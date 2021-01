WhatsApp, Signal, et Telegram : comment ils diffèrent et lequel offre le plus de confidentialité

Boris Miranda (@ivanbor)

BBC News Mundo

Crédit photo, Getty Images Légende image, Les trois applications de messagerie dont on parle le plus actuellement présentent des différences dans l'utilisation qu'elles font des données de leurs utilisateurs.

Alors que Signal et Telegram enregistrent un nombre record de nouveaux utilisateurs, WhatsApp est au centre des critiques pour avoir modifié ses conditions d'utilisation et de confidentialité.

L'application de messagerie a annoncé la semaine dernière qu'elle partagera diverses données d'utilisateurs avec sa société mère Facebook, et qu'elle pourra faire de même avec ses plateformes Instagram et Messenger.

Au milieu des interrogations, WhatsApp a fait marche arrière et a retardé la mise en œuvre des nouvelles conditions d'utilisation jusqu'au 15 mai, prétendant qu'elles étaient mal comprises.

"Nous voulons préciser que la mise à jour de la politique n'affecte en rien la confidentialité des messages que les utilisateurs partagent avec leurs amis et leur famille", a déclaré la plate-forme dans une déclaration publiée lundi.

Elle a ajouté que certaines des questions soulevées sont des "rumeurs".

Malgré ces arguments, le long débat sur la question de savoir quel service de messagerie instantanée est le plus sûr a été relancé depuis le changement de WhatsApp.

Et bien qu'elles puissent sembler similaires à première vue, les trois applications présentent quelques différences importantes que nous abordons ici.

Les données collectées

La première chose à savoir est que, parmi les trois plateformes de messagerie dont on parle le plus ces derniers jours, il y a différents niveaux de données qui sont collectées.

Et c'est une question centrale parce que ce sont les informations que WhatsApp peut partager avec Facebook et les autres applications que la société possède.

Crédit photo, Getty Images Légende image, La controverse a commencé lorsque WhatsApp a annoncé qu'elle allait partager ses données avec Facebook.

"WhatsApp possède de nombreuses métadonnées, c'est-à-dire les informations obtenues à partir de tout message que nous envoyons, comme la marque du téléphone, l'heure du message, votre localisation et autres. Cela vous permet d'en savoir beaucoup sur vos utilisateurs", explique Cristian León, responsable du programme d'innovation de l'organisation civile Asuntos del Sur, basée en Argentine.

L'expert en droits numériques explique à BBC Mundo que cette application de messagerie, qui est la plus populaire au monde, a un code de programmation fermé et n'a donc que peu de transparence sur ce qu'elle collecte.

Le site Web de WhatsApp détaille les données qu'il collecte et les informations qu'une personne fournit lorsqu'elle accepte ses conditions d'utilisation. Outre le nom, le numéro de téléphone et les contacts, il y a des détails sur l'utilisation de la plateforme (temps ou performances, par exemple), les transactions de l'application, la marque et le modèle de l'appareil ou le type de connexion, entre autres.

Telegram et Signal, explique M. León, collectent beaucoup moins de données.

La première exige le numéro de téléphone, le nom et la liste de contacts de ses utilisateurs.

Signal demande simplement le numéro de téléphone et l'ajout du nom est facultatif.

Tous deux ont des codes de programmation ouverts, il est donc possible de contrôler les données collectées et leur utilisation.

La grande préoccupation : les messages

Depuis que l'expansion des applications de messagerie mobile a commencé dans le monde entier, la grande question était et reste la sécurité des messages qui sont échangés.

Crédit photo, Getty Images Légende image, Le cryptage de bout en bout est une sorte de verrou auquel seuls l'expéditeur et le destinataire du message peuvent accéder.

Les plates-formes ont évolué à cet égard et ce n'est qu'il y a quelques années que Signal et WhatsApp ont établi le cryptage de bout en bout comme la fonction par défaut pour toutes les conversations de leurs utilisateurs.

Il s'agit d'une sorte de verrou que seuls l'expéditeur et le destinataire du message peuvent ouvrir.

En théorie, même les applications dans lesquelles l'échange a eu lieu ne peuvent pas accéder au contenu des chats.

"Ni WhatsApp ni Facebook ne peuvent lire vos messages ou écouter les appels que vous passez avec vos amis, votre famille ou vos collègues sur WhatsApp. Tout ce que vous partagez restera entre vous", a déclaré la plateforme dans son communiqué de lundi.

Telegram semble avoir un inconvénient à cet égard, puisque le cryptage de bout en bout n'est activé que lors de l'utilisation du mode "chat secret", mais les conversations ordinaires ne disposent pas de cette fonction.

Tous trois proposent également un mode de plus en plus utilisé appelé "messagerie temporaire" dans lequel le texte, les photos, les lieux ou les documents partagés dans une conversation s'autodétruisent après un certain temps.

La différence est que dans WhatsApp, les messages disparaissent dans les sept jours, alors que dans Signal and Telegram, le temps peut être réglé de manière à ce qu'il ne reste aucune trace des interactions après quelques secondes.

Une autre différence est que l'application détenue par Facebook n'a pas la possibilité de bloquer les captures d'écran des conversations, alors que ses concurrents le font.

Les usages

S'il est logique que la plupart des gens se limitent à utiliser ces applications pour maintenir le contact avec leurs connaissances, différentes controverses ont eu lieu ces dernières années.

Par exemple, on a découvert que Telegram était utilisé comme moyen de diffusion de la propagande de l'État islamique.

Crédit photo, Getty Images Légende image, On a découvert que Telegram est utilisé par des groupes de droite dans différentes parties du monde pour diffuser leur propagande.

Le groupe extrémiste a recruté à partir de là et a profité des discussions de groupe cryptées pour maintenir les communications et diffuser des vidéos de leurs actions.

Et depuis l'année dernière, elle est connue pour être l'une des plateformes que les groupes américains de droite utilisent pour diffuser leurs messages, bien que la plupart d'entre eux utilisent d'autres applications qui permettent des interactions anonymes pour faire appel à leurs activités ou diffuser des théories de conspiration.

WhatsApp a également eu des problèmes et a décidé en 2019 de supprimer des centaines de milliers de comptes soupçonnés d'utiliser son service pour diffuser de la pornographie enfantine.

L'entreprise applique une politique de tolérance zéro en matière d'exploitation sexuelle des enfants.

L'application, selon différentes analyses, a été signalée comme étant, avec Facebook, l'un des plus grands canaux de diffusion de fausses nouvelles en période électorale dans des pays comme la Bolivie, la Colombie ou les États-Unis.

Signal, qui compte moins d'utilisateurs que les deux précédents, n'a pas encore été dénoncé comme un canal de recrutement ou de diffusion de fausses informations.

Cependant, elle a été vue au milieu d'une certaine controverse politique, comme lorsqu'il a été rapporté que c'est la demande que l'ancien président du gouvernement régional de Catalogne Carles Puigdemont a utilisé pour communiquer avec un de ses alliés lors de sa tentative de déclarer l'indépendance de cette région.

