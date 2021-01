"L’Afrique ne sera pas un terrain privilégié de la politique américaine", selon le Pr Mamadou Diouf

L'Amérique de Joe Biden ne sera pas sur un terrain politique privilégié en Afrique. C'est la réaction de Mamadou Diouf, professeur d'histoire à l'université Columbia de New York, sur les antennes de la BBC.

Le Pr Mamadou Diouf n'est pas enthousiaste concernant la politique extérieure des Etats-Unis, notamment en Afrique. Il l'est encore moins sur le dossier de la lutte contre le terrorisme en Afrique de l'Ouest.

"Je pense que cette présence sera beaucoup plus une présence couverte et ce qui est très claire, c'est que dans la situation dans laquelle l'Amérique se trouvait dans les deux années…, l'Afrique ne sera pas un terrain privilégié de la politique américaine", a-t-il annoncé.

Par conséquent, l'un des dossiers les plus importants sur lequel l'Amérique de Biden va s'atteler est "d'essayer de récupérer une partie de la crédibilité perdue".

"Comme pour l'Afrique, il y a une perte de crédibilité, et aussi une demande de l'Amérique qui sera une demande pour essayer de récupérer une partie de la crédibilité perdue", explique Pr Diouf.

Le Pr Mamadou Diouf a aussi souligné que Joe Biden "ne va pas réagir par rapport à la démarche de Trump", qui avait annoncé la réduction des effectifs militaires du dispositif AFRICOM, de lutte contre le terrorisme en Afrique de l'Est.

"Il va plutôt réagir par rapport à ce qui a été réalisé par Trump et par le président Obama", dit-il.

Le 5 décembre 1992, une force d'intervention unifiée (UNITAF) et multilatérale des Nations unies est déployée en Somalie, en vertu de la résolution 794 du Conseil de sécurité. L'opération "Restore Hope" (Restaurer l'espoir en Somalie), menée par les Etats-Unis, s'est soldée par un échec à la date du 4 mai 1993.

Au début, l'intervention est considérée comme une réussite avec le déploiement de 40 000 hommes, dont 30 000 américains qui portent secours aux populations. Des routes sont refaites, des hôpitaux, des écoles et des orphelinats sont réhabilités.

Par ailleurs, l'armée américaine a formé et équipé récemment, de 2002 à 2004, une brigade de réaction rapide de 150 hommes en Mauritanie, au Mali, au Niger et au Tchad pour renforcer ces pays dans la lutte contre le terrorisme, le trafic de drogue et la contrebande d'armes.