Pourquoi les allemands adorent être nu en public

Crédit photo, NurPhoto/Getty Images Légende image, Aujourd'hui, l'histoire de la nudité publique en Allemagne a favorisé une plus grande ouverture d'esprit à l'égard de la positivité corporelle

La "culture du corps libre" favorise l'harmonie avec la nature. Aujourd'hui, certains Allemands prennent des bains de soleil nus, se déshabillent pour faire du sport et font même des randonnées à poil.

Après quatre ans de vie à Berlin, j'ai appris à adopter l'esprit « tout est permis » de l'Allemagne et une approche plus désinvolte de la nudité que là où j'ai grandi dans le Midwest américain.

Alors que la nudité dans la culture américaine dominante est généralement considérée comme sexuelle, ici en Allemagne, se déshabiller n'est pas rare dans certaines situations de la vie quotidienne.

Je me suis habitué aux saunas où l'on se déshabille par défaut, j'ai fait des trempettes dans des piscines où les maillots de bain étaient la tenue d'Eve et j'ai surpris un massothérapeute lorsque je me suis déshabillée sans y être invité avant un traitement, ce qui l'a amené à remarquer qu'il faut généralement demander aux Américains de se déshabiller.

Crédit photo, ImageBroker/Alamy Légende image, À Berlin et dans de nombreuses autres villes allemandes, il n'est pas rare de tomber sur des personnes qui prennent des bains de soleil nus dans les parcs

Mais, comme le dit le proverbe, on n'oublie jamais la première fois qu'on est confronté à la nudité en public. Mon baptême du feu a eu lieu lors d'un jogging dans Hasenheide, un parc du quartier Neukölln, au sud de Berlin, lorsque je suis tombé sur un groupe de corps nus qui prenaient le soleil de l'après-midi. Plus tard, après avoir parlé avec des amis et acquis un historique de recherche Google assez douteux, j'ai découvert que trébucher sur une enclave nudiste dans un parc de la ville ou sur une plage est pratiquement un rite de passage à Berlin.

Ce que j'avais vu ne faisait cependant pas partie du côté hédoniste de Berlin, mais était un exemple de la Freikörperkultur, ou "culture du corps libre". Le FKK, comme on l'appelle généralement, est étroitement associé à la vie en République démocratique allemande (Allemagne de l'Est ou "RDA"), mais le nudisme en Allemagne en tant que pratique publique remonte à la fin du XIXe siècle.

Et contrairement à l'idée d'enlever son haut sur une plage en Espagne, par exemple, le FKK englobe un mouvement allemand plus large avec un esprit distinct, où se dépouiller de son essence dans le monde naturel a historiquement été un acte à la fois de résistance et de soulagement.

"Le nudisme a une longue tradition en Allemagne", a déclaré Arnd Bauerkämper, professeur associé d'histoire moderne à l'université libre de Berlin. Au tournant du XXe siècle, il y avait dans l'air la Lebensreform ("réforme de la vie"), une philosophie qui prônait l'alimentation biologique, la libération sexuelle, la médecine alternative et une vie plus simple et plus proche de la nature.

"Le nudisme fait partie de ce mouvement plus large, qui était dirigé contre la modernité industrielle, contre la nouvelle société qui a émergé à la fin du 19ème siècle", a déclaré Bauerkämper.

Crédit photo, Ageofstock/Alamy Légende image, La culture du corps libre - ou "FKK" - est pratiquée sur de nombreuses plages, terrains de camping et parcs dédiés dans toute l'Allemagne

Selon Hanno Hochmuth, historien au Centre d'histoire contemporaine Leibniz de Potsdam, ce mouvement de réforme s'est particulièrement implanté dans les grandes villes, dont Berlin, malgré sa vision romantique de la vie à la campagne.

Au cours de l'ère Weimar (1918-1933), les plages du FKK peuplées par "une très, très petite minorité" de membres de la bourgeoisie se bronzant ont vu le jour. Selon Bauerkämper, il y avait "un sentiment de nouvelle liberté après la société autoritaire et les valeurs conservatrices étouffantes de l'Allemagne impériale (1871 à 1918)".

En 1926, Alfred Koch a fondé l'école de nudisme de Berlin pour encourager l'exercice nudiste mixte, en poursuivant la conviction que la nudité en plein air favorisait l'harmonie avec la nature et les bienfaits du bien-être.

Et alors que l'idéologie nazie a d'abord interdit le FKK, le considérant comme une source d'immoralité, en 1942, le Troisième Reich a assoupli ses restrictions sur la nudité en public - bien que, bien sûr, cette tolérance ne se soit pas étendue aux groupes persécutés par les nazis, comme les Juifs et les communistes.

Mais ce n'est que dans les décennies qui ont suivi la division de l'Allemagne d'après-guerre entre l'Est et l'Ouest que le FKK s'est vraiment épanoui, en particulier à l'Est - même si le fait de se mettre nu n'était plus réservé à la classe bourgeoise.

Pour les Allemands vivant dans la RDA communiste, où les voyages, les libertés individuelles et la vente de biens de consommation étaient limités, le FKK fonctionnait en partie comme une "soupape de sécurité", selon Bauerkämper ; un moyen de relâcher la tension dans un état profondément restrictif en offrant un peu de "libre circulation".

Crédit photo, ImageBroker/Alamy Légende image, La culture du FKK s'est épanouie en Allemagne de l'Est, où elle a servi à échapper au gouvernement communiste répressif

Hochmuth, qui a visité des plages nues avec ses parents lorsqu'il était enfant et a grandi à Berlin-Est, est d'accord.

"Il y avait un certain sentiment d'évasion", dit-il. "[Les Allemands de l'Est] étaient toujours exposés à toutes ces exigences du parti communiste et à ce qu'ils devaient faire, comme aller aux rassemblements du parti ou se voir demander d'effectuer des tâches communales le week-end sans être payés".

Alors que les Allemands de l'Est ont continué à bronzer nu dans les premières années de la RDA - tout en gardant un œil sur les patrouilles de police - ce n'est qu'après l'arrivée au pouvoir d'Erich Honecker en 1971 que le FKK a été officiellement autorisé à nouveau.

Selon Bauerkämper, sous la direction d'Honecker, la RDA a entamé un processus d'ouverture de sa politique étrangère et intérieure, une tactique destinée à se faire mieux voir du monde extérieur.

Pour la RDA, il était très utile de faire valoir que "d'accord, nous autorisons et même encourageons le nudisme, nous sommes une sorte de société libre", a déclaré Bauerkämper.

Crédit photo, Kuttig/Alamy Légende image, Dans les années 70 et 80, le gouvernement strict de l'Allemagne de l'Est a permis aux résidents de pratiquer le FKK afin de paraître plus ouverts au monde

Depuis que l'Allemagne de l'Est a fusionné avec l'Ouest en 1990 et que les restrictions ont été levées dans l'ancien État communiste, la culture du FKK a décliné. Dans les années 1970 et 1980, des centaines de milliers de nudistes ont rempli les terrains de camping, les plages et les parcs. En 2019, l'Association allemande pour la culture corporelle libre ne comptait plus que 30 000 membres inscrits, dont beaucoup avaient la cinquantaine et la soixantaine.

Pourtant, aujourd'hui, le FKK continue de laisser une impression sur la culture allemande, en particulier dans l'ancien Est. Il parvient même à faire la une des journaux de temps en temps, comme lorsque, cet été, un homme nu dans une zone désignée par le FKK sur un lac de Berlin a été contraint de pourchasser un sanglier qui s'était enfui avec un sac contenant son ordinateur portable.

En fait, le FKK et la longue tradition de nudisme en Allemagne ont laissé une large tolérance dans tout le pays pour les espaces sans vêtements et la nudité publique comme forme de bien-être. Comme je l'ai découvert, on peut encore trouver des espaces du FKK sans trop chercher, et ils sont souvent liés à des activités de santé.

Le site Nacktbaden.de propose une liste bien organisée de plages et de parcs dans toute l'Allemagne, où vous pouvez prendre des bains de soleil nus, vous déshabillez dans les saunas et les stations thermales ou faire des randonnées dans des endroits comme les montagnes du Harz, les Alpes bavaroises ou les forêts de Saxe-Anhalt. Ou, si vous voulez être un peu plus formel, le club sportif FSV Adolf Koch propose du yoga nu, du volley-ball, du badminton et du tennis de table à Berlin.

À bien des égards, l'héritage du FKK donne aux voyageurs un aperçu des valeurs qui unissent encore de nombreux Allemands de l'Est. Pour Sylva Sternkopf, qui a grandi sur les plages du FKK en Allemagne de l'Est, la culture du corps libre du pays a à la fois reflété et transmis certaines valeurs qu'elle transmet à ses enfants, notamment l'ouverture d'esprit du pays envers leur propre corps.

Crédit photo, NurPhoto/Getty Images Légende image, Aujourd'hui, l'histoire de la nudité publique en Allemagne a favorisé une plus grande ouverture d'esprit à l'égard de la positivité corporelle

"Je pense que cela est encore très profondément ancré dans ma génération en Allemagne de l'Est", a-t-elle déclaré. "J'essaie aussi de transmettre cela à mes enfants, de les élever de cette façon, en étant ouverte à son propre corps et en n'ayant pas honte d'être soi-même et d'être nue, de se montrer nue".

Pour Sternkopf, voir des corps nus de manière non sexualisée aide également les gens à apprendre à voir les autres au-delà de leur apparence extérieure. En interdisant tout cela, il est plus facile de voir non seulement un corps, mais aussi l'individu.