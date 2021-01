Amanda Gorman : à la découverte de la poétesse de l'investiture de Joe Biden

Son poème, "The Hill We Climb" (La colline que nous gravissons), est une nouvelle composition dont elle espère qu'elle "parlera au moment présent" et "rendra justice à cette époque".

Défaut d'élocution

Elle a publié son premier livre, "The One for Whom Food Is Not Enough" (Celui pour qui la nourriture ne suffit pas), en 2015 et publiera un livre d'images, "Change Sings" (Le changement chante), plus tard cette année.