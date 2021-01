Mutations, variantes et souches de coronavirus: qu'est-ce qui les différencie

En ce qui concerne la variante B.1.1.7, signalée par le Royaume-Uni en décembre, on craint qu'elle ne soit jusqu'à 50 % plus contagieuse.

Cependant, il n'y a pas encore de preuve scientifique qu'il cause plus de dommages aux patients atteints de COVID-19 ou qu'il rend le virus plus mortel. Elle n'affecte pas non plus l'efficacité des vaccins développés jusqu'à présent.