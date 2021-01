Comment la personnalité change avec l'âge

Zaria Gorvett

BBC Future

Crédit photo, Getty Images Légende image, Les recherches suggèrent que le stéréotype des personnes âgées grincheuses et maussades doit être révisé.

"Monsieur le Président, je veux soulever un problème qui, je pense, est latent depuis deux ou trois semaines et le formuler spécifiquement en termes de sécurité nationale..." dit le journaliste Henry Trewhitt, alors qu'il pose sur le président Ronald Reagan un regard ferme et sérieux.

Octobre 1984; Ronald Reagan multiplie les débats, luttant pour rester en fonction pour un second mandat.

Il a déjà obtenu de mauvais résultats face à son principal rival quelques semaines auparavant.

On murmure qu'à 73 ans, il est tout simplement trop vieux pour ce poste.

A ne pas manquer sur BBC Afrique :

À l'époque, Reagan est déjà le plus vieux président des États-Unis de l'histoire - un record battu par Donald Trump (74 ans) et qui sera dépassé par Joe Biden, 78 ans.

Uneblagueet un raz-de-marée

Trewhitt voulait savoir si Regan avait des doutes sur sa capacité à fonctionner dans des circonstances stressantes ?

"Pas du tout, M. Trehwitt", répond Reagan en gardant le sourire.

Crédit photo, Getty Images Légende image, En 1984, Regan était le plus vieux président américain de tous les temps

"Et je veux que vous sachiez que je ne ferai pas non plus de l'âge un enjeu de cette campagne - je ne vais pas exploiter, à des fins politiques, la jeunesse et l'inexpérience de mon adversaire".

Sa réponse a été accueillie par des rires et des applaudissements bruyants - et a précédé une victoire écrasante aux élections.

La boutade de Reagan contenait cependant plus de vérité qu'il ne le pensait.

Il n'avait pas seulement de l'expérience de son côté, il aurait aussi une "personnalité mature".

Lire aussi :

Une mystérieuse évolution

Nous connaissons tous les transformations physiques qu'entraîne le vieillissement : la peau perd son élasticité, les gencives se rétractent, le nez pousse, des poils poussent à des endroits particuliers - tout en disparaissant complètement des autres - et les précieux centimètres de hauteur auxquels nous nous accrochons commencent à s'effacer.

Aujourd'hui, après des décennies de recherche sur les effets du vieillissement, les scientifiques découvrent un autre changement, plus mystérieux.

Crédit photo, Getty Images Légende image, Si nos personnalités changent constamment, elles le font par rapport à ceux qui nous entourent

"La conclusion est exactement la suivante : nous ne sommes pas la même personne pendant toute notre vie", affirme René Mõttus, psychologue à l'université d'Édimbourg.

La plupart d'entre nous aimeraient penser que notre personnalité est relativement stable tout au long de notre vie. Mais les recherches suggèrent que ce n'est pas le cas.

Nos traits de caractère sont en constante évolution, et lorsque nous avons atteint 70 ou 80 ans, nous avons déjà subi une transformation importante.

La modification progressive de nos personnalités présente des avantages surprenants.

Nous devenons plus consciencieux et agréables, et moins névrosés.

Les niveaux des traits de personnalité du "triangle noir", du machiavélisme, du narcissisme et de la psychopathie ont également tendance à baisser - et avec eux, notre risque de comportements antisociaux tels que la criminalité et la toxicomanie.

Crédit photo, Getty Images Légende image, La plupart d'entre nous aimeraient penser que notre personnalité est relativement stable tout au long de notre vie. Mais les recherches suggèrent que ce n'est pas le cas.

Des recherches ont montré que nous devenons des individus plus altruistes et plus confiants. Notre volonté augmente et nous développons un meilleur sens de l'humour.

Enfin, les personnes âgées ont plus de contrôle sur leurs émotions.

C'est sans doute une combinaison gagnante - et qui suggère que le stéréotype des personnes âgées comme étant grincheuses et râleuses a besoin d'être révisé.

Lire aussi :

Nos personnalités sont fluides et malléables

Loin de se figer dans l'enfance, ou vers l'âge de 30 ans - comme les experts l'ont pensé pendant des années - il semble que nos personnalités soient fluides et malléables.

"Les gens deviennent plus gentils et plus adaptés socialement", explique Mõttus.

"Ils sont de plus en plus capables d'équilibrer leurs propres attentes de la vie avec les exigences de la société".

Les psychologues appellent "maturation de la personnalité" le processus de changement qui se produit à mesure que nous vieillissons.

Crédit photo, Getty Images Légende image, Les personnes qui ont une meilleure maîtrise de soi ont plus de chances d'être en bonne santé plus tard dans la vie

C'est un changement graduel et imperceptible qui commence à l'adolescence et se poursuit au moins jusqu'à la huitième décennie de notre existence sur la planète.

Curieusement, il semble être universel : la tendance se retrouve dans toutes les cultures humaines, du Guatemala à l'Inde.

"Il est généralement controversé de porter des jugements de valeur sur ces changements de personnalité", explique Rodica Damian, psychologue sociale à l'université de Houston.

"Mais en même temps, nous avons la preuve qu'ils sont bénéfiques".

Par exemple, une faible stabilité émotionnelle a été liée à des problèmes de santé mentale, à des taux de mortalité plus élevés et au divorce.

En attendant, Damian explique que le partenaire d'une personne très consciencieuse sera probablement plus heureux, car il sera plus enclin à faire la vaisselle à temps et moins susceptible de tromper son partenaire.

Lire aussi :

Un côté plus stable de nos personnalités

Il s'avère que, si notre personnalité évolue dans une certaine direction avec l'âge, notre situation par rapport aux autres personnes du même groupe d'âge tend à rester assez stable.

Par exemple, le niveau de névrose d'une personne est susceptible de diminuer globalement, mais les personnes qui étaient très névrosées à 11 ans restent généralement les plus névrosés à 81 ans.

"Il y a un noyau de ce que nous sommes en ce sens que nous maintenons notre position par rapport aux autres personnes dans une certaine mesure", dit Damian.

"Mais par rapport à nous-mêmes, nos personnalités ne sont pas figées, nous pouvons changer".

Comment ces changements de personnalité se développent-ils ?

Parce que la maturation de la personnalité est universelle, certains scientifiques pensent que, loin d'être un effet secondaire accidentel du fait d'avoir eu plus de temps pour apprendre les règles, les façons dont nos personnalités changent peuvent être programmées génétiquement - peut-être même façonnées par les forces de l'évolution.

En revanche, d'autres experts pensent que nos personnalités sont en partie forgées par des facteurs génétiques, puis sculptées par les pressions sociales au cours de notre vie.

Par exemple, les recherches de Wiebke Bleidorn, psychologue de la personnalité à l'université de Californie, ont montré que, dans les cultures où les gens sont censés grandir plus rapidement - se marier, commencer à travailler, avoir des responsabilités d'adulte - leur personnalité a tendance à mûrir à un âge plus jeune.

Crédit photo, Getty Images Légende image, Les scientifiques ont découvert que dans les cultures où les gens sont censés grandir plus rapidement - se marier, commencer à travailler et avoir des responsabilités d'adulte - leur personnalité a tendance à mûrir à un plus jeune âge.

"Les gens sont en quelque sorte obligés de changer de comportement et, avec le temps, de devenir plus responsables. Nos personnalités changent pour nous aider à faire face aux défis de la vie", dit Damian.

Mais que se passe-t-il lorsque nous atteignons un âge très avancé ?

Il y a deux façons possibles d'étudier comment nous changeons au cours de notre vie.

La première consiste à prendre un grand groupe de personnes d'âges différents, puis de voir en quoi leur personnalité est différente.

Un problème avec cette stratégie est qu'il est facile de confondre accidentellement des traits générationnels qui ont été sculptés par la culture d'une époque particulière - comme la pudibonderie ou une adoration inexplicable des crèmes pâtissières et du sherry - avec des changements qui se produisent au fur et à mesure que l'on vieillit.

Lire aussi :

Une célèbre étude à long terme

L'alternative est de prendre le même groupe de personnes et de les suivre au fur et à mesure qu'elles grandissent.

C'est exactement ce qui s'est passé avec la Lothian Birth Cohort - un groupe de personnes en Écosse dont les traits de personnalité et l'intelligence ont été examinés en juin 1932 ou en juin 1947, alors qu'elles étaient encore à l'école.

À l'époque, ils avaient environ 11 ans.

Avec des collègues de l'université d'Édimbourg, Mõttus a retrouvé des centaines de ces mêmes personnes alors qu'elles avaient 70 ou 80 ans, et leur a fait passer deux autres tests identiques, à plusieurs années d'intervalle.

Crédit photo, Getty Images Légende image, Une célèbre étude menée auprès de personnes en Écosse a montré des résultats remarquablement différents pour deux générations de sujets

"Parce que nous avions deux cohortes différentes de personnes, et que toutes deux ont été mesurées à deux reprises, nous avons pu utiliser les deux stratégies en même temps", explique Mõttus.

Nous avons eu de la chance, car les résultats étaient remarquablement différents pour les deux générations.

Alors que les personnalités du groupe des plus jeunes sont restées plus ou moins les mêmes dans l'ensemble, celles du groupe des plus âgés ont commencé à se modifier, de sorte qu'en moyenne, ils sont devenus moins ouverts et extravertis, ainsi que moins agréables et consciencieux.

Les changements bénéfiques qui s'étaient produits tout au long de leur vie ont commencé à s'inverser.

Lire aussi :

"Je pense que cela a du sens, parce qu'avec l'âge, les choses commencent à se produire plus rapidement", déclare Mõttus, qui souligne que la santé de ces personnes a peut-être décliné et qu'elles ont probablement commencé à perdre des amis et des parents.

"Cela a un certain impact sur leur engagement actif dans le monde".

Personne n'a encore cherché à savoir si cette tendance se poursuivrait lorsque l'on atteignait la centaine.

Des recherches sur les centenaires japonais ont montré qu'ils ont tendance à obtenir des scores élevés pour leur conscience, leur extraversion et leur ouverture d'esprit, mais il est possible qu'ils aient eu davantage de ces caractéristiques au départ - ce qui a peut-être même contribué à leur longévité.

Crédit photo, Getty Images Légende image, Notre personnalité est intrinsèquement liée à notre bien-être au fur et à mesure que nous vieillissons.

En fait, nos personnalités sont intrinsèquement liées à notre bien-être à mesure que nous vieillissons.

Par exemple, les personnes qui ont une meilleure maîtrise de soi ont plus de chances d'être en bonne santé plus tard dans la vie, les femmes qui présentent des niveaux élevés de névrose sont plus susceptibles de ressentir des symptômes pendant la ménopause, et un certain degré de narcissisme a été associé à des taux plus élevés de solitude, ce qui est en soi un facteur de risque pour un décès plus précoce.

À l'avenir, comprendre comment certains traits sont liés à notre santé - et comment nous pouvons nous attendre à ce que notre personnalité évolue tout au long de notre vie - pourrait aider à prédire qui est le plus à risque de certains problèmes de santé, et à intervenir à temps.

Le fait de savoir que nos personnalités évoluent tout au long de notre vie, que nous le voulions ou non, est une preuve utile de leur malléabilité.

"Il est important que nous le sachions", dit Damian.

"Maintenant, nous voyons que nos personnalités peuvent s'adapter, et cela nous aide à faire face aux défis que la vie nous lance", ajoute-t-elle.