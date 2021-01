Wikipédia à 20 ans : l'encyclopédie en cinq articles

Trois visages de Wikipédia : Jimmy Wales, Gladys West et le président George W Bush

Le 15 janvier 2001, deux entrepreneurs américains - Jimmy Wales et Larry Sanger - ont lancé une encyclopédie en ligne.

C'est la 15e destination la plus populaire sur le web, elle est disponible dans plus de 300 langues et est gérée par une communauté d'éditeurs bénévoles.