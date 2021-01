Investiture de Biden : comment les menaces sécuritaires et le Covid ont changé la cérémonie

Les troupes américaines débarquent à Washington

Les restrictions de voyage ont été renforcées

Amtrak, la compagnie ferroviaire américaine, a également déclaré qu'elle limitait ses services dans la région et que les passagers verraient davantage de policiers dans ses trains et dans les gares.

Cérémonie identique, mais différente

Il n'y aura pas non plus de masse de supporters s'étendant le long du National Mall pour que M. Biden puisse les regarder, ce qui contraste fortement avec la foule de deux millions de personnes qui s'est rassemblée pour voir le président Obama prêter serment pour son premier mandat en 2009.

Le bâtiment du Capitole lui-même ressemble plus à une forteresse qu'à la maison des politiciens américains pour le moment, avec un anneau de clôture autour de son périmètre que le secrétaire de l'armée Ryan McCarthy a décrit comme "non extensible". Des clôtures similaires ont également été érigées autour de la Maison Blanche.

Après leur prestation de serment, le président Biden et la vice-présidente Kamala Harris se rendront à l'est du Capitole où ils participeront à la traditionnelle cérémonie de "passage en revue" au cours de laquelle le nouveau commandant en chef inspecte les troupes.

Cette cérémonie aurait normalement dû donner le coup d'envoi du traditionnel défilé le long de l'avenue de Pennsylvanie, avec un cortège de voitures transportant le nouveau président sur une distance de 2 kilomètres jusqu'à la Maison Blanche, alors que la foule l'acclame sur le bord de la route. Ce n'est plus d'actualité cette année en raison du Covid et du risque élevé de violence.

Un nettoyage en profondeur de la Maison Blanche

Le bâtiment étant réparti sur six étages et contenant 132 pièces, il faudra un effort gigantesque pour tout désinfecter dans le laps de temps qui s'écoulera entre le départ du dernier membre du personnel de Trump et l'arrivée du président Biden et de son équipe.