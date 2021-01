Le "problème Biden" de Mark Zuckerberg

James Clayton

Journaliste technologique pour l'Amérique du Nord

Légende image, Mark Zuckerberg, fondateur de Facebook, et le président Biden

Avant que l'histoire de Cambridge Analytica n'éclate. Avant que Facebook ne reconnaisse que sa plateforme avait été utilisée pour inciter au nettoyage ethnique au Myanmar. Avant les lynchages aidés par WhatsApp en Inde. Avant QAnon et les Proud Boys - Mark Zuckerberg avait le monde à ses pieds.

A tel point qu'au début de l'année 2017, il a décidé de faire une tournée en Amérique.

Dans un post sur Facebook, il a déclaré qu'il souhaitait "parler à plus de gens de leur façon de vivre, de travailler et de penser à l'avenir".

Son objectif était de parler à des gens dans les 50 États, de sortir et de s'engager avec de vrais Américains.

Certains y ont vu le début d'une possible candidature à la présidence en 2020, ce qu'il a toujours nié.

Sa candidature potentielle a été sérieusement débattue dans la presse - il avait de l'argent, de l'énergie et du pouvoir.

Crédit photo, vanity fair Légende image, Il y avait eu des rumeurs selon lesquelles M. Zuckerberg serait candidat à la présidence

Cette semaine, Joe Biden a accepté le poste dont beaucoup pensent que Mark Zuckerberg a secrètement envie, ou du moins qu'il a désiré. Et ce faisant, il a achevé une métamorphose inverse pour Zuckerberg. Le papillon n'est plus un papillon, il se retrouve aliéné politiquement.

"Il n'est plus le bienvenu au cocktail. Et je ne pense pas qu'il l'ait été depuis longtemps", déclare Sarah Miller, directrice de l'American Economic Liberties Project. Il se trouve qu'elle fait également partie de l'équipe de transition de Joe Biden.

"Facebook est largement considéré comme le plus grand méchant, parmi tous les monopolistes de la technologie", m'a-t-elle dit.

L'administration d'Obama était considérée comme proche de la Silicon Valley et de Facebook. Si Biden a été un ami, il ne l'est plus maintenant.

En fait, le président utilise souvent Facebook pour expliquer les maux d'un Internet libre qui a mal tourné.

Lors d'un entretien avec le New York Times il y a un an, il a déclaré :

"Je n'ai jamais été un fan de Facebook, comme vous le savez probablement. Je n'ai jamais été un grand fan de Zuckerberg. Je pense qu'il est un vrai problème".

Le président Biden n'est pas le seul. Dans les jours qui ont suivi sa victoire électorale, son directeur adjoint de la communication, Bill Russo, a tweeté :

"Si vous pensiez que la désinformation sur Facebook était un problème lors de notre élection, attendez de voir comment cela va détruire le tissu de notre démocratie dans les jours qui vont suivre."

Crédit photo, AFP

Les démocrates reprochent à Facebook ce qui s'est passé en 2016. L'utilisation de Cambridge Analytica par les républicains pour microcibler les électeurs a été considérée comme un élément crucial dans la victoire de Trump.

Mais si cela a été le tournant, les relations sont encore pires aujourd'hui. Depuis lors, les démocrates - dont Joe Biden - sont consternés par ce que Facebook a permis sur sa plateforme.

Joe Biden s'est entretenu avec un présentateur de CNN fin 2019 :

"Vous ne pouvez pas faire ce qu'ils peuvent faire sur Facebook, et dire n'importe quoi, et ne pas reconnaître quand vous savez que quelque chose est fondamentalement faux. Je pense juste que tout cela est incontrôlable".

Dévastateur pour Facebook

Lorsque vous êtes milliardaire, il n'est peut-être pas important que le président ne vous aime pas beaucoup.

Mais ce que le président Biden a la possibilité de faire maintenant, c'est de restructurer la Big Tech et de reformuler la relation que les entreprises de réseaux sociaux entretiennent avec leurs utilisateurs.

Cela pourrait être dévastateur pour Facebook.

Son problème le plus évident est l'abrogation potentielle de l'article 230.

Il s'agit d'un petit texte de loi crucial qui empêche les entreprises comme Facebook d'être poursuivies pour les choses que les gens publient.

Joe Biden a dit qu'il voulait le supprimer. En fait, dans cette même interview accordée au New York Times il y a un an, il a déclaré qu'il voulait qu'elle soit "abrogée immédiatement".

Cela pourrait être un désastre pour Zuckerberg. Tout d'un coup, toutes les choses que les gens publient, toutes les choses diffamatoires et fausses que les gens disent - seraient de la responsabilité de Facebook. Il est difficile de voir comment Facebook fonctionnerait dans sa forme actuelle sans l'article 230.

Et c'est avant que nous n'entrions dans les problèmes antitrust de Facebook. Il est actuellement poursuivi par la Federal Trade Commission (FTC) et 46 Etats pour "maintien illégal de sa position de monopole" en rachetant la concurrence.

La FTC a également déclaré qu'elle envisageait de "dénouer les acquisitions antérieures d'Instagram et de WhatsApp par Facebook", c'est-à-dire de démanteler l'entreprise.

Facebook va bien sûr se battre contre cela. Mais Biden semble être un allié bien disposé pour ceux qui veulent diviser Big Tech.

En 2019, il a déclaré que le démantèlement de sociétés comme Facebook était "quelque chose que nous devrions examiner de très près".

Jameel Jaffer, un expert en droit des médias de l'Université de Columbia, me l'a dit : "Je m'attendrais à ce que l'administration Biden soit assez agressive dans l'application des lois antitrust. Et d'avoir à l'esprit tout l'éventail des préjudices, pas seulement les préjudices démocratiques, mais les préjudices liés à la vie privée des utilisateurs et au bien-être des consommateurs".

Le président Biden envisagerait même de créer un poste de grand manitou anti-trust, conçu spécifiquement pour rétablir la concurrence dans des domaines comme les grandes technologies.

Donald Trump et d'autres républicains ont toujours affirmé que Facebook était trop libéral, qu'il avait un parti pris contre les conservateurs. Mais Trump a très bien réussi à s'en sortir avec la plateforme. Donald Trump et ses partisans ont régulièrement figuré dans le top 10 des posts Facebook les plus partagés de l'époque.

La suspension indéfinie de Trump d'Instagram et de Facebook change bien sûr cette dynamique à nouveau. Mais aurait-il été suspendu s'il avait eu un an pour terminer sa présidence plutôt qu'une semaine ?

La suspension de Trump doit être vue à travers ce prisme. Facebook s'efforce maintenant de montrer qu'il peut se modérer - qu'il est d'accord avec le point de vue de Joe Biden selon lequel un Internet libre n'est pas nécessairement quelque chose de génial et glorieux.

Et quel meilleur moyen de montrer que vous êtes sérieux que d'interdire le président ?

Joe Biden, lui, n'aime pas Facebook. Le sort en est jeté.

Ce qu'il décide maintenant de faire à la Big Tech pourrait bien s'articuler autour de son aversion pour le réseau social et son empereur, Mark Zuckerberg.