La mode à l'investiture : du violet, des perles et des gants

Par Ritu Prasad

BBC News

Crédit photo, Getty Images

Des politiciens en perles, la couleur mauve et des gants chauds en laine - voilà quelques-unes des choses préférées de Washington lors de l'investiture de 2021.

Les dirigeants américains étant sous les feux de la rampe lors de l'investiture - et sur la scène mondiale -, quelque fois leur tenue vestimentaire en dit plus long que leurs discours.

Lauren Rothman, consultante en mode basée à Washington, explique que les Américains se sont toujours intéressés à ce que les dirigeants politiques portaient lors des célébrations d'investiture.

Et en 2021, avec une pandémie et une crise économique en cours, ainsi que la prestation de serment de la première femme vice-présidente, les choses semblent "encore plus chargées".

Tout est une question d'optique pour les personnes qui s'intéressent à la mode politique, explique Mlle Rothman, qui aide à styliser les politiciens pour les événements, y compris les investitures passées.

Voyons donc à quel point la foule de l'investiture de cette année a été révélatrice, des Biden à Bernie Sanders, avec l'aide de quelques vrais experts de la mode.

Crédit photo, AFP via Getty Images

Kamala Harris et Doug Emhoff

L'ensemble violet de la vice-présidente Kamala Harris a déjà fait son effet.

"Symboliquement, c'est une couleur bipartisane car elle marie le rouge [républicain] et le bleu [démocrate]", explique Mlle Rothman, qui note qu'un certain nombre d'élus ou de conjoints ont opté pour le violet aujourd'hui.

Mais ce n'est pas la seule raison pour laquelle le violet a une place particulière pour les femmes américaines en politique. Les suffragettes portaient souvent cette couleur dans les années 1900 lorsqu'elles faisaient campagne pour le droit de vote des femmes.

Le professeur Elka Stevens, coordinateur du programme de design de mode à l'université d'Howard, note également que c'est une couleur importante dans la communauté noire - une couleur également liée à l'expérience chrétienne.

Le collier de perles de Mme Harris fait également référence à une tradition de sa sororité Alpha Kappa Alpha, la plus ancienne sororité entièrement noire des États-Unis.

Légende vidéo, Kamala Harris: La nouvelle vice-présidente américaine

Si l'on additionne tout cela, le choix de perles de Mme Harris et d'un manteau violet de Christopher John Rogers à la coupe pointue a été "un excellent premier élément de construction de l'héritage de la façon de ressembler à une femme au pouvoir", dit Mlle Rothman.

Mme Biden et Mme Harris ont également pris soin de choisir des marques américaines émergentes pour leur look d'investiture. La tenue de Mme Harris, de la tête aux pieds, a mis en valeur des créateurs afro-américains.

Et nous ne pouvons pas non plus oublier Doug Emhoff, le "premier second gentleman" de l'Amérique.

"Il a choisi de faire tout ce qu'il fallait, c'est-à-dire ne pas se distraire et s'intégrer parfaitement", explique Mlle Rothman.

Crédit photo, Getty Images

Michelle Obama

On ne peut pas parler de mode politique sans évoquer Michelle Obama.

Son pull Sergio Hudson violet, son pantalon palazzo et son manteau, ainsi que ses cheveux parfaitement bouclés, n'ont pas déçu les fans de l'ancienne première dame.

"Le code vestimentaire et les attentes sont différents pour les femmes qui sont premières dames et pour celles qui ne le sont pas, comme les femmes élues", explique Mlle Rothman.

En dévoilant ses bras et en portant des vêtements haut de gamme et de grande classe, Mme Obama a fait en sorte de "laisser un héritage" d'une manière qui rappelle Nancy Reagan et Jackie Kennedy, explique Mlle Rothman.

Elle a également fait connaître de nombreux "créateurs américains indépendants et ethniques" pendant ses huit années à la Maison-Blanche.

Crédit photo, Getty Images

Melania Trump

La nouvelle ex première dame Melania Trump avait elle aussi un style clair, souvent repéré dans les looks épurés de marques connues (pensez à Chanel, Hermès).

L'un de ses créateurs préférés était le franco-américain Hervé Pierre, mais le professeur Stevens note également qu'elle a dû relever le défi de s'habiller à l'américaine, car de nombreuses marques américaines ont refusé de l'habiller.

Pour son dernier look de la journée, Melania a troqué le costume noir dans lequel elle a quitté la Maison-Blanche pour une robe Gucci à l'imprimé orange audacieux.

"Le rideau est baissé et elle passe à la phase suivante de sa vie", déclare Mlle Rothman à propos de ce contraste marqué. "Je pense que c'est ce qu'elle signale par ses vêtements : que le DC est terminé.

Crédit photo, Getty Images

Bernie Sanders

Il ne gagnera peut-être pas de sitôt le prix de la meilleure tenue vestimentaire, mais le sénateur vétéran Bernie Sanders a certainement gagné Twitter avec ses gants extra-larges.

La paire de moufles en laine de M. Sanders, qui attire l'attention, lui a été offerte il y a deux ans par une institutrice du Vermont qui les a fabriquées à partir de pulls récupérés et de bouteilles en plastique recyclées. Ces mitaines, associées à un cliché de lui seul dans une pose avec les bras croisés, ont constitué une excellente source de mimes.

"Ce que nous aimons dans cette histoire, c'est qu'elle est si authentiquement bernoise", déclare Mlle Rothman.

Lorsqu'on lui a demandé ce qu'il pensait de toute l'agitation suscitée par son look d'investiture, M. Sanders s'est contenté de répondre : "Dans le Vermont, nous nous habillons chaudement... et nous ne sommes pas tellement préoccupés par la mode. Nous voulons rester au chaud. Et c'est ce que j'ai fait aujourd'hui".

Crédit photo, Getty Images

Lady Gaga

L'investiture 2021 a été marquée par les prestations de Jennifer Lopez (dans un ensemble blanc impeccable) et de Lady Gaga.

Mais c'est la robe Schiaparelli noire et rouge personnalisée de Gaga qui a volé la vedette ou, plus précisément, la grande broche dorée en forme de colombe qu'elle portait dessus.

Outre les comparaisons avec Hunger Games, cette tenue presque opératique a servi un autre objectif amusant aux yeux de Mlle Rothman.

"Elle a apporté le bal inaugural sur la scène dans une année où vous n'allez pas avoir tous les déguisements, les robes de bal que nous sommes venus regarder et adorer et critiquer."

Crédit photo, Getty Images

Amanda Gorman

La jeune poétesse lauréate Amanda Gorman était une autre star sur la scène d'aujourd'hui.

La jeune fille noire, qui se décrit elle-même comme "une fille maigre, descendant d'esclaves et élevée par une mère célibataire", a abordé de nombreux thèmes lourds dans ses vers, mais sa tenue était une bouffée d'air frais.

Le jaune est une couleur d'espoir, d'énergie, de lumière. Et son bandeau Prada rouge vif était un complément audacieux. Pour le professeur Stevens, il ressemblait presque à une couronne.

"Cela a également attiré l'attention sur ses cheveux, car personne d'autre n'avait cette coiffure particulière. Et nous savons que les cheveux peuvent aussi être politiques".

Crédit photo, AFP via Getty Images

Ella Emhoff

Notre dernière tenue de jeunesse digne d'intérêt était Ella Emhoff, belle-fille du vice-président.

Son col blanc délicat sur un manteau à carreaux Miu Miu était particulièrement frappant - ou, pour reprendre les termes de Teen Vogue, "juste *le baiser du chef*" - et pour le professeur Stevens, cela rappelait la regrettée juge Ruth Bader Ginsburg.

"J'ai vraiment pensé à notre démocratie, à la justice, aux cols que portait Ginsburg et aux messages qu'elle enverrait. Je pense que c'était [aussi] une ode à la féminité".

Et quant au look de son frère Cole ? Le petit conseil du professeur Stevens : "Vous avez besoin de gants, jeune homme."

Crédit photo, AFP via Getty Images

Les Biden

Et enfin et surtout, considérons le nouveau président et la première dame.

Selon le professeur Stevens, la tenue politique reflétait un désir de projeter du confort et de rassurer la nation sur le fait que la démocratie américaine est sûre et que son mode de vie "revient à quelque chose de familier" malgré le Covid-19.

Le costume Ralph Lauren de M. Biden n'avait peut-être rien de révolutionnaire ; l'aspect le plus intéressant est peut-être la façon dont il le portait.

"En tant qu'initié de Washington, il porte des costumes depuis des décennies", déclare Mlle Rothman. "Il a montré qu'il sait ce qui fonctionne."

Autre élément notable dans les deux ensembles de Biden aujourd'hui : la couleur bleue. Le professeur Stevens note que le bleu est reconnu comme une couleur de confiance, de stabilité, d'assurance, en particulier pour les hommes.

Légende vidéo, Qui est la nouvelle première dame américaine Jill Biden?

Quant au manteau aigue-marine de Jill Biden, fait sur mesure et accentué de cristaux Swarovski, il provient de la jeune marque new-yorkaise Makarian ?

Le professeur Stevens et Mlle Rothman affirment tous deux qu'elle a fait preuve de responsabilité et de modestie.

"Nous savons déjà que [les Biden] sont très unis, mais cela a montré qu'ils sont ici et prêts à faire le travail", dit Mlle Rothman.