Les historiens américains parlent de l'héritage de Donald Trump

By Ritu Prasad

BBC News

Mercredi midi, le mandat du président Donald Trump prend fin. Après quatre ans de tourbillon, quel pourrait être l'héritage d'un président aussi atypique?

Il y a beaucoup de choses à prendre en compte, c'est pourquoi nous avons demandé aux experts de les décomposer pour nous.

Les réponses ont été éditées pour plus de longueur et de clarté.

Sa relation avec l'extrême droite".

Matthew Continetti est boursier de l'American Enterprise Institute et se concentre sur le développement du Parti républicain et du mouvement conservateur américain.

Quel est l'héritage principal de Trump ?

Donald Trump restera dans les mémoires comme le premier président à avoir été visé par deux procédures de destitution. Il a alimenté le mythe du vol de l'élection, a convoqué ses partisans à Washington pour protester contre la certification du vote du Collège électoral, leur a dit que seule la force leur permettrait de reprendre leur pays, et est resté les bras croisés pendant qu'ils prenaient d'assaut le Capitole américain et s'ingéraient dans le fonctionnement du gouvernement constitutionnel.

Lorsque les historiens écriront sur sa présidence, ils le feront à travers la lentille de l'émeute du Capitole.

Ils se concentreront sur la relation complexe de Trump avec la droite, sa gestion atroce de la manifestation meurtrière de Charlottesville en 2017, la montée de l'extrémisme de droite violent pendant son mandat et la propagation virale des théories de conspiration malveillante qu'il a encouragées.

Qu'est-ce que vous distinguez encore ?

Si Donald Trump avait suivi l'exemple de ses prédécesseurs et concédé le pouvoir de manière gracieuse et pacifique, on se souviendrait de lui comme d'un leader populiste perturbateur mais conséquent.

Crédit photo, Getty Images Légende image, Le président Trump a invité plus de deux mille personnes à l'entendre parler, une semaine seulement après son hospitalisation pour le COVID-19

Un président qui, avant la pandémie, a présidé à un boom économique, a réorienté l'opinion américaine sur la Chine, a écarté les chefs terroristes du champ de bataille, a réorganisé le programme spatial, a obtenu une majorité de conservateurs à la Cour suprême des États-Unis et a autorisé l'opération Warp Speed pour produire un vaccin Covid-19 en un temps record.

Un abandon du leadership mondial

Laura Belmonte est professeur d'histoire et doyenne du Virginia Tech College of Liberal Arts and Human Sciences. Elle est spécialiste des relations étrangères et auteur d'ouvrages sur la diplomatie culturelle.

Quel est l'héritage clé de Trump ?

Sa tentative d'abandonner le leadership mondial et de le remplacer par une mentalité plus repliée sur elle-même, semblable à celle de la forteresse. Je ne pense pas qu'il ait réussi, mais la question est de savoir quelle a été l'ampleur des dommages causés à la réputation internationale de l'Amérique - et cela reste à voir.

Le moment qui m'a frappé est la conférence de presse qu'il a tenue avec Vladimir Poutine en 2018 à Helsinki, où il a pris le parti de Poutine contre les services de renseignement américains en ce qui concerne l'ingérence russe dans les élections.

Crédit photo, Getty Images Légende image, Donald Trump et Vladimir Poutine

Je n'arrive pas à imaginer un autre épisode où un président se range clairement du côté d'un adversaire d'une société non démocratique.

C'est aussi très emblématique d'une attaque plus large contre un certain nombre d'institutions multilatérales et de traités et cadres que Trump a déclenchée, comme le retrait de l'accord de Paris sur le climat, le retrait du cadre nucléaire iranien.

Quel autre fait retiendrez vous?

Le fait que Trump ait applaudi le président turc Recep Tayyip Erdogan et le président brésilien Jair Bolsonaro et ait rencontré le Nord-Coréen Kim Jong Un, s'est vraiment mis à l'envers pour aligner les États-Unis sur des régimes qui sont l'antithèse des valeurs que les États-Unis disent vouloir promouvoir. C'est quelque chose qui, à mon avis, était vraiment très particulier.

Un autre aspect est de soustraire les États-Unis à tout rôle vraiment affirmé dans la promotion des droits de l'homme dans le monde, et de modifier le contenu des rapports annuels sur les droits de l'homme du département d'État et de ne pas inclure de nombreux sujets, comme l'égalité des LGBT, par exemple.

Mettre la démocratie à l'épreuve

Kathryn Brownell est professeur d'histoire à l'université de Purdue. Elle se concentre sur les relations entre les médias, la politique et la culture populaire, en mettant l'accent sur la présidence américaine.

Quel est l'héritage clé de Trump ?

De manière générale : Donald Trump, et ses partisans au sein du parti républicain et des médias conservateurs, ont mis la démocratie américaine à l'épreuve d'une manière sans précédent. En tant qu'historien qui étudie l'intersection des médias et de la présidence, il est vraiment frappant de voir comment il a convaincu des millions de personnes que sa version fabriquée des événements est vraie.

- Les trois quarts des électeurs de Trump croient qu'il a gagné

Ce qui s'est passé le 6 janvier au Capitole américain est l'aboutissement de plus de quatre années pendant lesquelles le président Trump a activement fait progresser la désinformation.

Tout comme le Watergate et l'enquête sur la mise en accusation ont dominé les interprétations historiques de l'héritage de Richard Nixon pendant des décennies, je pense que ce moment particulier de l'après-élection sera au premier plan des évaluations historiques de sa présidence.

Quel autre fait retiendrez vous?

La première introduction de la notion de "faits alternatifs" par Kellyanne Conway, quelques jours à peine après le début de l'administration Trump, lors d'une dispute sur la taille de la foule inaugurale entre Trump et Barack Obama.

Les présidents du XXe siècle ont eu de plus en plus recours à des mesures sophistiquées pour interpréter les politiques et les événements de manière favorable et pour contrôler le discours médiatique de leur administration. Mais l'affirmation selon laquelle l'administration avait le droit de disposer de ses propres faits alternatifs allait bien au-delà de la manipulation, préfigurant finalement la manière dont l'administration Trump allait gouverner par la désinformation.

Crédit photo, Getty Images

Trump a exploité la puissance des médias sociaux et a brouillé les frontières entre le divertissement et la politique de manière à contourner les critiques et à se connecter directement à ses partisans de manière non filtrée.

Franklin Roosevelt, John F Kennedy et Ronald Reagan ont également utilisé les nouveaux médias et le style des célébrités pour se connecter directement au peuple de cette manière non filtrée, transformant finalement les attentes et les opérations de la présidence qui ont ouvert la voie à Trump.

Remodeler le système judiciaire".

Mary Frances Berry est professeur d'histoire américaine et de pensée sociale à l'Université de Pennsylvanie, où elle se consacre à l'histoire du droit et à la politique sociale. De 1980 à 2004, elle a été membre de la Commission américaine des droits civils.

Quel est l'héritage principal de Trump ?

Dans ce qu'il a fait avec les juges, Trump a apporté un changement durable au cours des 20 prochaines années, 30 ans dans la façon dont les politiques résisteront aux tests juridiques et comment elles pourront être mises en œuvre - peu importe ce que propose un président ou une administration en particulier.

Les tribunaux sont contrôlés par des personnes nommées par les républicains. Parfois, les juges nous surprennent, mais dans la plupart des cas, les preuves historiques montrent qu'ils font à peu près ce que leur politique et leurs antécédents disent qu'ils feront.

Crédit photo, Getty Images Légende image, Trump applaudit la nouvelle présidente de la Cour suprême, Amy Coney Barrett

Quel autre fait retiendrez vous?

Lorsqu'il a soutenu ce paquet de mesures qui ont aidé certaines personnes de la communauté noire, comme First Step, en graciant les gens en même temps qu'il a soutenu un amendement dans la loi de crédits qui a donné pour la première fois tout un tas d'argent aux collèges et universités historiquement noirs.

Il a rassemblé tous ces éléments, et a mis en place le premier programme de relance pour s'assurer que les hommes d'affaires et les entrepreneurs noirs obtiennent certains des prêts qu'ils avaient du mal à obtenir auparavant.

L'effet de tout cela, que nous verrons au fil du temps, a été qu'à mi-parcours, beaucoup plus de jeunes hommes noirs ont voté pour Trump qu'auparavant. Et si c'est une tendance, cela pourrait aider le parti républicain.

M. Trump a également fait des commentaires très virulents sur les Noirs et les autres personnes de couleur, et a tenté de faire échouer les protestations contre les abus de la police en faisant appel à sa base suprémaciste blanche par d'autres moyens.

Son impact durable sur les relations raciales dépend de ce que l'administration Biden fait en matière de politique, de guérison et de la durée de la pandémie et du ralentissement économique.

Contester l'élection de 2020

Margaret O'Mara est professeur d'histoire à l'université de Washington. Elle se consacre à l'histoire politique, économique et métropolitaine des États-Unis modernes.

Quel est l'héritage clé de Trump ?

La contestation d'une victoire électorale de Joe Biden, très claire sur le plan constitutionnel et numérique.

Nous avons connu de nombreuses transitions vraiment désagréables. Herbert Hoover a été incroyablement désagréable au sujet de sa perte de l'élection, mais il a quand même pris la voiture pour descendre Pennsylvania Avenue lors de l'investiture de son successeur. Il n'a pas parlé à Franklin Roosevelt tout le temps, mais il y a quand même eu un transfert de pouvoir pacifique.

Trump est une manifestation des forces politiques qui sont en mouvement depuis un demi-siècle ou plus. Un point culminant de ce qui se passait non seulement au sein du parti républicain, mais aussi du parti démocrate et plus largement dans la politique américaine - une sorte de désillusion à l'égard du gouvernement, des institutions et de l'expertise.

Quel autre fait retiendrez vous?

L'une des choses qui le distingue vraiment est qu'il est l'un des rares présidents qui a été élu sans avoir exercé de fonction élective auparavant.

Crédit photo, Getty Images Légende image, Trump n'avait pas éxercé de fonction élective avant la présidence

L'atout peut disparaître, mais il y a cette grande frustration à l'égard de l'establishment, au sens large. Quand on se sent impuissant, on vote pour quelqu'un qui promet de tout faire différemment et c'est ce qu'a fait Trump.

Une présidence est également faite par les personnes que le président nomme, et beaucoup de mains républicaines expérimentées n'ont pas été invitées à rejoindre l'administration dès le premier tour.

Au fil du temps, son administration s'est réduite à une bande de loyalistes qui ne sont vraiment pas très expérimentés et qui ne sont pas idéologiquement intéressés par une gouvernance sage de la bureaucratie. Ce qui s'est passé dans les entrailles de la bureaucratie va être un lent travail de reconstruction.

Résister à la Chine

Saikrishna Prakash est professeur à la faculté de droit de l'université de Virginie, où il se concentre sur le droit constitutionnel, le droit des relations étrangères et les pouvoirs présidentiels.

Quel est l'héritage principal de Trump ?

Les derniers jours de son administration sont les plus conséquents, car il exerce un contrôle sur ses partisans les plus dévoués et il parle de se représenter.

Il a forcé les gens à considérer ce que la présidence est devenue d'une manière qui n'était pas vraie, je pense, ni sous l'administration Bush ni sous celle d'Obama. Des questions comme le 25e amendement et la destitution n'ont pas été abordées depuis Bill Clinton, vraiment.

Il est possible que les gens, lorsqu'ils pensent à la présidence, adoptent une position différente, sachant que quelqu'un comme Trump pourrait venir.

Il est possible que le Congrès délègue moins de pouvoirs au président et lui enlève une partie de son autorité.

Quoi d'autre vous semble intéressant ?

Le président Trump a démontré qu'il y a une opposition à beaucoup de ces accords commerciaux et qu'il y a des gens qui sont prêts à voter pour ceux qui nous sortiront de ces accords commerciaux ou les rendront plus équitables.

Il a également laissé entendre que la Chine a profité des États-Unis d'une manière préjudiciable à notre sécurité économique et nationale - et je pense qu'il y a un consensus derrière ce point de vue. Personne ne veut être accusé d'être mou envers la Chine, alors que personne ne se soucie de savoir si vous êtes "mou" envers le Canada, n'est-ce pas ?

Je pense que les gens vont être plus durs ou du moins à dire qu'ils sont plus durs avec la Chine.