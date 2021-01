Vaccins contre le coronavirus : tout ce que vous devez savoir

Crédit photo, Getty Images Légende image, Des maladies qui étaient courantes il y a moins d'une génération sont de plus en plus rares grâce aux vaccins

Des programmes de vaccination de masse sont mis en place dans le monde entier pour tenter de maîtriser la pandémie du Covid-19. Les informations et les conseils peuvent souvent être déroutants, mais il existe des faits et des informations de base sur les vaccins qui peuvent aider à réduire le bruit.

Qu'est-ce qu'un vaccin ?

Un vaccin prépare votre corps à combattre une infection, un virus ou une maladie particulière. Les vaccins contiennent des fragments inactifs ou affaiblis de l'organisme qui provoquent une maladie, ou un "schéma directeur" qui déclenchera la même réaction.

Cela incite le système immunitaire à reconnaître l'envahisseur s'il vient et à produire des anticorps pour apprendre à le combattre.

Il est peu probable que cela vous rende très malade, mais une partie des gens peuvent ressentir des effets secondaires, le plus souvent des douleurs aux bras ou une fièvre passagère.

Par la suite, vous développez une immunité contre cette maladie. Selon le Centre for Disease Control and Prevention (CDC) aux États-Unis, c'est la raison pour laquelle les vaccins sont si puissants : contrairement à la plupart des médicaments, qui traitent ou guérissent une maladie, les vaccins les préviennent.

Crédit photo, Getty Images Légende image, Un vaccin est un traitement qui permet de lutter contre une infection, un virus ou une maladie particulière

Les vaccins sont-ils sûrs ?

Une première forme de vaccination a été découverte par les Chinois au 10e siècle, mais ce n'est qu'en 1796 qu'Edward Jenner a remarqué qu'une infection relativement bénigne de la variole protégeait de la variole. Il a testé sa théorie et ses découvertes ont été publiées deux ans plus tard et le mot vaccin - du latin "vacca" pour vache - a été inventé.

Selon l'Organisation mondiale de la santé (OMS), les vaccins sont largement considérés comme l'une des plus grandes réalisations médicales du monde moderne : ils permettent d'éviter deux à trois millions de décès chaque année et de prévenir 20 maladies.

Le CDC affirme qu'ils sont rigoureusement testés avant d'être mis sur le marché, en étant d'abord testés en laboratoire et sur des animaux avant d'être soumis à des essais cliniques impliquant des personnes et finalement approuvés par les autorités sanitaires. Il existe des risques, mais comme pour tous les médicaments, ils sont souvent bien plus importants que les avantages.

Légende image, Les vaccins ont également contribué à réduire le nombre de cas de diphtérie, de coqueluche et de rougeole

Par exemple, les maladies infantiles qui étaient courantes il y a moins d'une génération sont de plus en plus rares grâce aux vaccins. Et la variole - qui a tué des centaines de millions de personnes - a été complètement éradiquée.

Mais il faut souvent des décennies pour y parvenir. L'Afrique n'a été déclarée exempte de polio qu'en août, quelque 30 ans après le début d'une campagne mondiale de vaccination de masse.

Les experts ont averti qu'il pourrait bien falloir des mois, voire des années, pour vacciner une partie suffisante de la population mondiale contre le Covid-19 et atteindre un point où nous pourrons revenir à la normale.

Crédit photo, Keystone-France/Getty Images Légende image, Les programmes de vaccination contre la variole ont permis d'éradiquer la maladie

Lorsqu'un nouvel agent pathogène - comme une bactérie, un virus, un parasite ou un champignon - pénètre dans l'organisme, une sous-partie appelée antigène déclenche la production d'anticorps pour le combattre.

Les vaccins traditionnels y contribuent en introduisant une partie affaiblie ou inactive de l'antigène dans l'organisme d'une personne avant qu'elle ne rencontre l'agent pathogène dans sa vie quotidienne.

Cela incite le système immunitaire à réagir comme il le ferait s'il avait rencontré l'agent pathogène proprement dit.

Des méthodes plus récentes ont toutefois été utilisées pour créer certains vaccins contre les coronavirus.

Crédit photo, Cavan Images/Getty Images Légende image, De nouvelles méthodes ont été utilisées pour créer certains des vaccins contre les coronavirus

Pfizer-BioNTech et Moderna sont tous deux des vaccins à ARN messager (ARNm) qui utilisent une partie du code génétique du virus.

Au lieu d'utiliser un antigène faible ou inactif, ils apprennent aux cellules de l'organisme à fabriquer une "protéine de pointe" située à la surface du virus qui provoque le Covid-19, déclenchant la réponse immunitaire nécessaire à la formation d'anticorps pour le combattre.

Le vaccin Oxford-AstraZeneca est encore différent : les scientifiques ont modifié une version du virus du rhume qui infectait les chimpanzés et ont ajouté un morceau du code génétique du Covid-19.

Ces trois vaccins ont été approuvés pour une utilisation au Royaume-Uni et aux États-Unis.

Le Mexique, le Chili et le Costa Rica ont déjà commencé à administrer le vaccin Pfizer, tandis que le gouvernement brésilien a donné le feu vert au vaccin Oxford et à CoronaVac de la société Sinovac, basée à Pékin.

Existe-t-il d'autres vaccins du Covid ?

Crédit photo, Getty Images Légende image, L'infirmière Monica Calazans a reçu le premier vaccin du Brésil

CoronaVac est également déployé en Chine, à Singapour, en Malaisie, en Indonésie et aux Philippines et utilise la méthode plus traditionnelle d'utilisation de particules virales mortes.

Cependant, son efficacité exacte a été remise en question à la suite de données provisoires provenant d'essais en phase avancée en Turquie et en Indonésie, ainsi que de préoccupations au Brésil où les chercheurs ont suggéré qu'il n'était efficace qu'à 50,4 %.

L'Inde déploie Covishield, qui a été développé par AstraZeneca avec l'université d'Oxford, et Covaxin, par la société locale Bharat Biotech.

La Russie utilise son propre vaccin à vecteur viral Sputnik V, qui utilise une version modifiée d'un virus. Il est également utilisé en Argentine, qui a commandé 300 000 doses pour son programme d'immunisation initial.

L'Union africaine a commandé 270 millions de doses auprès d'un ensemble de fournisseurs - Pfizer, Astra Zeneca (par l'intermédiaire du Serum Institute of India) et Johnson & Johnson, qui teste encore son vaccin.

Ce montant s'ajoute aux 600 millions obtenus dans le cadre de l'effort mondial Covax, qui vise à fournir des vaccins aux pays à faible revenu et qui est mené par l'OMS et l'Alliance pour les vaccins, Gavi.

Dois-je recevoir le vaccin du Covid ?

Crédit photo, Getty Images Légende image, L'immunité collective est considérée comme le moyen le plus rapide de retrouver une vie normale

Il n'a été rendu obligatoire nulle part, mais il est fortement conseillé à la grande majorité des adultes, à l'exception d'un petit nombre d'entre eux qui pourraient être déconseillés pour des raisons médicales.

Selon le CDC, le vaccin offre une protection contre la capture de Covid-19 et aide à protéger les autres.

Mais il le décrit également comme l'outil le plus important pour trouver un moyen de sortir de la pandémie.

L'OMS estime qu'entre 65 % et 70 % des personnes devront être immunisées avant que la transmission ne soit interrompue, ce qui signifie qu'il faut encourager les gens à se faire vacciner.

Pour regarder ce contenu, veuillez activer JavaScript ou essayer un autre navigateur. Légende vidéo, Un masque facial peut-il vous protéger contre le coronavirus?

Certaines personnes ont fait part de leurs inquiétudes quant à la rapidité avec laquelle les vaccins Covid ont été créés.

S'il est vrai que les scientifiques passent généralement des années à concevoir et à tester des vaccins, l'intérêt mondial pour la recherche d'une solution a accéléré les choses et l'OMS a travaillé en collaboration avec des scientifiques, des entreprises et des organisations de santé pour y parvenir.

En bref, la vaccination de milliards de personnes permettra d'éviter la transmission du Covid-19 et ouvrira la voie à l'immunité collective.