nationale qui renforcera l'investiture de Biden le 20 a besoin d'une enquête plus approfondie.

"L'armée est le reflet de la société qu'elle sert et il y a donc différentes croyances. Et nous devons nous assurer qu'il n'y a pas de gens qui veulent renverser notre gouvernement", déclare le général à la retraite Dana Pittard.

Pour regarder ce contenu, veuillez activer JavaScript ou essayer un autre navigateur. Légende vidéo, La police verrouille le Capitole américain après que les partisans de M. Trump aient franchi les lignes de sécurité

À qui s'adresse l'état-major interarmées ?

Selon M. Pittard, la circulaire a une double cible : les troupes et le grand public.

"En interne, il y a sûrement des gens qui peuvent d'une manière ou d'une autre sympathiser avec l'insurrection. Ce sera une minorité, bien sûr, mais la circulaire indique clairement que c'est inacceptable", dit l'ex-militaire, qui admet que cela peut être inquiétant.

Jeudi, il a été rapporté que des extrémistes armés visent l'investiture de Biden la semaine prochaine.

"A l'extérieur, nous voulons que les gens sachent que notre tradition, qui a si bien fonctionné, est que l'armée ne peut pas être utilisée comme une arme politique interne, ne peut pas prendre parti", ajoute-t-il.

"Il est évident qu'il y a une inquiétude que les gens n'aient pas pleinement compris le rôle de l'armée.

Crédit photo, Getty Images Légende image, Les membres de la Garde nationale se reposent à l'intérieur du Congrès pendant la journée où le président Donald Trump a été démis de ses fonctions.

"L'armée ne doit pas prêter allégeance à un individu, et il faut le souligner à nouveau. C'est pourquoi l'état-major général a publié cette lettre", explique M. Pittard.

Richard K. Betts, directeur du Saltzman Institute for War and Peace Studies de l'université de Columbia, est d'accord avec M. Pittard, mais ajoute un destinataire de plus : le président.

"C'est un signal pour Trump de ne pas abuser de la Constitution en mettant l'armée à ses côtés dans une tentative illégitime de renverser l'élection présidentielle", déclare Betts à BBC Mundo.

Une relation tendue

Pendant l'administration Trump, il y a eu des moments où la traditionnelle neutralité politique des hommes en uniforme, que Pittard définit comme une "valeur sacrée", a été mise à rude épreuve.

"Le président Trump a essayé sans succès de faire en sorte que l'armée lui soit fidèle plutôt qu'à la Constitution. De nombreux autres dirigeants populistes et autoritaires dans le monde ont essayé. Mais l'armée américaine a résisté", dit Feaver.

Le moment le plus tendu a peut-être été lorsque Trump a fait participer la Garde nationale au dispositif de sécurité contre les manifestations antiracistes qui ont conduit à la mort de l'Afro-Américain George Floyd en juin de l'année dernière.

Floyd est mort alors qu'il était violemment détenu par la police blanche.

Le président a ensuite appelé à la fin des protestations qu'il a liées à la "gauche radicale".

C'est dans ce contexte que Trump s'est promené avec Milley, vêtu d'un uniforme de campagne, pour se faire photographier devant une église qui avait été vandalisée lors des manifestations près de la Maison Blanche.

Crédit photo, Getty Images Légende image, Mark Milley (à gauche) s'est excusé de sa présence lors d'une marche controversée de Trump au milieu des manifestations contre le racisme de l'année dernière.

Cela s'est produit après des semaines d'interrogation de la part de certains militaires sur la façon dont Trump avait répondu aux protestations en déployant la Garde nationale.

La présence à côté de Trump de Milley, l'officier le plus haut gradé de l'armée, a été considérée comme validant la façon dont Trump a géré les protestations.

Le chef militaire a admis plus tard qu'il avait fait une erreur.

"Je n'aurais pas dû être là. Ma présence à cette époque et dans cet environnement a créé une perception de l'implication des militaires dans la politique intérieure", a-t-il déclaré.

A l'époque, le président envisageait même d'invoquer la loi de 1807 sur l'insurrection pour déployer des troupes en service actif dans tout le pays afin de réprimer les protestations, une ligne que plusieurs responsables militaires américains ont déclaré qu'ils ne franchiraient pas.

Crédit photo, Getty Images Légende image, Donald Trump a parfois maintenu la tension avec l'armée.

Les militaires et surtout les ex-militaires ont réagi à l'époque comme aujourd'hui pour rappeler à l'armée sa loyauté uniquement à la Constitution, et non à un parti ou à un président.

"Le principe selon lequel l'armée est loyale à la Constitution et ne s'implique jamais dans la politique a été renforcé au fil du temps par la stabilité de nos institutions politiques", a expliqué le professeur Betts à BBC Mundo.

"Cette stabilité a été ébranlée à l'époque de Trump, mais elle n'a pas été rompue", ajoute-t-il.