Pourquoi votre visage pourrait remplacer votre carte bancaire

Richard Baimbridge

Journaliste économique

Crédit photo, Sara Stewart Légende image, Sara Stewart paie son déjeuner dans son restaurant mexicain préféré simplement en regardant un écran

Déjà largement utilisé en Chine, le paiement par reconnaissance faciale se développe maintenant dans d'autres pays.

Sara Stewart entre dans un petit restaurant mexicain de Los Angeles et commande une torta, une sorte de sandwich.

Pour payer, elle regarde simplement son reflet dans un petit écran LCD fixé au comptoir de la caisse. Ensuite, pour ajouter le montant de son pourboire préféré, elle fait un rapide signe de la paix sur l'écran.

L'ensemble du processus prend moins de cinq secondes, et se fait entièrement sans contact. De plus, Mme Stewart n'a pas besoin d'avoir son téléphone portable ou sa carte bancaire sur elle, ni de présenter une pièce d'identité, ni même d'entrer un code PIN.

Bienvenue dans le monde futuriste du paiement par reconnaissance faciale. Cela peut sembler tiré d'un film de science-fiction, mais ce type de transaction se produit déjà des millions de fois par jour dans les grandes villes chinoises.

Cette technologie étant désormais introduite aux États-Unis et dans d'autres pays tels que le Danemark et le Nigeria, allons-nous tous l'utiliser d'ici quelques années ? Et, y a-t-il des problèmes de sécurité des données et de respect de la vie privée dont nous devrions nous préoccuper ?

Mme Stewart, une étudiante de 18 ans, affirme qu'elle n'a pas de telles préoccupations. "J'ai l'impression que la technologie évolue si vite que les gens ne réfléchissent même pas à deux fois avant d'utiliser quelque chose comme ça".

Crédit photo, Sara Stewart Légende image, Sara Stewart fait le signe de la paix, ce qui, comme le reconnaît le système, signifie qu'elle veut payer un pourboire de 15%.

"Nos téléphones lisent déjà nos visages, et nos visages sont déjà partout sur Internet, donc je ne pense pas que cela fasse vraiment une grande différence [pour la sécurité de quelqu'un]. C'est plus rapide, plus pratique et plus sûr... et vous n'avez pas à vous soucier si vous avez laissé votre téléphone ou vos cartes à la maison".

Elle utilise le paiement par reconnaissance faciale, via une start-up technologique américaine appelée PopID. Vous vous inscrivez sur son site web en téléchargeant une photographie de votre visage, qui est stockée sur le système de l'entreprise basé sur le cloud. Vous liez ensuite votre compte à votre carte bancaire.

En outre, vous pouvez choisir d'utiliser l'outil de reconnaissance des gestes de la main de PopID. Mme Stewart a fixé ce geste à 10 % pour les pouces levés, à 15 % pour le signe de paix et à 20 % pour le signe shaka ou signe de "se lâcher".

PopID est basé à Los Angeles, et est maintenant utilisé par environ 70 restaurants et cafés indépendants dans une poignée de villes américaines, principalement sur la côte ouest.

Crédit photo, Getty Images Légende image, Mme Stewart utilise le signe shaka, illustré dans cette photo, si elle veut donner un pourboire de 20%.

John Miller, directeur général de l'entreprise, déclare : "Nous pensons qu'utiliser votre visage pour payer n'est pas différent [que d'utiliser votre téléphone].

"C'est juste une autre façon de vous identifier. La photo [numérique] [prise au point de vente] est immédiatement détruite, et les données ne sont partagées avec personne".

En fait, il affirme que c'est moins intrusif que de payer par téléphone portable, car un téléphone peut suivre votre position à tout moment grâce au GPS. Il ajoute que les photos stockées par PopID sont des cartes mathématiques de vecteurs faciaux uniques, et non des photographies réelles.

Actuellement, PopID demande à l'utilisateur de baisser temporairement son masque facial, mais la société indique qu'elle met à jour ses systèmes pour que cela ne soit plus nécessaire à l'avenir.

Crédit photo, Getty Images Légende image, L'utilisation du paiement par reconnaissance faciale est désormais courante dans les plus grandes villes de Chine

À quelque 12 000 km de là, dans la ville chinoise de Guangzhou, une autre étudiante a en tête la technologie de paiement facial. Ling (qui ne souhaitait pas partager son vrai nom de peur de s'attirer des ennuis) dit que c'est désormais le seul moyen d'acheter de la nourriture au distributeur automatique de son bloc d'hébergement à l'université Sun Yat-sen.

Légende vidéo, En Chine, régler sa note au restaurant grâce à son visage

Contrairement à Sara à Los Angeles, Ling est loin d'être satisfaite du lancement de cette technologie. Préoccupée par son empiètement croissant dans sa vie quotidienne, elle refuse de l'utiliser. Même si cela signifie qu'elle ne peut pas acheter un en-cas pour la nuit.

"La technologie est comme une marée", dit-elle. "Il n'y a aucun moyen d'aller à contre courant. Mais je veux aussi prendre position d'une manière ou d'une autre, tant que j'en suis capable".

Crédit photo, Getty Images Légende image, Cette technologie permet de prendre de multiples mesures du visage d'une personne

Si la technologie en général est effectivement une marée, alors le déploiement de la technologie de paiement par reconnaissance faciale en Chine est une sorte de tsunami.

La quasi-totalité (98 %) des paiements mobiles en Chine passe par deux applications seulement - Alipay (appartenant au géant du commerce électronique Alibaba) et WeChat Pay - et toutes deux se lancent dans une course pour installer leurs systèmes de reconnaissance faciale dans tout le pays.

Légende audio, Afrique Avenir : Elles tracent les sillons féminins de l'ingénierie en Afrique

Alipay dépense trois milliards de yuans (27,2 milliards de Fcfa) sur trois ans, et selon les médias d'État chinois, 760 millions de personnes utiliseront les paiements par reconnaissance faciale d'ici l'année prochaine.

Wang Bing, du Luoyang Vocational College of Science and Technology, dans la province du Henan, affirme que le déploiement a été alimenté par la pandémie de coronavirus.

Crédit photo, Wang Bing Légende image, Selon Wang Bing, les systèmes ne peuvent pas être trompés par des personnes qui se font passer pour d'autres

"L'expérience de Covid a été pour beaucoup en Chine en termes d'intégration des personnes dans les systèmes de reconnaissance faciale", dit-il.

Il ajoute que les logiciels et les systèmes d'appareil photo sont si avancés qu'il est impossible de les tromper, par exemple en volant la photo de quelqu'un. La technologie permet également de différencier les jumeaux identiques.

Mais cette technologie va-t-elle prendre son essor dans le reste du monde ? Brett King, un expert de l'avenir des systèmes bancaires et de paiement, pense que oui, à moins que les gouvernements ne décident de l'arrêter.

Lire aussi :

Auteur d'un livre intitulé Banking 4.0, il affirme que les mesures et les caractéristiques exactes de votre visage sont en fait plus sûres que les mots de passe de vos comptes.

"Le paiement facial fait partie de la structure croissante de l'identité numérique.... Je comprends les préoccupations relatives à la protection de la vie privée, mais la réalité est qu'une structure d'identité numérique [basée sur le visage] est inévitable pour la sécurité et la sûreté".

" Les paiements, les transactions et les services [numériques] sont de plus en plus ancrés dans notre vie, et dans notre monde, et cela va certainement nécessiter la biométrie, car les mots de passe ne sont tout simplement pas assez sûrs ".

Crédit photo, Brett King Légende image, Selon Brett King, la technologie est plus sûre que de devoir taper un mot de passe

M. King ajoute que de nombreux utilisateurs de téléphones Apple sont déjà heureux d'utiliser la reconnaissance faciale pour accéder à leur appareil, et que les systèmes de paiement par reconnaissance faciale ne sont qu'une extension de cette pratique.

Toutefois, il indique que les autorités réglementaires américaines pourraient se pencher sur cette technologie. Cela intervient à un moment où les systèmes de reconnaissance faciale en général suscitent de plus en plus d'inquiétudes.

Une poignée de démocrates au Congrès américain veulent essayer de réintroduire un projet de loi cette année pour empêcher que la technologie soit utilisée par des agences fédérales comme le FBI pour identifier des suspects. Et l'on craint que les systèmes de reconnaissance faciale soient utilisés en Chine pour identifier les personnes appartenant à la minorité ethnique ouïgoure.

John Miller, de PopID, dit qu'il est en pourparlers avec les principales sociétés de traitement des paiements par carte. Ils considèrent le paiement par reconnaissance faciale comme un moyen de contourner les applications pour téléphones portables telles que Apple Pay et Google Pay.

"Ils ne veulent pas être dépendants du téléphone, car Apple est une entreprise qui peut les menacer", dit-il. "L'idée de faire passer le système de paiement directement de la carte au visage est donc très séduisante pour eux".