Coronavirus : pourquoi certains pays ont-ils plus de succès que d'autres dans la lutte contre la pandémie ?

Par Pablo Uchoa

Crédit photo, Reuters Légende image, La Corée du Sud a rapidement mis en œuvre un programme de dépistage et de traçage de masse au début de la pandémie

En 2019, un classement mondial a montré que les États-Unis et le Royaume-Uni étaient des modèles à suivre en matière de préparation aux pandémies ; la Nouvelle-Zélande, la Chine et le Vietnam étaient loin derrière.

Mais si l'on avance rapidement à 2021 et à la pandémie de coronavirus, il semble que l'indice de sécurité sanitaire mondiale de la Fondation Bill et Melinda Gates ait fait fausse route.

Aux États-Unis et au Royaume-Uni, la pandémie a été décrite comme hors de contrôle. Entre-temps, l'Organisation mondiale de la santé (OMS) a fait l'éloge de la réaction draconienne de la Chine. La Nouvelle-Zélande est saluée comme exemplaire et le Vietnam n'a subi que 35 décès dus à la maladie sur une population de 95 millions d'habitants.

Il semble que certains pays qui paraissaient bien sur le papier avant la pandémie ont mal réagi dans la vie réelle, et que d'autres qui avaient des lacunes dans leur préparation ont mieux réussi à lutter contre la Covid-19, mais qu'est-ce qui explique cela ?

Le défi des comparaisons

"Tout le monde est confronté au même virus, alors pourquoi les pays réagissent différemment", demande le professeur Elizabeth King, spécialiste de la santé mondiale à l'université du Michigan aux États-Unis.

Crédit photo, EPA Légende image, Les comparaisons internationales sont difficiles car les pays mesurent leurs résultats de différentes manières

Le professeur King est l'un des co-éditeurs d'un nouveau livre comparant les réponses nationales à la première vague de coronavirus au début de 2020. Soixante universitaires de 30 pays d'Asie, d'Europe, d'Afrique et des Amériques ont contribué à la rédaction d'articles.

Il est notoirement difficile d'établir des comparaisons internationales, car les pays utilisent des critères différents pour mesurer leurs résultats.

La Belgique, par exemple, inclut les cas suspects de Covid-19 dans les statistiques de décès, ce qui fait que son nombre total de décès semble plus élevé que dans d'autres pays. L'Allemagne et la France ont toujours inclus les maisons de soins dans leurs statistiques de décès, alors qu'au Royaume-Uni, l'accent est mis sur les hôpitaux.

La comparaison du nombre de cas est encore plus délicate. Si vous effectuez davantage de tests, vous trouverez davantage de cas, et l'ampleur des tests a énormément varié pendant la pandémie, tout comme les décisions concernant les personnes qui devraient se faire tester.

Des nuances doivent également être apportées à la composition démographique de chaque pays : alors que plus d'un cinquième de la population italienne a plus de 65 ans, ce qui la rend plus vulnérable au Covid-19, la population africaine est beaucoup plus jeune - le continent compte 19 des 20 "pays les plus jeunes" du monde.

Néanmoins, il semble que les mesures prises par un gouvernement - et peut-être plus important encore la rapidité avec laquelle il a agi - ont eu des effets profonds sur les résultats nationaux pendant la première vague de la pandémie.

Politique et Covid-19

Crédit photo, Reuters Légende image, Le gouvernement russe a été critiqué pour avoir précipité son programme de vaccination pour des raisons politiques

Au-delà de la simple comparaison des résultats, le professeur King et ses collègues veulent comprendre comment les politiques de santé publique ont également été influencées par d'autres facteurs.

Des facteurs comme le système de gouvernement (qu'il s'agisse de démocratie ou d'autocratie), les institutions politiques officielles (fédéralisme, présidentialisme, etc.) et la capacité de l'État (contrôle des systèmes de santé et de l'administration publique) ont façonné les réponses des gouvernements au Covid-19.

Lorsque la Chine a pris la mesure sans précédent de circonscrire 50 millions de personnes dans la province de Wuhan, en janvier 2020, par exemple, certains ont fait valoir que les régimes autoritaires pourraient avoir un avantage sur les démocraties dans leur lutte contre le Covid-19.

Mais le débat est devenu plus nuancé après que les démocraties occidentales, à commencer par l'Italie, ont commencé à procéder aussi au confinement.

Les systèmes politiques

Crédit photo, Getty Images Légende image, La Chine a été le premier pays à appliquer des mesures de confinement et a continué à les utiliser dans les zones où le Covid a refait surface

Si les gouvernements autoritaires peuvent rencontrer moins d'opposition aux mesures qu'ils annoncent, leur mise en œuvre est une autre affaire.

Le professeur King estime que si les gouvernements autoritaires ont érodé la confiance de leur population, ces tactiques pourraient ne pas fonctionner à long terme. Si les gens doivent adhérer aux mesures restrictives, dit-elle, "la circulation de l'information, la confiance dans le gouvernement et la confiance dans les institutions comptent".

Elle souligne que la réponse de la Russie à la pandémie a été initialement minée par l'absence de statistiques ventilées. Mais elle ajoute que plus récemment, le gouvernement russe a amélioré la circulation de l'information et a mis en place un ensemble de politiques sociales visant à atténuer les effets de la pandémie.

Toutefois, une enquête de la BBC Russie a révélé que le manque de transparence a continué à affecter la confiance du public dans la réponse russe, en particulier en ce qui concerne l'efficacité de son vaccin fabriqué à domicile, qui est en cours de déploiement alors qu'il est encore à l'essai.

Crédit photo, Reuters Légende image, Plus de 200 000 personnes sont mortes au Brésil, et la réponse du gouvernement du président Bolsonaro a été très critiquée

Malheureusement, elle a mis en garde : "nous avons vu de nombreux régimes démocratiques qui n'avaient pas un très bon flux d'informations".

Le président brésilien Jair Bolsonaro, par exemple, a sapé à plusieurs reprises le message contre le coronavirus et a été accusé de contribuer à un nombre effroyable de cas et de décès dans ces pays.

Elize Massard da Fonseca, l'un des co-éditeurs du livre et professeur à l'université FGV de Sao Paulo, a déclaré à l'agence de presse FAPESP que Bolsonaro a fait preuve de "mépris pour la science" et de déni complet.

"Le Brésil était très bien placé pour faire face efficacement à la pandémie, mais il n'a malheureusement pas réussi à le faire", a-t-elle déclaré. Dans certaines régions du pays, le système de santé a été submergé par les cas de Covid.

Mais comme le système fédéral donne aux États un pouvoir important sur les soins de santé, les gouvernements locaux ont pu verrouiller et acheter des équipements et des vaccins de manière indépendante.

Le président américain Donald Trump a également été accusé de minimiser le virus, et s'est heurté aux États sur la manière de répondre à la pandémie.

Après un séjour de trois nuits à l'hôpital lorsqu'il a lui-même attrapé le Covid-19 en octobre, il l'a comparé à la grippe saisonnière et a insisté sur le fait que ce n'était pas une raison pour fermer le pays.

Programmes de suivi et d'isolement

Crédit photo, Reuters Légende image, Le Vietnam a mis en place un système agressif de suivi et d'isolement à faible coût

Selon le professeur King, certains pays dont les infrastructures sanitaires étaient plus faibles ont pu faire face avec succès au Covid-19 en recourant à "une réaction assez rapide à l'épidémie" plutôt qu'en retardant l'action jusqu'à ce que la situation s'aggrave.

"Ils ont mis en place des interventions non pharmaceutiques, basées sur des preuves, comme le port de masques, la distanciation sociale, ainsi qu'un système solide pour suivre les cas et fournir un soutien", a-t-elle souligné.

Le Vietnam est l'exemple le plus cité, dont la capacité à suivre et à isoler les cas de Covid est souvent mise en contraste avec l'approche très réussie mais coûteuse des tests de masse et du traçage de la Corée du Sud.

Les pays d'Afrique de l'Ouest qui ont souffert du virus Ebola ont également été en mesure d'exploiter leurs réseaux communautaires pour suivre et surveiller l'évolution du Covid.

Lors de la première vague de la pandémie, le suivi des leçons tirées des précédentes épidémies semble avoir aidé l'Afrique du Sud, qui a réagi "très mal" aux épidémies de sida, explique le professeur King.

Mais la situation dans le pays s'est considérablement détériorée lors de la deuxième vague, en partie à cause d'une nouvelle variante du virus qui y est apparue à la fin de l'année dernière.

Réponses de la politique sociale

Crédit photo, Getty Images Légende image, Le réseau communautaire sud-africain a d'abord aidé le pays, mais celui-ci a été frappé par une nouvelle variante de coronavirus

Enfin, selon le professeur King, aucune stratégie ne serait totalement efficace sans un ensemble solide de politiques sociales visant à garantir que les particuliers et les petites entreprises puissent se permettre de respecter les règles de restriction.

Le rapport Covid-19 a mis en évidence les inégalités dans l'accès aux soins de santé et la capacité des personnes à rester chez elles en fonction du type d'emploi qu'elles exercent. La pauvreté, le sexe, les compétences professionnelles et le statut d'immigration sont devenus des lignes de faille déterminant qui est le plus susceptible d'être infecté au sein des sociétés.

Pourtant, les gouvernements ont élaboré des politiques sociales très différentes pour gérer la crise et promouvoir la reprise économique.

En Allemagne, par exemple, le gouvernement paiera un congé supplémentaire aux parents qui doivent jongler entre le travail et les responsabilités liées à l'enseignement à domicile.

Le professeur King estime que c'est surtout cela, plutôt que le caractère draconien des mesures imposées par Pékin, qui explique la force de l'approche chinoise.

"La Chine a fait assez pour s'assurer qu'il n'y ait pas de famine massive en mettant en place des politiques sociales fortes. Il est donc un peu risqué de dire que c'était à cause de sa nature autoritaire, en particulier lorsque nous voyons des réponses démocratiques - comme en Nouvelle-Zélande et en Allemagne - qui ont également bien fonctionné".

Le choix du moment est crucial

Crédit photo, Reuters Légende image, Les experts s'accordent à dire qu'il est essentiel d'agir rapidement pour assurer le succès des stratégies nationales

Bien que les réponses aient été façonnées par plusieurs facteurs, le professeur King affirme que la vitesse à laquelle les gouvernements ont mis en œuvre leur stratégie a été "ce qui a vraiment défini le succès" contre la première vague de Covid-19.

Son observation est en accord avec d'autres études qui ont suggéré que le fait de retarder l'action a coûté un grand nombre de vies dans la pandémie, laissant des systèmes de santé relativement forts être dépassés par une augmentation des cas de Covid.

"Il était très clair dès le départ qu'il s'agissait d'une pandémie à part entière - nous avons eu et nous avons toujours la chance que son taux de mortalité ne soit pas plus élevé qu'il ne l'est", déclare Ian J. Bateman, professeur d'économie environnementale à l'université d'Exeter au Royaume-Uni et auteur d'une étude de ce type.

Le professeur Bateman a confié à la BBC : "le bilan de Covid, non seulement en termes de décès, mais aussi d'implications sanitaires à long terme et d'effets d'entraînement sur l'économie, signifie qu'il n'est pas possible de faire confiance à la chance".

"Agir tardivement, et de manière peu enthousiaste, trop complexe et incohérente est une recette pour plus de décès, plus de maladies, des coûts plus élevés et des dommages économiques plus importants".