Alexei Navalny : des millions de personnes ont vu la vidéo "Le palais de Poutine" du l'opposant emprisonné

Le rapport affirme que la vaste propriété comprend un casino, une patinoire et un vignoble

Une enquête vidéo menée par la principale figure de l'opposition russe, qui prétend que le président Vladimir Poutine a dépensé des fonds illicites pour un extravagant palais situé près de la mer Noire, a été visionnée par plus de 41 millions de personnes quelques jours après sa publication.

Selon l'enquête, la propriété aurait coûté 1,37 milliard de dollars et aurait été payée "avec le plus gros pot-de-vin de l'histoire".

L'enquête de Navalny décrit la propriété comme étant 39 fois plus grande que Monaco.

Le rapport a été publié mardi (19 janvier 2021), deux jours après que M. Navalny ait pris l'avion au retour d'Allemagne et ait été arrêté à l'aéroport.

Et de 4 pour Vladimir Poutine. Il a prêté serment aujourd'hui pour un quatrième mandat.

Que dit l'enquête ?

L'enquête affirme que la propriété dans la ville de villégiature de Gelendzhik a été construite en utilisant des fonds illicites fournis par des membres du cercle restreint de M. Poutine, y compris des chefs pétroliers et des milliardaires.

La vidéo a été visionnée plus de 40 millions de fois

L'enquête décrit divers détails de la propriété, et affirme qu'elle comprend un casino, un complexe de hockey sur glace souterrain et un vignoble.

"Elle possède des clôtures imprenables, son propre port, sa propre sécurité, une église, son propre système de permis, une zone d'interdiction de vol et même son propre poste de contrôle frontalier", explique M. Navalny dans la vidéo.

"C'est un État distinct à l'intérieur de la Russie", ajoute-t-il. "Et dans cet État, il y a un tsar unique et irremplaçable. Poutine".

Alexei Navalny - Les bases

M. Peskov a déclaré mardi à l'agence de presse RIA Novosti que les affirmations contenues dans le rapport étaient "fausses" et que le président "ne possède pas de palais".

Il est allé plus loin mercredi, en insistant sur le fait que le président déclarait tous ses biens chaque année. "Ce sont toutes des affirmations absolument infondées", a-t-il déclaré. "C'est une pure absurdité et... il n'y a rien d'autre dedans."

La vidéo a été publié mardi et, en un peu plus de 24 heures, il avait déjà été visionné plus de 20 millions de fois.