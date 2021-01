Investiture de Biden : comment la Maison Blanche se prépare pour un nouveau président

Par Tara McKelvey

Journaliste de la BBC à la Maison Blanche

Crédit photo, Getty Images

Les derniers vestiges de la présidence Trump seront balayés mercredi, alors que les Biden s'installeront à la Maison Blanche. Les bureaux auront été vidés, les salles nettoyées et les collaborateurs du président seront remplacés par une nouvelle équipe de responsables politiques. Cela fait partie de la transformation massive qu'une nouvelle présidence apporte au cœur du gouvernement.

Un soir de la semaine dernière, Stephen Miller, conseiller politique et figure centrale de la Maison-Blanche, était dans l'aile ouest.

Miller, qui a élaboré des discours et des politiques pour le président depuis les premiers jours de son mandat, est également l'un des rares membres de l'équipe initiale du président encore avec lui à la fin.

Appuyé contre un mur et discutant avec ses collègues d'une réunion prévue plus tard dans la journée, il ne semblait pas pressé de partir.

L'aile ouest bourdonne habituellement d'activité mais elle semblait déserte. Les téléphones étaient silencieux. Les sièges des bureaux vides étaient encombrés de papiers et de lettres non ouvertes, comme si les gens étaient partis à la hâte et ne reviendraient pas. Des dizaines de hauts fonctionnaires et d'assistants ont démissionné à la suite des émeutes du Capitole le 6 janvier. Une poignée de loyalistes, comme Miller, restent.

Lorsque la conversation a commencé à s'essouffler, il s'est séparé de ses collègues. Quand je lui ai demandé où il allait ensuite, il a souri. "Retournez à mon bureau", dit-il en déambulant dans le couloir.

C'est très rocailleux

Le jour de l'investiture, le bureau de Miller aura été nettoyé, balayé des signes indiquant que lui et ses collègues s'y étaient déjà rendus, prêt à accueillir l'équipe de Biden.

Le nettoyage des bureaux de l'aile ouest, et la transition entre les présidents, s'inscrit dans une tradition qui remonte à plusieurs siècles. C'est un processus qui n'a pas toujours été empreint de chaleur.

Un autre président destitué, Andrew Johnson, un démocrate, a snobé le républicain Ulysses S Grant en 1869 et a boudé l'investiture. Grant, qui avait soutenu la destitution de Johnson, n'a guère été surpris.

Légende image, Le personnel a commencé à déplacer la paperasse et les photos hors de la Maison Blanche

Cette année, cependant, la transition se distingue par son acrimonie. Le processus commence généralement juste après l'élection, mais il a débuté avec des semaines de retard après que M. Trump a refusé d'accepter le résultat. Et le président a déclaré qu'il n'assisterait pas à l'investiture. Il se rendra probablement dans son club de Mar-a-Lago, en Floride.

La passation des pouvoirs se déroule néanmoins, comme par le passé. "Le système tient bon", déclare Sean Wilentz, professeur d'histoire américaine à l'université de Princeton. "C'est très rocailleux, c'est très bosselé, mais néanmoins la transition va se faire."

Même dans le meilleur des cas, la logistique d'une transition est décourageante, impliquant le transfert de connaissances et d'employés à grande échelle.

Stephen Miller n'est que l'un des 4 000 candidats politiques engagés par l'administration Trump qui vont perdre leur emploi et être remplacés par des personnes engagées par M. Biden.

Au cours d'une transition moyenne, entre 150 000 et 300 000 personnes postulent pour ces emplois, selon le Center for Presidential Transition, une organisation non partisane basée à Washington. Environ 1 100 de ces postes doivent également être confirmés par le Sénat. Il faut des mois, voire des années, pour pourvoir tous ces postes.

Quatre années de documents politiques, de dossiers d'information et d'objets liés au travail du président seront emportés aux Archives nationales où ils seront gardés secrets pendant 12 ans, à moins que le président lui-même ne décide que certaines parties puissent être divulguées plus tôt.

Le jour du déménagement

Le soir d'un jour de semaine, pendant la dernière semaine de mandat de Trump, la porte du bureau de Kayleigh McEnany, l'attachée de presse du président, était partiellement ouverte.

McEnany a été l'un des défenseurs les plus en vue du président. Impeccablement soignée, c'est une oratrice précise qui garde son calme dans le chaos.

Crédit photo, Reuters Légende image, Kayleigh McEnany a fait ses valises à la Maison Blanche

Son bureau, lui aussi, était organisé de manière méticuleuse, alors même qu'elle se préparait à partir. Un miroir était posé sur son bureau, et plusieurs bûches de cheminée ont été emballées dans du plastique transparent.

En général, les derniers jours sont un "chaos contrôlé", explique Kate Andersen Brower, qui a écrit un livre sur la Maison Blanche, "The Residence".

Le mobilier de la Maison-Blanche, comme le pupitre "Resolute" dans le bureau ovale, la plupart des œuvres d'art, la porcelaine et d'autres objets, appartiennent au gouvernement et resteront sur place.

Légende vidéo, Qui est la nouvelle première dame américaine Jill Biden?

Mais d'autres objets, comme les photos du président qui sont accrochées dans le couloir, seront enlevés au fur et à mesure que la Maison Blanche sera transformée pour ses nouveaux occupants.

Le personnel est déjà en train de déplacer certains objets hors du bâtiment. Une employée de la Maison-Blanche, une femme en talons solides, traînait plusieurs images de la première dame Melania Trump hors de l'aile Est. Ces images sont appelées "jumbos" en raison de leur taille extra-large, dit-elle, et elles seront transportées aux Archives nationales.

Les effets personnels des Trumps, tels que vêtements, bijoux et autres objets, seront déplacés vers leur nouvelle résidence, très probablement à Mar-a-Lago en Floride.

Et cette année, l'endroit sera nettoyé en profondeur.

Crédit photo, Reuters Légende image, Le président Biden devrait apporter des changements décoratifs au Bureau ovale

Le président, ainsi que M. Miller et des dizaines d'autres personnes à la Maison Blanche, ont été infectés par le coronavirus au cours des derniers mois, et le bâtiment de six étages, avec ses 132 chambres, sera soigneusement nettoyé. Tout sera nettoyé et assaini, des rampes aux boutons d'ascenseurs en passant par les toilettes, selon une porte-parole de la General Services Administration, l'agence fédérale qui supervise l'entretien ménager.

Les premières familles qui arrivent font généralement quelques travaux de rénovation. Quelques jours après son arrivée à la Maison Blanche, M. Trump avait choisi un portrait du président populiste Andrew Jackson pour le Bureau ovale. Il a également remplacé les rideaux, les canapés et un tapis du bureau par des rideaux dorés.

Le jour de l'investiture, le vice-président Pence et son épouse feront également place à Kamala Harris, et à son mari, Doug Emhoff. Ils s'installeront dans leur résidence officielle, une résidence du XIXe siècle située sur le terrain de l'Observatoire naval, à quelques kilomètres de la Maison Blanche.

Fermer un chapitre

Le conseiller politique Stephen Miller s'est peut-être attardé dans l'aile ouest, mais d'autres étaient prêts à partir. À la Maison Blanche, les gens trimballaient d'épaisses enveloppes en papier mâché, des photos encadrées et des sacs d'une boutique de cadeaux. "C'est mon dernier jour", dit un homme en souriant alors qu'il prenait une photo de ses fils sur la pelouse nord. Un sac à dos bombé était porté sur son épaule.

Un groupe de responsables de la sécurité nationale a posé devant l'aile ouest, me demandant de les prendre en photo. "Assurez-vous d'avoir le garde de la marine", dit l'un des fonctionnaires, en faisant référence à un marine qui se tient devant la porte lorsque le président est dans le bureau ovale. Les fonctionnaires étaient de bonne humeur, plaisantant et vampirisant pour l'appareil photo.

Les responsables politiques nommés à la Maison Blanche étaient de bonne humeur pour une raison. Pendant des semaines, ils avaient été pris dans un monde intermédiaire. Leur patron niait la validité de l'élection, mais ils savaient que leurs jours étaient comptés. Ils pouvaient maintenant planifier ouvertement leur avenir, et ils semblaient presque étourdis.

Un homme politique nommé, vêtu d'un costume sombre, faisait déjà des projets. Il est tombé sur un collègue à l'extérieur de la salle des Palmiers, une réception au rez-de-chaussée. "On se reverra de l'autre côté", dit-il, d'un ton brillant. Il faisait allusion à la période qui suivra l'investiture, quand ils seront tous deux privés de leur emploi à la Maison Blanche. Il a réfléchi à l'endroit où ils pourraient se retrouver. "Avec un peu de chance, dans les îles grecques ou ailleurs."

"Oh, oui. C'est certain", a dit son collègue en riant. Ils ont fait un "hi-five" et se sont séparés.

