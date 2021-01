Coronavirus : comment les leçons apprises peuvent-elles modifier la manière dont nous luttons contre la transmission

Amy Barrett et Thomas Ling

BBC Science Focus

Crédit photo, Getty Images Légende image, Des progrès importants ont été réalisés dans notre compréhension de la manière dont le virus se propage.

La science a évolué très, très vite en raison de la pandémie de coronavirus, de nouvelles informations apparaissant chaque semaine.

Non seulement des progrès importants ont été réalisés dans notre compréhension de la manière dont le coronavirus se propage, mais les experts ont également mis au point plusieurs vaccins pour le combattre en un temps record.

Pour tenter de condenser cette mine d'informations, le Dr Muge Cevik - professeur à l'université de St Andrews et membre du groupe consultatif du gouvernement britannique sur la menace des virus respiratoires nouveaux et émergents (NervTag) - a publié une méta-analyse complète des études récentes sur le virus à l'origine du Covid-19.

A ne pas manquer sur BBC Afrique :

Il s'agit de 79 études publiées au cours des 12 derniers mois qui ont été examinées pour mieux comprendre les facteurs clés de la transmission du coronavirus.

Qu'est-ce qui a été trouvé ? Beaucoup. De l'identification des facteurs qui augmentent considérablement le risque d'infection, au rôle des porteurs asymptomatiques. L'analyse met en évidence les principaux enseignements tirés du coronavirus, ainsi que les malentendus.

Avant l'apparition d'une nouvelle variante du coronavirus au Royaume-Uni il y a quelques semaines, nous avons discuté avec le Dr Cevik de ce que nous pouvons apprendre de ces récentes recherches.

Quelles sont les principales conclusions de l'analyse de la recherche sur le Covid-19 ?

Fondamentalement, nous avons remarqué que la plupart des infections se produisaient dans des espaces fermés.

Crédit photo, Getty Images Légende image, Les conditions dans la maison, les espaces clos et la durée du contact sont des facteurs importants dans la transmission du virus.

Jusqu'en mai ou avril peut-être, nous pensions que chaque interaction, chaque scénario comportait un risque similaire. Mais il devient de plus en plus clair que toutes les activités ou tous les environnements ne sont pas les mêmes lorsque nous nous concentrons sur la transmission.

Il devient également très clair que la durée du contact est importante. Plus vous passez de temps avec une personne infectée, et plus le groupe est important, plus le risque est grand.

Si vous êtes dans un environnement fermé et que vous faites diverses activités - chanter, crier ou manger - vous allez produire beaucoup plus de gouttelettes. Et s'il n'y a pas assez de ventilation dans la pièce, ces gouttelettes restent en suspension plus longtemps.

Des études montrent que l'ouverture d'une fenêtre diminue le risque d'infection. Par exemple [une étude qui s'est penchée sur] une épidémie dans un bus. Et les personnes qui étaient assises près d'une fenêtre n'ont pas été infectées.

L'étude, menée par l'organisation américaine à but non lucratif MITRE, a examiné la propagation des aérosols dans les bus équipés de vitres et de ventilateurs dans le cadre de 84 essais. Aucun passager n'était assis dans le bus pendant l'étude, mais 28 capteurs ont été utilisés].

Crédit photo, MITRE Légende image, L'expérience MITRE visant à mesurer la dispersion des aérosols dans un bus aux fenêtres ouvertes a été réalisée à l'aide de capteurs.

Une grande attention a été accordée au lavage des mains, qui est également important. Mais nous devons souligner que si vous passez beaucoup de temps dans un espace fermé, sans porte ou fenêtre ouverte, le risque est encore plus élevé, même si vous vous lavez les mains.

L'ouverture des fenêtres est tout aussi utile car nous avons besoin de six "changements d'air" par heure. Si vous ouvrez une fenêtre de deux ou trois pouces dans une petite pièce, cela pourrait faire circuler l'air pour cinq personnes.

Un autre facteur clé est la situation socio-économique. La taille du ménage est assez importante. Par exemple, une étude menée en France a montré que si vous vivez dans un endroit très petit et que vous êtes nombreux, votre risque d'infection est trois fois plus élevé que celui d'une autre personne qui a plus d'espace.

Pour regarder ce contenu, veuillez activer JavaScript ou essayer un autre navigateur. Légende vidéo, Coronavirus : Méfiez-vous des mythes !

Comment ces résultats peuvent-ils modifier la stratégie de recherche des contacts ?

Ce que nous avons appris au cours des derniers mois, c'est que le coronavirus a tendance à se propager en grappes ou en groupes de personnes. Mais je pense que ce savoir n'a pas été complètement assimilé dans notre réflexion. Et elle n'a pas non plus été assimilée dans nos pratiques de prévention car nous continuons à nous concentrer sur la dynamique de la transmission de la grippe, où souvent chaque personne infecte une autre personne.

Ce que nous constatons avec le coronavirus, c'est que la plupart des gens ne transmettront pas l'infection, mais un petit groupe de personnes peut générer de grands groupes d'infections.

Crédit photo, Getty Images Légende image, Un petit groupe de personnes peut générer un grand nombre de personnes infectées.

Ainsi, savoir où la transmission se produit et comprendre les environnements à haut risque peut nous aider à créer une stratégie beaucoup plus subtile et ciblée. Et cela pourrait nous aider à concentrer nos efforts sur la recherche des contacts. Parce que la plupart des gens auront été infectés par quelqu'un qui a également infecté d'autres personnes, souvent en même temps. Cela signifie que nous devons faire un suivi, trouver ces personnes pour identifier le scénario de transmission.

Par exemple, la Corée du Sud a trouvé un petit groupe de personnes liées à une boîte de nuit et a ensuite testé tous ceux qui avaient fréquenté cette boîte. Ce n'est pas nécessairement le genre de recherche de contacts que nous faisons actuellement au Royaume-Uni parce que, fondamentalement, ce que nous recherchons, ce sont les contacts de l'individu.

La création d'une stratégie qui se concentre sur les clusters - en identifiant les endroits qui sont liés à un risque élevé - pourrait nous aider à revenir (un peu) à la normale.

Pour regarder ce contenu, veuillez activer JavaScript ou essayer un autre navigateur. Légende vidéo, f

Pourrait-on éviter des mesures de confinement plus strictes en identifiant ces environnements à haut risque ?

Exactement. C'est ce que le Japon a fait. Ils ont essentiellement conseillé d'éviter les foules et les contacts étroits dans les espaces clos, surtout s'il s'agit de parler ou de chanter. Cela indique en gros aux gens où la plupart des infections se produisent.

À l'heure actuelle, la plupart des messages publics n'ont pas beaucoup de sens.

Pas seulement au Royaume-Uni. Par exemple, d'autres pays ordonnent que le masque soit porté à l'extérieur. Cela peut être utile si vous vous trouvez dans un environnement extérieur avec beaucoup de monde. Mais si vous marchez dans une rue vide sans contact social, vous n'êtes pas nécessairement obligé de porter un masque.

Crédit photo, Getty Images Légende image, Le Dr Cevik ne pense pas qu'il soit nécessaire de porter un masque si vous êtes à l'extérieur et loin des autres

Je pense que ces messages sont très dommageables car les gens ne comprennent pas vraiment où se situe le vrai risque.

Beaucoup de gens ont encore peur d'aller au supermarché, alors qu'ils restent assis dans un restaurant pendant des heures. Le risque de transmission est très différent.

Les gens ne restent pas longtemps dans un supermarché, et c'est aussi un immense espace où l'on ne se rapproche pas beaucoup des autres. Mais dans les restaurants, on parle et on mange en groupe.

Lorsque vous êtes dans un groupe, les gens ont tendance à se sentir plus à l'aise et à ne pas suivre les mêmes mesures que celles qu'ils prennent avec des personnes qu'ils ne connaissent pas. C'est là que nous voyons l'infection se produire.

Légende image, Dans un restaurant, les gens n'ont pas tendance à suivre les mêmes précautions.

Dans quelle mesure la transmission asymptomatique est-elle problématique ?

Je pense que les personnes asymptomatiques - qui n'ont pratiquement aucun symptôme - ne contribuent pas autant qu'une personne qui a déjà des symptômes ou qui en aura plus tard.

Les personnes asymptomatiques semblent représenter environ 20 % de toutes les infections, et elles représentent probablement environ un tiers des personnes infectées par rapport à celles qui ont déjà ou qui développeront des symptômes.

Cela nous dit que nous devons nous concentrer beaucoup plus sur les personnes symptomatiques : comment les identifier à un stade précoce, comment les tester à un stade précoce, comment s'assurer qu'elles sont isolées pendant la période la plus infectieuse plutôt que d'essayer d'identifier tout le monde.

Pour regarder ce contenu, veuillez activer JavaScript ou essayer un autre navigateur. Légende vidéo, c

Il y a eu beaucoup de confusion quant aux personnes à tester. Je pense que les contacts asymptomatiques de chaque personne infectée doivent être testés. Mais, potentiellement, il n'est pas strictement nécessaire de tester tout le monde. Le Japon, par exemple, ne teste pas tout le monde en ce moment ; il se concentre sur les grands groupes et les endroits où il y a eu des infections.

Selon un épidémiologiste japonais, sa stratégie est similaire à celle qui consiste à examiner une forêt et à essayer de trouver les grappes, et non les arbres. Mais il pense que le monde occidental se laisse distraire par les arbres et qu'il est un peu perdu.