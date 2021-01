Ce nouveau moustique qui apporte la maladie en Amérique du Nord

Crédit photo, Ben Pagac Légende image, Un piège à moustiques est placé sur le terrain dans le cadre du programme de surveillance à Guantanamo Bay

Dans la nuit du 18 juin 2019, sur la base navale américaine de Guantanamo Bay, à Cuba, un intrus a été pris au piège.

Les soldats sont habitués à ce que des prisonniers souhaitent s'évader de Guantanamo. La base est surtout connue comme l'endroit où les États-Unis enferment indéfiniment des suspects dans leur "guerre contre le terrorisme", sans procès ni procédure régulière. Il était inhabituel pour un intrus de s'y introduire. Plus étrange encore, personne n'avait jamais rien vu de tel de ce côté du monde.

Les premiers témoins qui ont regardé de près ont décrit l'intrus de cette façon :

"Proboscis sombre avec des éclaboussures médianes d'écailles jaunâtres pâles."

"Aile : écailles principalement sombres et étroites sur toutes les nervures."

Et le plus frappant de tous : " abdomen... avec une grande tache blanche médiane. "

L'intrus était un moustique Aedes vittatus. Il fait partie des 3 500 espèces de moustiques que l'on trouve dans le monde et vient s'ajouter à la douzaine d'espèces d'Amérique du Nord qui sont porteuses de parasites ou d'agents pathogènes dangereux pour l'homme. D'autres espèces de moustiques, comme Aedes albopictus et Aedes aegypti, peuvent transmettre des maladies comme la dengue, la fièvre jaune et le chikungunya. Mais contrairement à ces autres espèces, l'Aedes vittatus est capable de transporter presque toutes les maladies transmises par les moustiques les plus dangereuses, à l'exception du paludisme.

"Être en contact étroit avec ces moustiques n'est pas une bonne nouvelle. Ils se reproduisent dans votre bain d'oiseaux et se nourrissent de vos enfants", explique Yvonne-Marie Linton, directrice de recherche de l'unité de biosystématique Walter Reed et conservatrice de près de 2 millions de spécimens de la collection nationale de moustiques de la Smithsonian Institution.

L'Aedes vittatus est endémique au sous-continent indien et n'a jamais été vu dans l'hémisphère occidental jusqu'à présent. Le moustique est "un vecteur avéré des virus du chikungunya, du Zika, de la dengue, de la fièvre jaune et de nombreuses autres maladies", selon l'équipe de scientifiques qui l'a découvert.

Crédit photo, Ben Pagac Légende image, L'Aedes vittatus trouvé à Cuba, montré ici, n'a jamais été vu dans l'hémisphère occidental jusqu'à présent

Les premiers spécimens ont probablement voyagé jusqu'ici sous forme d'œufs dans un conteneur d'expédition ou peut-être dans un avion. La prolifération probable de l'espèce dans les Caraïbes et le sud des États-Unis sera également due à l'homme : le changement climatique raccourcit les hivers nord-américains, ce qui permet aux moustiques de se reproduire beaucoup plus souvent en une seule saison et donc de propager les virus plus loin.

Les moustiques attirent beaucoup moins l'attention que, par exemple, les essaims de "frelons assassins" observés pour la première fois en Amérique du Nord en 2020. On pense qu'ils viennent du Japon, mais ils se sont répandus dans le nord-ouest de l'Amérique, tuant les colonies d'abeilles.

"Il y a un parallèle entre le frelon meurtrier et l'Aedes vittatus en ce sens qu'ils viennent d'ailleurs - ils sont dans une zone où ils n'existaient pas auparavant", explique Ben Pagac, un entomologiste du Commandement de la santé publique de l'armée américaine qui mène une biosurveillance pour l'armée dans les Caraïbes. Selon lui, c'est une leçon pour le public sur les menaces que font peser les voyages humains et le commerce mondial en dispersant les maladies zoonotiques à grande échelle.

Les maladies transmises par les moustiques tuent plus d'un million de personnes et en infectent près de 700 millions chaque année, soit près d'une personne sur dix sur Terre.

Mais ils ont eu un effet dévastateur pendant des millénaires. L'historien Timothy C Winegard, auteur du livre "The Mosquito" (2019), pense même qu'ils ont constitué un exemple précoce de guerre biologique : lors de la guerre du Péloponnèse de 415 à 413 avant J.-C., les Spartiates ont attiré les Athéniens dans des marais infestés de moustiques. "Le paludisme a tué ou mis hors d'état de nuire plus de 70 % des forces athéniennes", écrit Winegard. Certains des guerriers les plus tristement célèbres de l'histoire ont été mis au repos par ces insectes piqueurs. Genghis Khan a été tué par un moustique. Il en va de même pour Alexandre le Grand, selon une théorie.

En attendant, l'Aedes vittatus n'est pas le premier moustique à faire des ravages en Amérique du Nord. Il y a tout juste un siècle, le paludisme - véhiculé par le moustique anophèle - était endémique et rendait malades des milliers de personnes chaque année.

"D'immenses sections du Sud américain étaient des marécages de paludisme avant que la maladie ne soit éliminée du continent américain", a écrit le regretté journaliste Matthew Power. Des images iconiques des années 1940 et 1950 montrent des hommes, des femmes et des enfants en train de se faire pulvériser par le pesticide DDT, dont on sait aujourd'hui qu'il est toxique pour l'homme. Aujourd'hui, les moustiques sont tenus à distance par des mesures plus respectueuses de l'environnement, mais non moins strictes. "Les zones humides sont drainées, les forêts sont abattues, les agriculteurs migrent vers les villes, les maisons sont construites avec des fenêtres", tout cela pour nous protéger contre les maladies transmises par les moustiques, a écrit M. Power.

Crédit photo, Getty Images Légende image, Une image historique montre des amoureux de la plage en train de se faire asperger de DDT, un pesticide dont on sait aujourd'hui qu'il est toxique pour l'homme

Mais comme le changement climatique rend les hivers nord-américains plus courts et moins froids, Linton et ses collègues avertissent dans leur étude que les moustiques pourraient bientôt provoquer "des épidémies (qui) constituent de graves menaces pour la santé publique".

Une guerre différente

En ce qui concerne le moustique, l'armée américaine se prépare depuis longtemps. Après avoir combattu les moustiques dans le Pacifique pendant la Seconde Guerre mondiale, l'armée américaine a commencé à faire des recherches sérieuses sur les moustiques dans les années 1950 à 1970, explique Linton.

"Pendant la guerre du Vietnam, plus de soldats sont morts de maladies transmises par les moustiques que de balles ou de combats", dit Linton. Aujourd'hui encore, dit-elle, "20 des 50 principales maladies qui touchent l'armée sont à transmission vectorielle". Une grande partie des quelque 200 000 militaires américains actuellement stationnés à l'étranger sont déployés dans des zones tropicales où ils ne sont jamais allés auparavant, ce qui signifie qu'ils ne sont pas immunisés contre les agents pathogènes de la région.

Il y a cinq cents ans, la situation était inverse. C'est Christophe Colomb et ses disciples européens qui ont introduit les moustiques dans le "Nouveau Monde", libérant ainsi de nouveaux agents pathogènes sur les habitants du continent. "Les scientifiques s'accordent à dire que les Amériques ont été exemptes de malaria pendant des milliers d'années avant l'arrivée des Européens", écrit Sonia Shah dans son livre La Fièvre. "Lorsque les colons d'Angleterre sont arrivés au début des années 1600, ils avaient des parasites perchés dans leurs veines et ils ont rencontré une terre grouillante de moustiques et de zones humides, bien plus qu'aujourd'hui. Les marais, les tourbières, les zones humides et les marécages couvraient plus de 220 millions d'hectares de la région qui allait devenir les États-Unis".

Bientôt, ces parasites se sont propagés des colonisateurs aux moustiques - et de nouveau aux gens. Les navires en provenance des Caraïbes transportaient des moustiques qui propageaient la fièvre jaune et la malaria le long de la côte atlantique. Ces maladies ont dévasté les communautés amérindiennes. Elles ont également touché les colons britanniques.

"Avant la Révolution américaine, il y a eu au moins 30 grandes épidémies de fièvre jaune dans les colonies britanniques d'Amérique du Nord, frappant tous les grands centres urbains et les ports sur les 1 000 milles de côte qui s'étendent de la Nouvelle-Écosse à la Géorgie", écrit M. Winegard. Il pense que l'impact de la fièvre jaune sur les forces britanniques a peut-être "finalement décidé du sort de la révolution".

Crédit photo, Science Photo Library Légende image, L'utilisation généralisée du DDT dans les années 1940 et 1950 a entraîné une réduction des maladies transmises par les moustiques, bien que la pulvérisation de DDT ait eu de nombreuses conséquences négatives

Grâce à la pulvérisation généralisée de DDT et à d'autres mesures telles que l'assèchement des marais, le XXe siècle a vu une réduction énorme des maladies transmises par les moustiques. Mais depuis 1999, des épidémies de nouvelles maladies jamais vues auparavant en Amérique du Nord ont à nouveau mis les moustiques sous les feux de la rampe.

Tout d'abord, il y a eu le virus du Nil occidental, qui est passé des oiseaux infectés aux moustiques puis aux humains, tuant des centaines d'Américains entre 1999 et 2003. Des centaines de cas par an se produisent encore aujourd'hui. Ensuite, il y a eu la dengue et le virus Zika, ce dernier pouvant provoquer une microcéphalie chez les nourrissons. En 2013, une épidémie de chikungunya, qui provoque une fièvre débilitante et des douleurs articulaires, s'est propagée à travers l'Amérique latine, rendant malades près de 800 000 personnes dans 31 pays, dont au moins 1 600 voyageurs aux États-Unis.

Des événements tels que l'épidémie de chikungunya de 2013-14 dans les Caraïbes et l'épidémie de Zika de 2015-16 au Brésil devraient devenir de plus en plus fréquents.

"Il y a cinquante ans, il n'y avait pas de vecteurs de ces grandes maladies" dans l'hémisphère occidental, déclare Linton. "Les Caraïbes ont été touchées par ces virus invasifs parce qu'elles avaient établi des populations de ces dangereux moustiques envahissants".

Lorsqu'une épidémie zoonotique se transforme en épidémie, il est souvent déjà trop tard pour la contrôler. "C'est inattendu. Cela se passe comme le cas du Covid-19. Cela prend tout le monde par surprise, et il n'y a donc pas de mesures d'atténuation en place", dit Linton. Et lorsque les gouvernements réagissent en essayant d'acheter et de distribuer les médicaments ou les équipements médicaux nécessaires, ils constatent souvent que tout le monde se bat pour les mêmes produits, dit-elle.

Crédit photo, Nacho Doce Légende image, Jackeline tient dans ses bras son fils de quatre mois, qui est né avec une microcéphalie, au Brésil lors de l'épidémie de Zika en 2016

C'est pourquoi nous devons nous préparer, dit Linton, en faisant ce que l'on appelle de la biosurveillance : "en recherchant activement les vecteurs qui pourraient poser problème". "Si vous ne connaissez pas votre ennemi, vous ne pourrez jamais vous y attaquer", dit-elle.

C'est son travail. Linton est chargée d'identifier, de classer et d'évaluer les risques que présentent les moustiques pour les soldats américains, tant sur le territoire national qu'à l'étranger.

"C'est ainsi que nous avons fini par trouver ce que nous avons trouvé à Cuba", dit-elle.

Percer le mystère de l'Aedes vittatus

Depuis 2016, des spécialistes de la médecine préventive collectent des échantillons de moustiques autour de la base de Guantanamo Bay. Chaque semaine, un technicien pose un piège à moustiques, généralement à côté des dortoirs des soldats et des civils. Le piège attire les moustiques grâce à la lumière ; lorsqu'ils planent à proximité, un ventilateur les aspire. Parfois, le nombre d'insectes piégés peut atteindre 3 000.

Une fois triés grossièrement, les techniciens les mettent dans des tubes et les envoient à un laboratoire de l'armée américaine à Fort Meade, dans le Maryland, où les chercheurs continuent de trier les spécimens à la main.

"Les gens deviennent très doués pour reconnaître les moustiques qu'ils voient tous les jours, comme le moustique tigre asiatique typique [Aedes albopictus] ou Aedes aegypti, qui ont des marques noires et blanches distinctes qui ressortent dans les pots", dit Linton.

Crédit photo, Getty Images Légende image, L'Aedes albopictus a été un vecteur de la dengue, de la fièvre jaune et du chikungunya en Asie et est maintenant présent dans presque tous les pays de la planète

Les moustiques qui ne peuvent pas être identifiés visuellement sont envoyés pour un test ADN. C'est ce qui s'est passé en juin 2019.

"En regardant au microscope, il y en avait un qui avait l'air un peu différent. Alors j'ai zoomé dessus", a déclaré Pagac. "Il y avait un motif sur le thorax, à l'arrière, qui était complètement différent de tout ce que j'avais vu auparavant" - ces taches blanches qui attirent l'attention.

Lorsque Pagac et un collègue ont regardé l'espèce, ils ont réalisé qu'il s'agissait de l'Aedes vittatus. "Non seulement c'est une bizarrerie, mais cela pourrait avoir des conséquences assez importantes sur la santé", explique Pagac. Immédiatement, Pagac a téléphoné à Linton.

Crédit photo, Ben Pagac Légende image, L'Aedes vittatus est également un vecteur de la dengue, de la fièvre jaune et du chikungunya et est nouveau sur le continent américain

Le lendemain, les deux hommes étaient dans son laboratoire, près de Washington DC, pour examiner le moustique au microscope.

Pour essayer de déterminer d'où provenaient ces spécimens particuliers, ils ont comparé la signature du code-barres ADN des spécimens à celle d'autres populations d'Aedes vittatus du monde entier - Kenya, Ghana, Inde. Le résultat le plus probable était l'Inde.

"Je savais que ce n'était pas une bonne chose", dit Linton. "Je savais que c'était invasif, qu'on ne l'avait jamais trouvé en Amérique auparavant et que c'est un vecteur très efficace de la dengue, du chikungunya, du zika et de la fièvre jaune.

La découverte du moustique a soulevé une question importante : cet intrus de Guantanamo Bay pourrait-il être le coupable des récentes épidémies de Zika, de dengue ou d'autres maladies transmises par les moustiques qui sont apparues dans les Caraïbes ?

Un monde en mouvement

Pour le savoir, Linton et son équipe ont d'abord dû comprendre comment il est arrivé à Guantanamo.

On sait que des événements naturels tels que les ouragans déplacent les moustiques d'une île des Caraïbes à l'autre. Mais les humains, avec leurs camions, navires et avions, peuvent involontairement transporter de petits vecteurs de maladies comme les moustiques plus loin et plus vite que n'importe quelle tempête.

Crédit photo, Getty Images Légende image, Les humains peuvent involontairement transporter des moustiques porteurs de maladies dans le monde entier

Linton et Pagac savaient également qu'Aedes vittatus était ce que les entomologistes appellent un "éleveur de conteneurs".

"Leurs œufs peuvent tolérer la dessiccation, ils peuvent être déplacés - et dès qu'ils touchent l'eau, ils en sortent", dit Linton. "Et si le climat est chaud et humide, ils survivront."

Ce trait rappelle à Linton une autre espèce de moustique qui s'est répandue de la même manière au cours des 40 dernières années : Aedes albopictus, le moustique tigre d'Asie. En Asie du Sud-Est, il avait été un vecteur de la dengue, de la fièvre jaune et du chikungunya. Puis, en 1979, certains de ses œufs ont été transportés par inadvertance en Albanie sur une cargaison de pneus usagés, qui traînent souvent dans les dépotoirs ou les ports pour y recueillir de l'eau - l'habitat idéal pour l'éclosion des œufs de moustiques. "Depuis, le moustique a voyagé et s'est établi dans presque tous les pays du monde", déclare Linton.

Tout d'un coup, des continents entiers ont été infestés par un nouveau vecteur de zoonoses existantes. L'Afrique avait déjà l'Aedes aegypti, qui peut également transmettre la dengue, la fièvre jaune, le chikungunya et le Zika, dit Linton. "Vous avez donc maintenant deux vecteurs massifs au même endroit. Les chances de maintenir une épidémie deviennent de plus en plus élevées".

Linton et ses collègues pensent que la même chose peut maintenant se produire avec l'Aedes vittatus. Après tout, Cuba est une île - et les conteneurs maritimes sont le moyen idéal pour transporter non seulement des marchandises, mais aussi, par inadvertance, des œufs de moustiques.

Stopper le vitatus

Dès l'identification du moustique, le personnel de l'unité de médecine préventive de la marine américaine à Guantanamo Bay a commencé à pulvériser chaque semaine deux zones résidentielles près de l'endroit où les premiers spécimens ont été trouvés. Ils ont également commencé à collecter d'autres échantillons dans d'autres endroits, en utilisant des pièges spéciaux qui utilisent la glace sèche pour émettre du dioxyde de carbone - qui est ce qui attire les moustiques dans le corps humain - pour piéger plus de moustiques à la fois.

Crédit photo, Alexandra Spring Légende image, Un membre de l'équipe de surveillance prépare des pièges à moustiques à la station de la marine américaine à Guantanamo Bay

Pourtant, les moustiques continuent d'arriver. En décembre 2019, des larves d'Aedes vittatus ont été trouvées dans un bain d'oiseaux à moins de 50 m du site de test initial. Lorsqu'elles ont été métamorphosées par les scientifiques dans un laboratoire, elles ont produit 10 spécimens mâles et sept femelles. Le 24 février 2020, une autre femelle vittatus a été trouvée dans un piège, suivie par quatre autres moustiques le 2 mars, dont un à un kilomètre de l'endroit où les spécimens originaux ont été trouvés.

Le 18 avril, les craintes des scientifiques de voir le moustique proliférer même au-delà de Cuba se sont concrétisées lorsque deux spécimens ont été découverts en République dominicaine, à 260 kilomètres à l'est de Cuba. Plus alarmant encore, ces spécimens ne partageaient pas la même composition moléculaire que ceux de Guantanamo. Ces intrus semblent plutôt avoir été transportés indépendamment depuis l'Asie du Sud-Est.

"Il semblait y avoir une route commerciale mondiale qui faisait entrer ces moustiques dans les Caraïbes", explique Linton. Elle et ses collègues ont créé une "fiche de triche" avec des diagrammes de l'Aedes vittatus et l'ont transmise aux entomologistes des Caraïbes pour qu'ils aident à déterminer si l'espèce s'était propagée. "L'espèce pourrait bien se cacher à la vue de tous dans d'autres îles", écrivent les scientifiques dans leur étude.

"Si elle se trouve en République dominicaine, c'est sans aucun doute à Haïti", dit Linton. "Nous supposons que c'est en Jamaïque, à Porto Rico et peut-être déjà en Floride", ainsi qu'au Texas, en Alabama, en Louisiane et dans le Mississippi.

Crédit photo, Ben Pagac Légende image, Un piège à moustiques est placé sur le terrain dans le cadre du programme de surveillance à Guantanamo Bay

Si les responsables de la santé publique et les départements des ressources naturelles des États n'agissent pas rapidement, ce n'est peut-être qu'une question de temps avant que ces moustiques ne se répandent en Amérique du Nord. Pour cela, il faudra prendre des mesures telles que la destruction des habitats où les moustiques se reproduisent, par exemple en pulvérisant des produits chimiques ou des bactéries dans l'eau lente, en vidant les sources d'eau stagnante ou en installant des dispositifs semblables à des pièges lumineux qui attirent les moustiques et les tuent.

Une des raisons pour lesquelles les moustiques sont si difficiles à contrôler est qu'ils "peuvent s'adapter à l'habitat et aux objets humains", explique Mme Linton. "Nous mettons des bains d'oiseaux dans notre jardin, nous avons des petites piscines pour enfants, et c'est là que se trouve ce moustique".

Pour aggraver les choses, les moustiques Aedes vittatus piquent pendant la journée. Cela signifie que certaines méthodes de protection personnelle auxquelles la plupart des gens pensent - comme fermer les portes, utiliser des moustiquaires sur les lits la nuit, ou se couvrir au crépuscule - sont inefficaces.

Mais selon M. Pagac, la pulvérisation de produits chimiques ne suffit pas à résoudre le problème sous-jacent. Les Américains doivent plutôt s'habituer à intégrer des mesures préventives dans leur vie quotidienne, comme vider régulièrement les piscines pour enfants, les bassins de pots de fleurs et les jouets en plastique.

"C'est comme ça qu'on s'attaque vraiment aux moustiques", explique M. Pagac.

Le changement climatique

Les mouvements militaires ou le transport maritime industriel ont peut-être amené l'Aedes vittatus dans l'hémisphère occidental. Mais le changement climatique accéléré par l'homme aide l'espèce - qui aime le temps chaud et humide, exactement celui que de nombreuses régions connaissent le plus - à continuer de prospérer.

Un moustique pond des œufs environ 36 heures après avoir piqué son hôte et, si ce dernier a été infecté, il peut transmettre le virus. Il produira 100 à 120 œufs qui écloront en étant déjà porteurs de la maladie.

Crédit photo, Ben Pagac Légende image, L'entomologiste Alexandra Spring examine des bandes contenant des œufs de moustiques dans le cadre du programme de surveillance de Guantanamo Bay

Normalement, il peut y avoir six nouvelles générations de moustiques dans une année donnée. Mais cela est en train de changer.

"Ces hivers doux, les saisons plus longues que nous avons - cela signifie que les moustiques ont une chance de faire dix générations au lieu de six", dit Linton. "Cela signifie qu'ils ont plus de temps pour acquérir des virus" avant que l'hiver ne les gèle.

Les humains, cependant, ne sont pas impuissants. Des processus de biosurveillance comme celui de Guantanamo peuvent nous aider à prévoir, puis à nous éloigner, les endroits où les maladies se propagent. Mais à moins que des programmes de biosurveillance solides et coordonnés ne soient financés dans le monde entier, le temps qu'un nouveau vecteur de maladie soit découvert, il sera peut-être trop tard pour s'arrêter, déclare Mme Linton.

Il peut être utile de se concentrer sur les centres de voyage. Ces dernières années, l'Angleterre a connu des cas de "malaria aéroportuaire", c'est-à-dire une malaria apportée par un moustique via un vol. Aujourd'hui, les aéroports du monde entier sont équipés de pièges lumineux. "Aujourd'hui, huit fois plus de patients atteints de paludisme arrivent dans les cliniques et les hôpitaux d'Europe que dans les années 70", écrit M. Shah.

"L'Aedes vittatus est peut-être l'un des rares exemples où nous avons une longueur d'avance", déclare M. Pagac.

En finançant la recherche dans les Caraïbes et en Amérique du Nord, des experts comme M. Pagac estiment que les gouvernements pourraient permettre aux scientifiques de surveiller la propagation de l'espèce et de prévoir la prochaine destination des moustiques.

Ce n'est qu'alors que les gouvernements nationaux et locaux pourront mettre en place des campagnes utilisant des méthodes connues comme la pulvérisation, la vidange des eaux stagnantes et l'incitation des habitants des zones à risque à se protéger en portant des manches longues, des pantalons et des insecticides.

Dans un monde en proie à la crise du Covid-19, ce type d'action peut sembler être un défi difficile à relever. Mais, selon lui et Linton, nous ne devons pas perdre cette occasion d'"arrêter la prochaine".

