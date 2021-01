Qu'est-ce que l'accord de Paris sur le climat et pourquoi les États-Unis le rejoignent-ils ?

Quels sont les éléments clés de l'accord de Paris ?

Pourquoi les États-Unis sont-ils partis ?

Le président Trump a annoncé son intention de quitter l'accord, en 2017, en déclarant qu'il était injuste de laisser des pays comme l'Inde et la Chine utiliser des combustibles fossiles alors que les États-Unis devaient réduire leurs émissions de carbone.

Les États-Unis, qui ont historiquement rejeté plus de gaz à effet de serre dans l'atmosphère que tout autre pays, sont les seuls à s'être retirés.

La nouvelle administration a signé une déclaration acceptant les termes de l'accord. Cette déclaration a été envoyée aux Nations unies et les États-Unis sont maintenant prêts à réintégrer officiellement l'accord dans 30 jours.

Le président Biden s'est engagé à faire de la lutte contre le changement climatique une priorité absolue de son administration et à réintégrer l'accord.

Son envoyé spécial pour le changement climatique, John Kerry, a tweeté que M. Biden "restaure la crédibilité et l'engagement de l'Amérique" et que le monde "doit faire preuve d'une plus grande ambition" pour lutter contre le réchauffement climatique.