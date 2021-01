Joe Biden: les premiers décrets pour changer les politiques de Trump

Le président Biden a rapidement signé des décrets sur le coronavirus, le changement climatique et l'inégalité raciale

D'autres décrets ont inversé la position de l'administration Trump sur le changement climatique et l'immigration.

Le président Biden s'est mis au travail dans le Bureau ovale après avoir prêté serment plus tôt mercredi au Capitole américain.

L'investiture n'était pas comme les autres en raison des restrictions liées au coronavirus, et peu de personnes étaient présentes pour assister aux prestations de serments et autres cérémonies.

Le président Biden : "La démocratie est fragile, et à cette heure, mes amis, la démocratie l'a emporté"

Le président Biden "prendra des mesures - non seulement pour réparer les dommages les plus graves causés par l'administration Trump - mais aussi pour commencer à faire avancer notre pays", indique un communiqué détaillant ses décrets.

En ce qui concerne le coronavirus, une série de mesures seront prises pour lutter contre la pandémie qui a fait plus de 400 000 victimes aux États-Unis.

Il sera obligatoire de porter des masques et de pratiquer la distanciation sociale sur toutes les propriétés du gouvernement fédéral.

Un nouveau bureau sera mis en place pour coordonner la réponse à la pandémie et les États-Unis mettront un terme au processus - entamé par l'administration Trump - de retrait de l'Organisation mondiale de la santé (OMS).

La décision de renouer avec l'OMS a été saluée par le secrétaire général des Nations unies, Antonio Guterres, qui a déclaré qu'elle était "absolument essentielle" pour une réponse mondiale plus coordonnée, a déclaré son porte-parole, Stéphane Dujarric.

L'envoyé de M. Biden pour le climat, l'ancien secrétaire d'État américain John Kerry, a tweeté que cet engagement fixait "un plancher, pas un plafond" pour le leadership américain en matière de climat et a exhorté à la coopération internationale avant la Conférence des Nations unies sur le changement climatique (Cop26) qui se tiendra à Glasgow en novembre.

M. Biden a également révoqué le permis présidentiel accordé au controversé pipeline Keystone XL, que les environnementalistes et les groupes amérindiens ont combattu pendant plus d'une décennie.

En ce qui concerne l'immigration, M. Biden a révoqué la déclaration d'urgence de l'administration Trump qui avait contribué à financer la construction d'un mur le long de la frontière mexicaine et a également mis fin à l'interdiction de voyager dans certains pays à majorité musulmane.

D'autres ordonnances portent sur la race et l'égalité des sexes.

C'est la partie (relativement) facile

Joe Biden et son équipe présidentielle ont eu près de trois mois pour planifier ses premières actions dès sa prestation de serment. Donald Trump avait largement utilisé son autorité exécutive pour faire avancer de larges pans de son programme politique, de sorte que la manière dont Biden commencerait à défaire ces actions - et le moment où il le ferait - revêtirait une importance particulière.

Il n'a pas fallu longtemps pour que le nouveau président montre sa main. Il a notamment ciblé certaines des parties les plus controversées de l'agenda de Trump. L'administration Biden va également geler tous les règlements de dernière minute de Trump en attendant un examen plus approfondi.

L'action de l'exécutif est cependant la partie (relativement) facile. Pour que Biden puisse apporter des changements durables - des politiques qui ne peuvent être défait par les futurs présidents - il devra travailler avec le Congrès pour faire passer des lois sur des questions comme l'aide aux pandémies, la citoyenneté des migrants sans papiers, la réforme des soins de santé et la protection des droits de vote.

Avec les démocrates aux commandes à la Chambre des représentants et au Sénat, Biden dispose d'une fenêtre pour des réalisations, même s'il devra surmonter les obstacles procéduraux des républicains et maintenir son parti dans le droit chemin. Les décennies d'expérience du président en tant que législateur pourraient s'avérer utiles.

Elle a déclaré qu'elle avait "un profond respect pour le rôle d'une presse libre et indépendante" et qu'elle se joindrait au président pour ramener "la transparence et la vérité au gouvernement".