Crédit photo, VANESSSA CENTENO Légende image, Vanessa Centeno: "On se dit toujours que cela ne nous arrivera jamais à nous, mais c'est arrivé."

Lorsque Vanessa Centeno a découvert qu'elle avait un caillot sanguin mortel bloquant ses poumons, c'était beaucoup à absorber.

Mais quand elle a réalisé ce qui l'avait potentiellement causé, ce fut un choc.

En 2019, comme des millions de femmes dans le monde, cette directrice adjointe en marketing basée à Boston utilisait la pilule comme moyen de contraception.

Mais contrairement à la majorité de ces femmes, Vanessa a souffert de l'un des rares effets secondaires - un caillot sanguin, qui, dit-elle, a changé sa vie pour toujours.

Crédit photo, Getty Images

''Je pensais faire une crise cardiaque''

''Je montais les escaliers et soudain, j'ai dû m'accrocher à la boîte aux lettres parce que j'avais complètement perdu le souffle'', se souvient Vanessa.

"Je ne me suis jamais senti aussi essoufflée et j'essayais de récupérer tout l'air que je pouvais."

Malgré ses difficultés à respirer, Vanessa est allée travailler mais a dû partir tôt pour se rendre à la clinique sans rendez-vous.

"Ils m'ont donné un nébuliseur qui est censé ouvrir les voies respiratoires. Je me sentais un peu mieux et je pouvais un mieux respirer. Ils ont fait un scan et ont dit qu'ils avaient vu une ombre [dans mes poumons] et que c'était peut-être une pneumonie".

Mais le lendemain, la clinique a dit à Vanessa que ce n'était pas une pneumonie et qu'il faudrait faire plus de tests.

Incapable d'obtenir un rendez-vous avec son médecin pendant un mois, la respiration de Vanessa s'est détériorée et sous les conseils de la clinique, elle a commencé à utiliser une pompe pour l'asthme.

"Puis c'est arrivé", a-t-elle révélé.

"J'avais monté et descendu les escaliers pendant que je faisais la lessive et j'ai commencé à manquer d'air, alors j'ai ouvert la combinaison que je portais et je suis tombée sur le sol de la cuisine parce que je ne pouvais tout simplement pas respirer".

"Mon corps me faisait mal ; mon estomac, ma poitrine, mes bras me faisaient mal, je pensais faire une crise cardiaque".

Vanessa n'est pas allée à l'hôpital mais a appelé le cabinet de son médecin, où l'infirmière lui a conseillé de venir le plus tôt possible.

"Le lendemain, je suis allée voir le médecin, je lui ai dit tous mes symptômes et elle m'a examinée et a voulu me faire une radio, alors j'ai été envoyée dans un hôpital plus grand".

"J'étais connectée à tous ces moniteurs, une intraveineuse, c'est arrivé si vite c'était déconcertant".

"Il s'est avéré que j'avais un énorme caillot de sang dans ma poitrine, qui commençait à se briser et à bloquer la plupart de mes poumons."

Vanessa a passé près de deux jours à l'hôpital avant de quitter l'hôpital, mais elle a été clouée au lit pendant deux semaines.

Elle dit que les médecins lui ont dit que la seule cause viable de son caillot sanguin était le changement de contraception parce que c'était la seule chose qu'elle avait introduite dans son corps.

"On m'a dit que si j'avais attendu un autre jour, cela aurait pu être fatal", dit-elle.

Quelle est la fréquence des caillots de sang chez les femmes sous pilule ?

Crédit photo, Getty Images Légende image, La pilule est la deuxième forme de contraception la plus populaire en Afrique

C'est très rare.

Selon le Service de santé (NHS) du Royaume-Uni, il "varie de cinq à 12 cas de caillots sanguins pour 10 000 femmes qui les utilisent pendant un an. Cela se compare à deux cas de caillots sanguins dans les veines chaque année pour 10 000 femmes qui n'utilisent pas de contraceptifs hormonaux".

Le NHS recommande en cas de doute d'en parler à votre médecin.

Dans le monde, plus de 150 millions de femmes prennent la pilule, et c'est la forme de contraception la plus courante en Europe, en Australie et en Nouvelle-Zélande.

C'est la deuxième forme de contraception la plus populaire en Afrique, en Amérique latine et en Amérique du Nord et la troisième en Asie.

La pilule, comme toute forme de contraceptif hormonal, a des effets secondaires, notamment des sautes d'humeur et des fluctuations de poids qui sont communément connues et discutées.

Mais les effets secondaires moins courants tels que les caillots sanguins peuvent mettre la vie en danger.

Le risque que les femmes développent des caillots sanguins est influencé par l'exposition aux hormones, l'âge, les antécédents familiaux de coagulation et les facteurs liés au mode de vie tels que le poids et le tabagisme.

"Ainsi, les contraceptifs oraux combinés augmentent le risque de coagulation de quatre à huit fois selon le type utilisé", explique le professeur Beverley Hunt, consultante en thrombose et hémostase au Guy's and St Thomas Hospital de Londres.

"Cependant, le risque pendant la grossesse est beaucoup plus élevé, il vaut donc mieux prendre des contraceptifs oraux combinés que de tomber enceinte", ajoute-t-elle.

Crédit photo, Getty Images

''Tout le monde ne coagule pas''

Le contraceptif oral, communément appelé pilule, contient la version synthétique d'œstrogène ou de progestérone ou une combinaison des deux hormones produites dans le corps.

''Les œstrogènes provoquent le développement de follicules qui sont comme des maisons pour les ovules, donc lorsque les ovules mûrissent, ils ovulent et ensuite vous avez une grossesse après l'ovulation'', explique le Dr Zozo Nene, spécialiste de la reproduction à l'hôpital universitaire Steve Biko de Pretoria, en Afrique du Sud.

''Mais lorsque l'œstrogène est élevé, cela donne une rétroaction négative au cerveau, où l'hormone folliculo-stimulante est produite, en donnant l'œstrogène [dans la pilule], vous supprimez cette hormone, de sorte qu'il n'y a pas de développement folliculaire et il n'y a pas d'ovulation", ajoute-t-elle.

Le Dr Nene explique que la progestérone agit de trois manières ; il épaissit le mucus autour du col de l'utérus afin que le sperme ne pénètre pas.

Deuxièmement, il amincit la muqueuse utérine afin qu'il n'y ait pas d'implantation, puis dans les trompes de Fallope et les structures en forme de poils appelées cils qui propulsent soit l'ovule vers la cavité, soit l'ovule et le sperme pour se rencontrer.

''Ainsi, les deux hormones fonctionnent en synergie pour empêcher l'ovulation ou l'implantation'', dit-elle.

Les effets secondaires courants de la pilule peuvent inclure des nausées et des vomissements, une prise de poids, des ballonnements, de l'acné.

"Certaines personnes se plaignent d'une baisse de la libido, de maux de tête, de sensibilité des seins et de changements d'humeur", ajoute le Dr Nene.

"Il existe des composants œstrogènes et progestatifs, donc les effets secondaires sont liés à ces hormones".

''Il est important de savoir ce qui cause l'effet secondaire, nous savons donc que les nausées et les vomissements sont principalement des effets secondaires œstrogéniques'', explique le Dr Nene.

Le corps a des facteurs de coagulation qui fonctionnent parallèlement à la contraception orale, augmentant ainsi la coagulation dans le corps, mais tout le monde ne coagule pas.

''Nous devons découvrir qui a le facteur de risque accru de coagulation, d'après mon expérience, ce sont généralement les femmes qui ont un indice de masse corporelle accru'', explique le Dr Nene.

Crédit photo, Getty Images Légende image, Vanessa a essayé différentes formes de contraception au fil des ans, y compris un implant

'Je souffre du syndrome de stress post-traumatique (SSPT)'

Plus d'un an plus tard, Vanessa peine toujours à retrouver une vie normale.

"Tout à coup, j'ai eu cette embolie pulmonaire et j'ai dû prendre des anticoagulants pendant six mois et j'ai dû faire attention à ne pas tomber ou à me couper car tout pouvait déclencher une hémorragie interne".

"Le SSPT que j'ai eu à cause de cela a été surréaliste, faire la lessive est le plus gros déclencheur", dit-elle.

"Je dois me rappeler que je vais bien et que je ne suis plus à risque."

"Je ne sais vraiment pas pourquoi c'est arrivé parce que j'ai déjà pris la pilule tout au long de mes années de premier cycle et que j'ai eu mon implant Nexplanon juste avant de prendre la pilule l'année dernière".

Il existe de nombreuses raisons pour lesquelles les femmes prennent la pilule ou utilisent diverses formes de contraceptifs, les finances sont souvent négligées en tant que facteur.

Vanessa a travaillé en intérim autour de Boston, elle a donc opté pour un implant jusqu'à ce qu'elle puisse obtenir un emploi permanent.

"J'ai pensé que l'implant Nexplanon serait un moyen de contraception suffisant si je n'ai pas d'emploi dans trois mois", dit-elle.

"L'implant était génial mais un effet secondaire pour moi était que je prenais beaucoup de poids."

"Je pense que nous sommes tellement insensibles à cette section de ces publicités où il est dit que ce produit peut causer des effets secondaires, voire causer la mort."

""On se dit toujours que cela ne nous arrivera jamais à nous, mais c'est arrivé et cela a ébranlé ma vie et cela continue de m'ébranler".

Vanessa dit que de vivre dans un monde construit par les hommes signifie que les femmes assument le fardeau de tout, y compris la contraception.

"Nous avons nos règles, nous souffrons tout le temps, nous travaillons sur cette douleur parce que si nous disons quelque chose, c'est mal vu parce que cela arrive tous les mois, nous devrions y être habituées", dit-elle.