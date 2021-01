Qu'est-ce que la ''coronasomnie'', en souffrez-vous ?

Crédit photo, Getty/Adene Sanchez Légende image, L'insomnie est difficile à vivre et désormais, les inquiétudes concernant la pandémie ont rendu beaucoup plus de gens trop anxieux pour dormir la nuit.

Les habitudes perturbées et l'incertitude persistante contribuent à accroitre l'insomnie. Que pouvons-nous y faire ?

Chaque nouvelle année nous prenons de bonnes résolutions. L'un des objectifs les plus populaires est, sans surprise, de mieux dormir. Mais il y a un problème : la pandémie actuelle de coronavirus a perturbé notre capacité à faire une bonne nuit de sommeil. Certains experts ont même un terme pour cela : ''coronasomnie'' ou ''Covid-somnia''.

C'est le phénomène qui frappe ceux qui dans le monde entier souffrent d'insomnie liée au stress de la vie avec Covid-19.

Au Royaume-Uni, une étude d'août 2020 de l'Université de Southampton a montré que le nombre de personnes souffrant d'insomnie était passé d'une personne sur six à une sur quatre, avec plus de problèmes de sommeil dans les communautés comprenant les mères, les travailleurs essentiels et les groupes BAME (femmes, personnes handicapées et membres des communautés noires, asiatiques ou des minorités ethniques).

En Chine, les taux d'insomnie sont passés de 14,6 % à 20 % pendant le pic du confinement. Une ''propagation alarmante'' de l'insomnie clinique a été observée en Italie et en Grèce, près de 40 % des personnes interrogées dans une étude de mai souffraient d'insomnie. Le mot ''insomnie'' a été plus que jamais auparavant recherché sur Google en 2020.

Plus de personnes sont devenues insomniaques. Alors que la pandémie entre dans sa deuxième année, des mois de distanciation sociale ont secoué nos habitudes quotidiennes, effacé les frontières entre le travail et la vie privée et apporté une incertitude permanente dans nos vies - avec des conséquences désastreuses pour le sommeil.

Notre santé et notre productivité pourraient être confrontées à de graves problèmes à cause de cela.

Pourtant, l'ampleur du problème pourrait potentiellement apporter des changements, introduire de nouveaux éléments dans la façon dont nous traitons les troubles du sommeil - et remettre nos vies sur les rails.

Crédit photo, Getty/KatarzynaBialasiewicz Légende image, Les experts disent qu'au départ, nous étions motivés pour surmonter le stress de la pandémie, mais avec le temps, nous sommes de moins en moins capables de faire face.

Des vies perturbées

L'insomnie, qu'elle soit liée à la pandémie ou non, est difficile à vivre.

Éprouver continuellement des difficultés à s'endormir ou avoir un sommeil de mauvaise qualité peut avoir des effets à long terme sur la santé, notamment l'obésité, l'anxiété, la dépression, les maladies cardiovasculaires et le diabète.

L'insuffisance de sommeil - que de nombreuses autorités sanitaires situent à moins de sept heures par nuit - affecte également l'efficacité au travail. De nombreuses études ont montré que le manque de sommeil engendre un manque d'attention et ainsi une plus grande probabilité de commettre des erreurs, nuit à la concentration, augmente les temps de réaction et affecte nos humeurs.

Le fait que tant d'entre nous souffrent actuellement d'insomnie est dû à la configuration actuelle de circonstances difficiles et ''presque bibliques'', déclare le Dr Steven Altchuler, psychiatre et neurologue spécialisé en médecine du sommeil à la Mayo Clinic, l'une des plus grandes organisations de recherche médicale aux États-Unis.

"Si vous souffrez d'insomnie, vous êtes en bonne compagnie - une grande partie du monde l'est aussi. C'est une conséquence de tous les changements que nous vivons à l'ère Covid'', dit-il.

Crédit photo, Reuters Légende image, Une étude montre que les agents de santé ont été particulièrement touchés par l'insomnie au cours de l'année écoulée.

De multiples facteurs sont en jeu. Premièrement, nos habitudes et nos environnements quotidiens ont été perturbés, ce qui rend difficile le maintien de notre rythme circadien.

Normalement, nos journées se déroulent selon un calendrier de réveils, de trajets, de pauses et d'heures de coucher - mais Covid-19 a secoué tout cela. ''Nous avons perdu de nombreux signaux externes avec les réunions de bureau, les pauses déjeuner programmées'', déclare Altchuler. ''Ce que vous faites [en télé- travail] perturbe l'horloge de votre corps.''

''Votre cerveau est conditionné : vous êtes toujours sur votre lieu de travail et au travail, puis chez vous et vous vous détendez. Il y a là une différenciation. Maintenant, nous sommes tous simplement à la maison tout le temps'', déclare Angela Drake, professeur de santé clinique à l'Université de Californie, Davis, qui traite des patients souffrant de troubles du sommeil et qui a écrit sur la coronasomnie.

Elle souligne également le fait que lorsque nous travaillons à domicile, nous faisons peut-être moins d'exercice et sommes potentiellement moins exposés à la lumière naturelle, ce qui contribue à un moins bon sommeil.

Il y a aussi la question de la performance au travail. Le chômage dans de nombreux pays est plus élevé depuis des années. Il n'est donc pas surprenant que ceux qui ont un emploi veuillent travailler dur pour conserver leur emploi. Le problème est que le travail à domicile peut brouiller les lignes qui étaient auparavant fixées, de nombreuses personnes déclarant travailler plus longtemps ou des heures irrégulières.

''Nous avons tendance à avoir des frontières beaucoup moins claires entre la maison et le travail'', déclare Altchuler. ''Les gens ont tendance à rester éveillés plus tard. ' Pour beaucoup d'entre nous, quitter le ''travail au travail'' est désormais totalement impossible, et se déconnecter des listes de tâches et du stress quotidien de la journée de travail est plus difficile que jamais.

À cela s'ajoute le fait que nos passe-temps et nos amis nous manquent - des débouchés essentiels pour se détendre. Beaucoup d'entre nous ont des problèmes de santé mentale, qui peuvent alimenter des problèmes de sommeil, ou vice versa. Notre sentiment général d'incertitude et de manque de contrôle peut également alimenter les problèmes de sommeil, tandis que la longévité de la pandémie est également un facteur.

''Au début, les gens avaient tendance à se sentir motivés pour surmonter le stress [de la pandémie]. Mais au fil du temps, la plupart des gens deviennent moins capables de faire face, ce qui entraîne de plus grands problèmes, comme l'insomnie'', dit Drake.

Certains problèmes de sommeil sont devenus ''chroniques et durables'', ajoute-t-elle, parce que la pandémie a retardé l'obtention d'un traitement dans certains cas; les gens n'ont recherché des soins médicaux qu'en cas d'urgence, tandis que certains établissements de santé sont à court de personnel ou débordés de patients Covid-19.

Crédit photo, Getty/MarioGuti Légende image, Vous avez peut-être envie de regarder les infos avant de vous coucher, mais pour mieux dormir, les experts recommandent de poser votre téléphone

En fait, les travailleurs de la santé ont été particulièrement touchés par l'insomnie au cours des 12 derniers mois.

En décembre, l'Université d'Ottawa a analysé 55 études mondiales portant sur plus de 190 000 participants pour mesurer l'importance de l'insomnie, de la dépression, de l'anxiété et du trouble de stress post-traumatique (TSPT) depuis le début de la pandémie. Tous les troubles ont augmenté d'au moins 15 % parmi les travailleurs de la santé, l'insomnie ayant connu la plus grande progression avec près de 24 %.

Altchuler souligne que l'insomnie est ''communément associée au TSPT'' et, que vous soyez un travailleur de première ligne ou non, il est courant que l'insomnie progresse après de grands événements mondiaux négatifs.

En général, chaque fois qu'une personne subit un traumatisme - qu'il s'agisse d'une urgence sanitaire généralisée comme Covid-19, d'une catastrophe publique comme le 11 septembre ou de quelque chose de plus individuel comme un accident de voiture - elle peut éprouver des problèmes de sommeil persistants qui accompagnent le TSPT.

Les experts disent qu'il est important de demander de l'aide lorsque les problèmes de sommeil persistent, surtout ces jours-ci.

''La pandémie se poursuivant pendant une longue période, pas seulement quelques mois, il est fort possible que les taux d'insomnie ne diminuent pas'', déclare Lisa Artis, directrice générale adjointe de Sleep Charity au Royaume-Uni.

''C'est parce que si les gens ne demandent pas d'aide lorsqu'ils commencent à souffrir de problèmes de sommeil, il est probable qu'ils deviennent un trouble du sommeil, c'est-à-dire une insomnie, et malheureusement, il n'y a pas de solution miracle ... Il est difficile de rompre les habitudes qui se sont formées''.

Mais il y a de bonnes nouvelles. Douze mois après le début de la pandémie, certains experts pensent qu'elle a déclenché des progrès dans le traitement des troubles du sommeil. Altchuler souligne ''l'expansion rapide de la télésanté - médecine virtuelle et visites virtuelles'' liée à la mise en quarantaine et à notre incapacité ou réticence à nous rendre dans des établissements médicaux en personne.

Le traitement le plus courant pour les problèmes de sommeil est la thérapie cognitivo-comportementale pour l'insomnie qui améliore ''l'hygiène du sommeil'' (ne pas fumer ni boire avant de vous coucher, par exemple) et entraîne votre cerveau à associer le lit au sommeil uniquement en changements de comportement (pas de travail au lit). Une étude de l'Université du Michigan de l'année dernière a montré que les patients qui avaient recours à la la télémédecine recevaient un traitement aussi efficace qu'ils l'auraient eu en personne.

Il y a aussi des choses que les individus peuvent faire pour essayer de résoudre le problème. ''L'une de mes grandes règles est que vous ne pouvez pas travailler sur votre ordinateur portable au lit'', dit Drake.

"Limitez également votre consommation d'informations pour éviter l'anxiété qui vous empêche de dormir la nuit, n'utilisez pas votre téléphone comme réveil (les appareils à ''lumière bleue'' sont mauvais pour votre sommeil) et allumez l'horloge sur votre table de chevet pour ne pas être stressé lorsque vous essayez de vous endormir.

Et rappelez-vous que ces circonstances sont loin d'être ordinaires - il n'est donc pas surprenant que nous soyons confrontés à des défis. ''La dernière fois qu'il y a eu ce genre d'événement, c'était il y a plus de 100 ans'', dit Drake. ''C'est quelque chose qu'aucun d'entre nous n'a connu auparavant.''