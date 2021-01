Pourquoi les Français aiment se plaindre et comment en ont-ils fait un art

Emily Monaco

BBC Voyage

Crédit photo, Getty Images Légende image, Certains experts affirment que l'attitude française à l'égard des plaintes peut être saine.

Beaucoup de conversations en France commencent par un soupir et un gémissement : que le temps est mauvais, que le millésime est pire, que les politiciens sont ineptes et stupides.

Lorsque je suis arrivée en France, il y a plus de dix ans, j'étais une jeune Américaine de 19 ans qui était fascinée par tout et perturbée par les plaintes incessantes.

Je me suis demandé pourquoi les Français étaient toujours de si mauvaise humeur, mais quand j'ai finalement eu le courage de demander à un ami français, il m'a corrigé : ils ne se plaignent pas, dit-il. Ce sont des râleurs.

En France, il y a plusieurs mots pour se plaindre. Il y a la plainte, qui est utilisée pour les réclamations habituelles ; il y a aussi la plainte pour les réclamations plus formelles. Et puis il y a le fait de râler, qui consiste à se plaindre pour le simple plaisir de le faire.

"Râler est informel (...) Vous pouvez vous plaindre de faire quelque chose, mais vous le faites quand même (même si c'est à contrecœur)", explique Gemma King, professeur français à l'Australian National University et rédactrice en chef du blog Les Musées de Paris.

"Alors que porter plainte implique que vous ne le ferez pas et que quelqu'un découvrira pourquoi."

Crédit photo, Getty Images Légende image, Les Français adorent se plaindre, et ils ont plusieurs mots pour cela.

Lorsque j'étais sur le point de demander mon permis de séjour en France, et que l'obtention de la citoyenneté française n'était qu'un grand rêve, je plaisantais en disant que je découvrirais que j'étais devenue française avant de recevoir la lettre car je me réveillerais avec l'envie incontrôlable de me plaindre.

En prévision de ce jour fatidique, je me plaignais en plaisantant à qui voulait bien m'écouter : la soupe est trop froide, la salade trop chaude, un voisin ne m'a pas dit "bonjour".

Mes amis ont ri de mes tentatives de râler comme une Française, car la pertinence de quand, avec qui et sur quoi se plaindre est un art très délicat que je n'avais pas encore totalement maîtrisé.

En France, se plaindre est un moyen approprié et fréquent d'entamer une conversation.

Vous pouvez commencer à parler d'un restaurant en mettant l'accent sur le mauvais service dans un endroit où vous mangez très bien, ou souligner le fait que puisque les fenêtres de votre nouvel appartement sont orientées vers l'est, vous devrez désormais acheter des rideaux.

"Pour les Américains, dire quelque chose de négatif donne l'impression de mettre fin à la conversation", explique Julie Barlow, journaliste canadienne et co-auteur de "The Bonjour Effect".

Mais en France, de tels commentaires sont perçus comme "une façon d'inviter les autres à avoir une opinion".

Selon l'auteur, les Américains ne sont pas aussi à l'aise que les Français avec la confrontation et la critique. Râler est donc "perçu comme plus intelligent que trop optimiste".

Crédit photo, Getty Images Légende image, En France, une personne qui se plaint est mieux perçue qu'une personne trop optimiste.

Anna Polonyi, écrivaine franco-hongrois-américaine et directrice du département de création littéraire de l'Institut de la pensée critique à Paris, pense que cette distinction peut être due à une crainte partagée par de nombreux Américains : celle d'être perçu comme un "perdant".

Une démonstration d'intelligence

En France, certaines conversations pourraient être assimilées à des "duels", selon Barlow, et pour les entamer, beaucoup utilisent souvent une plainte : c'est comme une démonstration d'intelligence, "quelque chose qui fait que les gens semblent critiques, comme s'ils pensaient, et non naïfs.

Polonyi en a fait l'expérience lorsqu'il a quitté la France, où elle a grandi, pour l'Iowa, aux États-Unis.

Là, il a remarqué que les gens se tenaient à l'écart des discours négatifs chaque fois qu'ils pouvaient les éviter, et ne se plaignaient que lorsque ceux-ci s'accumulaient bien plus qu'ils ne pouvaient le supporter.

"Ils ne se plaignaient pas comme nous en avions l'habitude, ils se défoulaient", ajoute-t-il.

"C'était comme si les gens ne se donnaient pas la permission de se plaindre d'une manière qui (les aidait) à construire une intimité. Ils ne l'ont fait que lorsqu'il leur était impossible de ne pas le faire".

Crédit photo, Getty Images Légende image, La pertinence du moment, de l'interlocuteur et du sujet de la plainte est un art très délicat.

Polonyi a même eu un tic américain. "Quand je me plains en anglais (...), je m'attends à ce qu'à la fin de cette conversation, je dise : "Oh, mais je vais m'en remettre".

En bonne santé

En français, en revanche, il n'est pas nécessaire d'arriver à une conclusion. "J'ai le sentiment que plus ma plainte est précise, plus je peux faire comprendre à l'autre personne", poursuit-elle.

L'attitude française à l'égard des plaintes est inconfortable pour de nombreux Anglo-Saxons, qui soutiennent que la négativité attire la négativité.

Mais selon certains experts, l'attitude française pourrait être meilleure pour votre santé.

Une étude publiée en 2013 dans la revue Biological Psychiatry a révélé que les tentatives de régulation des émotions négatives pourraient être liées à un risque accru de maladie cardiovasculaire.

Et une autre étude de 2011 de l'Université du Texas, aux États-Unis, affirme que la suppression des émotions négatives peut rendre les gens plus agressifs.

Cela ne veut pas dire que se plaindre est toujours positif.

En fait, si vous vous plaignez trop souvent, vous risquez d'être pris dans une spirale et de rebrancher votre cerveau pour qu'il se concentre toujours sur le négatif.

Crédit photo, Getty Images Légende image, En France, la plupart des gens ne se plaignent pas de leur propre vie, mais de problèmes extérieurs, comme le gouvernement.

Mais de nombreux râleurs français parviennent à éviter ce malheureux effet secondaire, en partie parce qu'ils se plaignent rarement de leur propre vie mais de problèmes extérieurs.

De quoi se plaignent les Français ?

Selon un sondage sur le sujet, 48 % des Français interrogés ont déclaré que c'est à l'égard du gouvernement qu'ils se plaignaient le plus.

Ce n'est peut-être pas une surprise : un article publié par Politico affirme que l'opinion française sur la manière dont le président Emmanuel Macron a géré la pandémie est très négative.

En revanche, les problèmes personnels ne figurent que très peu sur la liste des sujets dont les Français choisissent de parler.

Selon la même enquête, 23 % se plaignent lorsque les gens ne les rappellent pas, 33 % se plaignent lorsqu'ils ne trouvent pas leurs clés ou leur téléphone et seulement 12 % se plaignent de problèmes liés à leurs enfants.

"Je pense que les Français sont optimistes et positifs à propos d'eux-mêmes et de leur vie, mais ils ont tendance à être très durs avec leur pays", a affirmé Barlow. "N'allez pas à une fête pour faire l'éloge de la France, les gens vont se moquer de vous."

Margot Bastin, chercheuse à la Katholieke Universiteit Leuven (Belgique) - qui a publié des articles évalués par des pairs sur les effets de l'internalisation des émotions négatives - affirme que les Français qui se concentrent sur des questions "non personnelles et non liées à eux-mêmes" peuvent être plus sains.

Cependant, la recherche affirme également que si un certain degré de ventilation peut être utile, il est "préjudiciable (quand) il devient un processus très prolongé et quand il se produit en excès".

Un tic culturel et conversationnel

Mais les Français, en général, n'ont pas tendance à voir des catastrophes en tout et, comme l'a observé Polonyi, la plupart de leurs plaintes ne visent même pas à résoudre le problème.

Crédit photo, Getty Images Légende image, La plainte est considérée comme un moyen de forger des liens interpersonnels.

Alors qu'il y a plus d'un Américain qui veut parler au manager pour corriger quelque chose, et que les Britanniques ne poussent pas un grand soupir quand quelqu'un ne se met pas dans le droit chemin, en France, se plaindre n'est pas considéré comme un moyen de parvenir à une fin.

"Je ne pense pas qu'ils se plaignent parce qu'ils veulent changer quelque chose", dit Barlow. "Je pense que c'est un tic culturel et conversationnel."

Comme pour la plupart des autres tics de conversation - comme demander à quelqu'un comment il va sans se soucier de connaître la réponse -, se plaindre en France est avant tout un moyen de créer un lien interpersonnel. Et un autre qui convient.

Une étude menée par l'université de l'Oklahoma indique que le fait de se plaindre peut avoir un impact positif sur la connectivité ; la recherche montre également que cela peut être un outil de liaison utile.

"L'autre personne vous écoute, cela vous fait vous sentir connecté à l'autre personne, cela vous fait vous sentir vraiment proche de l'autre personne, cela vous fait vous sentir compris", explique Bastin.

Authentique, vulnérable

En fait, je ne me suis jamais sentie aussi française que lorsque j'ai parlé d'un argument qui ne servait qu'à souligner le fait que je suis une étrangère : aller à la préfecture pour renouveler mon permis de séjour.

Après un voyage super kafkaïen dans les entrailles de ce service bureaucratique, je me suis plaint à qui voulait bien m'écouter, dressant le portrait de l'incompétence des responsables, de l'absurdité de la liste des documents qu'on m'avait demandé de préparer.

Et bien que mes amis français n'aient pas partagé cette expérience, ils l'ont utilisée comme point de départ pour leurs propres plaintes : des expériences avec le bureau des impôts ou avec le département du cadastre, où d'autres bureaucrates font leur propre truc. Il semblait que c'était une plainte qu'ils avaient tous en commun.

Après des années de vie en France, je commençais enfin à établir une intimité avec les gens du pays ; mais je ne savais pas qu'il me faudrait me plaindre autant pour y arriver.