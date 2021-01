Investiture de Biden : Quelles seront les premières actions du nouveau locataire de la Maison Blanche ?

Joe Biden a passé 50 ans en politique pour atteindre ce moment, mais il n'aurait jamais pu s'attendre à ce que des défis aussi importants se présentent à lui dès son premier jour aux commandes. Quelles sont ses priorités ?

Il va commencer par une série de décrets pendant dix jours.

Il s'agit de directives présidentielles qui ne nécessitent pas l'approbation du Congrès.

En haut de la liste figurent l'annulation d'une interdiction de voyager controversée, imposée par son prédécesseur Donald Trump contre des pays qu'il considérait comme une menace pour la sécurité, et la réintégration de l'accord de Paris sur le climat.

Voici ce que nous savons d'autre sur les dossiers qui exigent l'attention immédiate du nouveau président.

Lutte contre la pandémie de coronavirus

Masquer l'Amérique

Le coronavirus a tué plus de 400 000 personnes aux États-Unis. La pandémie et ses vastes répercussions seront la priorité absolue de la nouvelle administration.

M. Biden l'a qualifiée de "l'une des plus importantes batailles auxquelles notre administration sera confrontée" et s'est engagé à mettre immédiatement en œuvre sa stratégie Covid.

L'une de ses premières mesures sera une action de l'exécutif exigeant le port de masques dans les espaces fédéraux de tout le pays et lors des déplacements entre les États.

Cependant, rien ne garantit que les gouverneurs des États qui se sont jusqu'à présent opposés au port de masques changeront soudainement d'avis - il semble qu'aucune autorité légale n'accorde à un président le pouvoir d'instaurer une règle sur le port de masques à l'échelle nationale.

M. Biden semble avoir concédé ce point et dit qu'il essaiera personnellement de persuader les gouverneurs de changer d'avis.

Crédit photo, Los Angeles Times via Getty Images Légende image, Biden devra convaincre les gouverneurs d'imposer le port du masque sur le territoire national

S'ils ne sont pas réceptifs, il s'est engagé à appeler les maires et les responsables municipaux pour les gagner à la cause. Il n'y a pas non plus de mot sur la façon dont un mandat sera appliqué.

100 millions de doses de vaccin en 100 jours

M. Biden veut accélérer le déploiement du vaccin avec pour objectif ultime de vacciner 100 millions de personnes avec au moins une première dose contre le Covid au cours de ses 100 premiers jours de mandat. Une partie du plan d'accélération consiste à libérer toutes les doses de vaccin disponibles au lieu d'en garder une partie en réserve pour la deuxième dose nécessaire.

Crédit photo, Getty Images Légende image, Badges pour les personnes qui ont été vaccinées sur le site de vaccination du stade de Gillette le 15 janvier 2021 à Foxborough, Massachusetts

Il doit également prendre des mesures exécutives pour développer et déployer des tests rapides et mettre en place une chaîne nationale d'approvisionnement en équipements, médicaments et équipements de protection individuelle (EPI).

Revenir dans l'OMS

Il s'est engagé à revenir sur la décision de faire sortir les États-Unis de l'Organisation mondiale de la santé (OMS).

M. Trump a annoncé des plans au cours de l'été pour retirer le pays de l'OMS, l'accusant de mal gérer le Covid après l'apparition du virus en Chine et disant qu'il n'a pas réussi à faire "des réformes très nécessaires".

Décrets - M. Biden prévoit une rafale de mesures dans les deux premières semaines après son entrée en fonction. En voici quelques-uns :

- Un retour des États-Unis à l'accord de Paris sur le climat - le pacte mondial sur la réduction des émissions de carbone

- Abroger l'interdiction controversée de voyager dans les pays à majorité musulmane

- Obligation de porter des masques sur les propriétés fédérales et lors de voyages entre États

- Une extension des restrictions nationales sur les expulsions et les saisies dues à la pandémie

- Poursuite de la suspension des paiements des prêts étudiants mise en place pendant la pandémie

Mesures économiques

Allègement pour les locataires et les propriétaires

L'équipe de M. Biden a déclaré qu'il avait des plans immédiats pour prolonger un moratoire sur les expulsions et les saisies de prêts immobiliers - qui ont tous deux été interrompus au début de la pandémie - ainsi que l'interruption actuelle des paiements des prêts étudiants fédéraux et des intérêts.

L'équipe de transition de M. Biden a déclaré qu'il prévoit d'ordonner aux agences du Cabinet cette semaine de "prendre des mesures immédiates pour apporter une aide économique aux familles de travailleurs", sans toutefois donner plus de détails.

1,9 milliard de dollars pour l'économie américaine

La semaine dernière, M. Biden a annoncé un plan de relance de 1,9 milliard de dollars (9,4 milliards de Fcfa) pour l'économie américaine victime du coronavirus, déclarant qu'"une crise de profonde souffrance humaine est en vue et qu'il n'y a pas de temps à perdre".

Crédit photo, The Boston Globe via Getty Images Légende image, Les locataires et petits propriétaires veulent une protection plus forte contre les expulsions

S'il est adopté par le Congrès, il comprendra des paiements directs de 1 400 dollars (758.548 Fcfa) à tous les Américains. Il a également prévu des fonds pour aider les écoles à rouvrir en toute sécurité, ce qu'il souhaite faire dans les 100 premiers jours.

Il s'ajoutera à un plan de relance de 900 milliards de dollars, attendu depuis longtemps, que le Congrès a adopté en décembre et que M. Biden a qualifié d'"acompte" sur le plan plus vaste proposé.

Il est probable que les législateurs républicains s'opposent à certaines parties du projet de loi, qui ajouteront une dette supplémentaire à ce que les États-Unis ont déjà dépensé pour faire face à la pandémie - et M. Biden aura besoin d'un soutien bipartite pour ce plan.

Les démocrates contrôlent actuellement les deux chambres du Congrès, mais seulement avec des marges étroites.

Mettre fin aux réductions d'impôts jugées injustes

L'aide Covid n'est pas la seule priorité de l'agenda économique du futur président. Il s'est engagé à se débarrasser des réductions d'impôts signées par M. Trump dès son entrée en fonction.

M. Trump a adopté ces réductions en 2017, au début de sa présidence, et l'équipe de M. Biden affirme qu'elles récompensent injustement les Américains les plus riches et favorisent les grandes entreprises au détriment des petites.

M. Biden a également déclaré qu'il doublerait rapidement les impôts que les entreprises américaines paient sur les bénéfices réalisés à l'étranger - une partie de sa campagne "Made in America" - ce qui s'ajouterait à une augmentation de l'impôt sur les sociétés.

Sa législation en matière de politique fiscale devra être adoptée par le Congrès.

Environnement et changement climatique

De retour dans l'Accord de Paris

Une autre initiative que M. Biden a déclaré vouloir prendre dès le premier jour de son mandat est le retour des Etats Unis dans l'accord de Paris sur le climat, un accord mondial dont l'objectif est de maintenir les températures en dessous de 2,0°C (3,6°F) par rapport à l'époque préindustrielle et de "s'efforcer de les limiter" encore plus, à 1,5°C.

Son prédécesseur a retiré les États-Unis de l'accord de 2015 - il est devenu officiel le 4 novembre - ce qui en fait la première nation au monde à le faire.

M. Biden s'est également engagé à "relever la barre" et à viser des normes plus élevées en matière de mesures d'atténuation du changement climatique, et à convoquer un sommet mondial sur le climat dans les 100 premiers jours de son mandat.

M. Biden a déclaré qu'il souhaitait travailler avec le Congrès pour promulguer cette année une législation qui permettra aux États-Unis d'atteindre des émissions nettes nulles d'ici 2050.

Crédit photo, AFP via Getty Images

Annulation de l'oléoduc Keystone XL

Dans une démarche qui a déjà suscité l'inquiétude chez ses voisins du nord, M. Biden aurait l'intention d'annuler immédiatement le permis transfrontalier pour le controversé pipeline Keystone XL, un projet prévu à partir des sables bitumineux de la province canadienne de l'Alberta, à travers le Montana et le Dakota du Sud, pour rejoindre un pipeline existant au Texas.

Faire reculer les déréglementations

Un autre point à l'ordre du jour est un retournement de situation sur une grande partie de l'héritage de M. Trump en matière de déréglementation climatique et énergétique, comme l'assouplissement des objectifs d'émissions des véhicules.

M. Biden a déclaré qu'il négocierait de nouvelles limites d'émissions "rigoureuses" pour les voitures et les véhicules lourds, afin de conserver 30 % des terres et des eaux américaines d'ici 2030, d'interdire tout nouveau forage sur les terres publiques et de fermer la Réserve faunique nationale de l'Arctique au forage.

Crédit photo, AFP via Getty Images

La nouvelle administration déclare qu'elle prévoit également de mettre en place des limites "agressives" de pollution au méthane pour les opérations pétrolières et gazières et d'interdire toute nouvelle location de pétrole et de gaz sur les terres et les eaux publiques.

Politique d'immigration

Suppression de l'interdiction de voyager

L'interdiction de voyager, signée par M. Trump sept jours seulement après son entrée en fonction en janvier 2017, sera l'une des premières politiques à être annulée.

Crédit photo, AFP

L'interdiction excluait initialement les personnes originaires de sept pays à majorité musulmane, mais la liste a été modifiée à la suite d'une série de contestations judiciaires.

Elle restreint désormais les citoyens d'Iran, de Libye, de Somalie, de Syrie, du Yémen, du Venezuela et de Corée du Nord.

Une voie vers la citoyenneté

Dans un autre engagement majeur en matière d'immigration, M. Biden a déclaré qu'il enverrait rapidement au Congrès un projet de loi établissant une voie vers la citoyenneté pour plus de 11 millions d'immigrants sans papiers.

"Et tous ces soi-disant rêveurs, ces enfants du programme Daca (Deferred Action for Childhood Arrivals), ils vont être immédiatement certifiés à nouveau pour pouvoir rester dans ce pays et s'engager sur la voie de la citoyenneté", a-t-il déclaré fin octobre.

Vers la fin de l'élection, la campagne a annoncé que M. Biden allait créer un groupe de travail pour réunir quelque 545 enfants migrants séparés de leurs parents à la frontière sud des États-Unis.

En décembre, l'équipe de M. Biden a admis qu'il lui faudrait plus de temps pour faire reculer l'une des politiques de M. Trump, les protocoles de protection des migrants qui obligent des milliers de demandeurs d'asile à attendre au Mexique les audiences des tribunaux américains de l'immigration.

Les fonctionnaires affirment qu'il faudra environ six mois pour respecter l'engagement pris le premier jour.

Mettre fin à la construction de murs à la frontière

Crédit photo, AFP via Getty Images Légende image, Le président américain Donald Trump visite et signe une section du mur de la frontière entre les États-Unis et le Mexique

M. Biden s'est engagé à arrêter la construction d'un projet synonyme de la présidence de M. Trump - le mur frontalier entre les États-Unis et le Mexique. Sa campagne avait qualifié ce projet de "gaspillage d'argent" qui "détourne des ressources essentielles des vraies menaces".

L'administration affirme qu'elle va plutôt détourner les fonds fédéraux vers des efforts tels que de nouvelles mesures de contrôle aux frontières.

Réforme de la justice pénale et raciale

La quatrième crise est la plus importante au niveau national, avec celle de Covid, de l'économie et du climat, et M. Biden affirme qu'il doit s'y attaquer rapidement.

Certaines de ces politiques - comme la lutte contre les disparités raciales dans le domaine du logement et des soins de santé - recoupent ses autres projets.

Il a promis de mettre en place un organe national de surveillance de la police pour aider à réformer les services de police au cours de ses 100 premiers jours de mandat, bien que les détails de ce plan ne soient pas dévoilés.

Il a déclaré qu'il souhaitait une adoption rapide par le Congrès de la "Safe Justice Act", qui comprend des mesures sur la réforme des peines minimales obligatoires et l'augmentation du financement de la police de proximité.

Protection des LGBT

Il a également pris des engagements envers la communauté LGBT, comme l'affectation de ressources à la prévention de la violence contre les transsexuels, la levée de l'interdiction de servir dans l'armée et le rétablissement de l'orientation des élèves transsexuels dans les écoles.

Une autre priorité est l'adoption de la loi sur l'égalité, qui ajouterait l'orientation sexuelle et l'identité de genre aux lois fédérales existantes sur les droits civils, bien que la vitesse à laquelle il pourra adopter cette loi reste incertaine.

Rassurer les alliés des États-Unis

Le nouveau président déclare qu'il prévoit de tendre rapidement la main aux alliés des États-Unis pour restaurer les relations et promettre que "l'Amérique vous soutient", en disant que les États-Unis doivent "prouver au monde qu'ils sont prêts à diriger à nouveau - non seulement avec l'exemple de notre puissance mais aussi avec la puissance de notre exemple".

Il a déclaré que dès son premier jour dans le bureau ovale, il s'adresserait aux alliés de l'OTAN en leur disant "nous sommes de retour et vous pouvez à nouveau compter sur nous".