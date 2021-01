Wilmington 1898 : quand les suprémacistes blancs ont renversé un gouvernement américain

Par Toby Luckhurst

BBC News

Crédit photo, Getty Images Légende image, La foule a incendié les bureaux du Wilmington Daily Record

Une foule violente, poussée à la frénésie par des politiciens, déchire une ville pour renverser le gouvernement élu.

Après les élections d'État de 1898, les suprémacistes blancs se sont installés dans le port américain de Wilmington, en Caroline du Nord, qui était alors la plus grande ville de l'État. Ils ont détruit des entreprises appartenant à des Noirs, assassiné des résidents noirs et forcé le gouvernement local élu - une coalition de politiciens blancs et noirs - à démissionner en masse.

Les historiens ont décrit ce coup comme le seul de l'histoire des États-Unis. Ses meneurs ont pris le pouvoir le même jour que l'insurrection et ont rapidement fait adopter des lois visant à priver la population noire de l'État de ses droits électoraux et civils. Ils n'ont eu à subir aucune conséquence.

L'histoire de Wilmington a été mise en lumière après qu'une foule violente ait attaqué le Capitole américain le 6 janvier, cherchant à empêcher la certification des résultats de l'élection présidentielle de novembre. Plus de 120 ans après son insurrection, la ville est toujours aux prises avec son passé violent.

Après la fin de la guerre civile américaine en 1865 - qui a opposé les États unionistes du nord à la Confédération du sud - l'esclavage a été aboli dans tout le pays nouvellement réunifié. Les politiciens de Washington DC ont adopté un certain nombre d'amendements constitutionnels accordant des libertés et des droits aux anciens esclaves, et ont envoyé l'armée pour faire appliquer leur politique.

Mais de nombreux habitants du Sud n'ont pas apprécié ces changements. Dans les décennies qui ont suivi la guerre civile, on a assisté à une intensification des efforts visant à inverser nombre des mesures prises pour intégrer la population noire libérée dans la société.

Wilmington en 1898 était un grand port prospère, avec une classe moyenne noire croissante et prospère. Il ne fait aucun doute que les Afro-Américains étaient toujours confrontés quotidiennement aux préjugés et à la discrimination - les banques, par exemple, refusaient de prêter aux Noirs ou leur imposaient des taux d'intérêt punitifs. Mais dans les 30 années qui ont suivi la guerre civile, les Afro-Américains des anciens États confédérés comme la Caroline du Nord ont lentement créé des entreprises, acheté des maisons et exercé leur liberté. Wilmington abritait même ce que l'on pensait être le seul quotidien noir du pays à l'époque, le Wilmington Daily Record.

"Les Afro-Américains avaient beaucoup de succès", a confié à la BBC Glenda Gilmore, professeur d'histoire à l'université de Yale. "Ils allaient à l'université, avaient un taux d'alphabétisation en hausse, et possédaient de plus en plus de biens immobiliers."

Ce succès croissant s'est vérifié dans tout l'État de Caroline du Nord, non seulement sur le plan social mais aussi sur le plan politique. Dans les années 1890, une coalition politique en noir et blanc, connue sous le nom de Fusionnistes, qui cherchait à obtenir la gratuité de l'éducation, l'allègement de la dette et l'égalité des droits pour les Afro-Américains, a remporté tous les postes de l'État en 1896, y compris celui de gouverneur. En 1898, un mélange de politiciens fusionnistes noirs et blancs avait été élu pour diriger le gouvernement local de la ville de Wilmington.

Mais cela a déclenché une énorme réaction de rejet, y compris de la part du parti démocrate. Dans les années 1890, les Démocrates et les Républicains étaient très différents de ce qu'ils sont aujourd'hui. Les républicains - le parti du président Abraham Lincoln - étaient favorables à l'intégration raciale après la guerre civile américaine, et à un gouvernement fort de Washington DC pour unifier les États.

Mais les démocrates étaient opposés à de nombreux changements aux États-Unis. Ils réclamaient ouvertement une ségrégation raciale et des droits plus forts pour les différents États. "Pensez au parti démocrate de 1898 comme le parti de la suprématie blanche", a raconté à la BBC LeRae Umfleet, archiviste d'État et auteur de "A Day of Blood" (Un jour de sang), un livre sur l'insurrection de Wilmington.

Les politiciens démocrates craignaient que les fusionnistes - qui comprenaient des républicains noirs ainsi que de pauvres fermiers blancs - ne dominent les élections de 1898. Les dirigeants du parti ont décidé de lancer une campagne électorale basée explicitement sur la suprématie des blancs, et d'utiliser tout ce qui était en leur pouvoir pour vaincre les fusionnistes. "C'était un effort concerté et coordonné d'utiliser les journaux, les faiseurs de discours et les tactiques d'intimidation pour s'assurer que la plate-forme de la suprématie blanche remporte les élections de novembre 1898", a révélé Mlle Umfleet.

Les milices blanches - dont un groupe connu sous le nom de Chemises rouges, ainsi nommées pour leurs uniformes - se sont déplacées à cheval pour attaquer les Noirs et intimider les électeurs potentiels. Lorsque les Noirs de Wilmington ont essayé d'acheter des armes pour protéger leurs biens, ils ont été refusés par les commerçants blancs, qui ont alors tenu une liste de ceux qui cherchaient des armes et des munitions.

Crédit photo, Courtesy of the State Archives of North Carolina Légende image, La milice des Chemises rouges a intimidé et attaqué les électeurs noirs

Entre-temps, les journaux répandent des affirmations selon lesquelles les Afro-Américains voulaient le pouvoir politique pour pouvoir coucher avec des femmes blanches, et inventent des mensonges sur une épidémie de viols. Lorsqu'Alexander Manly, propriétaire et rédacteur en chef du Wilmington Daily Record, a publié un éditorial remettant en question les allégations de viol et suggérant que les femmes blanches couchaient avec des hommes noirs de leur plein gré, cela a mis le parti démocrate en colère et a fait de lui la cible d'une campagne de haine.

La veille des élections de 1898 dans tout l'État, l'homme politique démocrate Alfred Moore Waddell a prononcé un discours demandant aux hommes blancs de "faire leur devoir" et de rechercher les votes des Noirs.

Et si vous en trouvez un, disait-il, "dites-lui de quitter les bureaux de vote et s'il refuse tuer, abattez-le sur-le-champ. Nous gagnerons demain si nous devons le faire avec des armes".

Le parti démocrate a remporté les élections nationales. De nombreux électeurs ont été contraints de quitter les bureaux de vote sous la menace d'une arme ou ont même refusé d'essayer de voter, par peur de la violence.

Mais les politiciens fusionnistes sont restés au pouvoir à Wilmington, les élections municipales n'étant prévues que l'année suivante. Deux jours après l'élection d'État, Waddell et des centaines d'hommes blancs, armés de fusils et d'une mitrailleuse Gatling, sont entrés dans la ville et ont mis le feu au bâtiment du Wilmington Daily Record. Ils se sont ensuite dispersés dans la ville, tuant des Noirs et détruisant leurs commerces. La foule s'est agrandie de plus en plus de blancs au fil de la journée.

Alors que les résidents noirs s'enfuyaient dans les bois à l'extérieur de la ville, Waddell et sa bande ont marché jusqu'à l'hôtel de ville et ont forcé la démission du gouvernement local sous la menace d'une arme. Waddell a été déclaré maire le même après-midi.

"C'était une véritable rébellion, une véritable insurrection contre le gouvernement de l'État et le gouvernement local", a affirmé le professeur Gilmore.

Crédit photo, Getty Images Légende image, Wilmington est aujourd'hui la huitième ville la plus peuplée de l'État

En l'espace de deux ans, les tenants de la suprématie blanche en Caroline du Nord ont imposé de nouvelles lois sur la ségrégation et ont effectivement privé les Noirs du droit de vote en combinant tests d'alphabétisation et impôts sur les sondages. Le nombre d'électeurs afro-américains inscrits serait passé de 125 000 en 1896 à environ 6 000 en 1902.

"Les Noirs de Wilmington ne pensaient pas qu'une telle chose puisse arriver un jour", a dit le professeur Gilmore. "Il y avait un gouverneur républicain dans l'état, leur membre du Congrès était un homme noir. Ils pensaient que les choses allaient vraiment s'améliorer. Mais une partie de la leçon à en tirer était qu'à mesure que les choses s'amélioraient, les blancs se battaient plus fort."

Deborah Dicks Maxwell est présidente de la branche locale de la National Association for the Advancement of Colored People [NAACP] à Wilmington. Née et élevée dans cette ville, elle n'a appris l'attaque qu'à l'âge de trente ans.

"C'est quelque chose que ceux qui sont ici [à Wilmington] savaient mais dont on n'a pas beaucoup parlé", a-t-elle indiqué à la BBC. "Ce n'est pas dans le programme scolaire comme cela devrait l'être - personne ne veut admettre que cela s'est produit.

Ce n'est que dans les années 1990 que la ville a commencé à parler de son passé. En 1998, les autorités locales ont commémoré le 100e anniversaire de l'attaque, et deux ans plus tard, elles ont mis en place une commission pour établir les faits. Depuis lors, la ville a érigé des plaques aux endroits clés pour commémorer les événements, et a créé le "1898 Monument and Memorial Park" - ce que Mme Dicks Maxwell a décrit comme "petit mais significatif".

Compte tenu de ce que la ville a vécu, il n'est pas surprenant que ses habitants et les historiens qui ont couvert son passé aient établi des parallèles entre l'insurrection de 1898 et l'attaque du Capitole américain ce mois-ci. Mme Dicks Maxwell et sa branche de la NAACP avaient, pendant des mois après l'élection américaine, mis en évidence ce qu'ils considéraient comme les similitudes entre ce qui s'est passé à Wilmington et la façon dont les politiciens américains d'aujourd'hui tentent de saper les résultats de l'élection.

"Plus tôt dans la journée, nous avons tenu une conférence de presse pour dénoncer le soutien de notre député local à Trump, [disant] qu'il y aurait un possible coup d'État et que nous ne voulions pas qu'un autre coup d'État se produise dans ce pays", a-t-elle ajouté. Quelques heures plus tard, la foule a marché sur le Capitole américain.

Christopher Everett est un documentariste qui a réalisé un film sur l'insurrection de 1898, "Wilmington on Fire" (Wilmington en feu). Lorsque M. Everett a vu l'attaque du Capitole, il a pensé à Wilmington.

"Personne n'a été tenu responsable de l'insurrection de 1898. Elle a donc ouvert les vannes, surtout dans le sud, pour qu'ils... dépouillent les Afro-Américains de leurs droits civils", a-t-il réagi à la BBC. "C'est la première chose qui m'est venue à l'esprit après l'insurrection de DC - vous ouvrez la porte à quelque chose d'autre, ou même pire."

L'attaque de 1898 n'a pas été dissimulée. Les bâtiments universitaires, les écoles et les bâtiments publics dans tout l'État ont tous été nommés d'après les instigateurs de l'insurrection. Des hommes prétendirent plus tard avoir pris part à l'attaque pour renforcer leur position au sein du parti démocratique. Au fil des décennies, les livres d'histoire ont commencé à prétendre que l'attaque était en fait une émeute raciale déclenchée par la population noire et réprimée par les citoyens blancs.

"Même après le massacre, beaucoup de ces gens qui ont participé et orchestré l'insurrection ont été immortalisés - des statues, des bâtiments portant leur nom, dans tout le pays, en particulier en Caroline du Nord", a révélé M. Everett.

Charles Aycock - l'un des organisateurs de la campagne électorale pour la suprématie blanche - est devenu gouverneur de la Caroline du Nord en 1901. Sa statue se trouve aujourd'hui au Capitole américain, où les émeutiers sont entrés le 6 janvier.

M. Everett tourne actuellement une suite à son documentaire pour examiner comment Wilmington est aux prises avec son passé. Il a déclaré que de nombreux dirigeants locaux s'efforcent de "ramener la ville de Wilmington à l'esprit de 1897, lorsque vous avez eu ce mouvement Fusion de blancs et de noirs travaillant ensemble et faisant de Wilmington un exemple de ce que le nouveau sud aurait pu être après la guerre civile".

"Wilmington a été un modèle pour le mouvement de la suprématie blanche avec l'insurrection", a-t-il dit. "Mais maintenant, Wilmington pourrait aussi être un modèle pour montrer comment nous pouvons travailler ensemble et surmonter la tache de la suprématie blanche".