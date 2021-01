L'oxymètre, cet appareil à 20 dollars qui peut aider à sauver des vies en cas de coronavirus

Et cela coûte environ 10 778 FCFA (20 dollars).

Niveaux d'oxygène

Un taux d'oxygène sanguin normal se situe entre 95% et 100%.

"Nous avons eu des patients atteints du Covid-19 avec des niveaux d'oxygène compris entre les 70 et 80", indique à la BBC le Dr Matt Inada-Kim, consultant en médecine aiguë dans les hôpitaux du Hampshire du service de santé publique britannique.

"C'était vraiment surprenant et effrayant, et cela nous a vraiment fait repenser à ce que nous faisions."

Un oxymètre de pouls est placé sur le majeur et émet une lumière. Sa fonction est de mesurer la quantité de lumière absorbée pour calculer les niveaux d'oxygène dans le sang.

En Angleterre, elles sont données aux personnes de plus de 65 ans atteintes du Covid, ainsi qu'aux jeunes ayant un problème de santé ou à toute personne qui inquiète les médecins.

Les gens mesurent et enregistrent leur niveau d'oxygène trois fois par jour. Si les niveaux tombent à 93 %, vous devez alors contacter votre médecin ou vous rendre aux urgences. S'ils descendent en dessous de 92 %, vous devez vous rendre aux urgences ou appeler une ambulance.

Certaines études, qui nécessitent encore un second examen par d'autres scientifiques, ont montré que même de petites baisses inférieures à 95 % sont associées à un risque accru de décès.

"L'objectif de toute cette stratégie est d'essayer d'anticiper pour éviter que les gens ne tombent très malades, en admettant des patients à un stade plus avancé de leur maladie", déclare Inada-Kim.

Chris Harris a connu un manque d'oxygène dans le sang lorsqu'il est tombé malade à cause du covid-19.

"Je n'hésite pas à admettre que je pleurais, c'était une période très stressante et effrayante", témoigne-t-il à la BBC.

Harris n'a pas eu besoin de soins intensifs et s'est complètement rétabli.

"J'y serais probablement allé [à l'hôpital] en dernier recours et c'est ce qui fait peur. C'est le compteur d'oxygène qui m'a forcé à partir, je serais resté assis là en pensant que je me remettrais. J'ai beaucoup de chance et je suis très, très reconnaissant", admet-il.