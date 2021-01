Kamala Harris: La nouvelle vice-présidente américaine

Kamala Harris est la nouvelle vice-présidente américaine et la femme la plus puissante de l’échiquier politique américain.

Née à Oakland, en Californie, de deux parents immigrés - une mère née en Inde et un père né en Jamaïque - ses parents ont divorcé lorsqu'elle avait cinq ans et elle a été principalement élevée par sa mère hindoue célibataire, Shyamala Gopalan Harris, chercheuse sur le cancer et militante des droits civiques.